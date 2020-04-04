清明節是紀念逝者的傳統節日，但今年尤其特殊，中國官方已將其定為全國哀悼日，紀念在新冠肺炎疫情中離世的人。

上午十時，中國各大城市響起警報，民眾自發默哀三分鐘，全國性的娛樂活動也暫停一天。

在疫情的最初爆發地武漢，有市民在街角處燒紙，祭奠在疫情中不幸離世的一線護士。

根據中國官方數據，新冠肺炎已導致中國至少3300人死亡，但隨著疫情逐漸緩解，武漢有望在下周解除「封城」，恢復對外交通。