你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：中國全國悼念新冠死者 武漢市民燒紙祭奠

周六（4月4日）是中國傳統的清明節，中國舉行全國性哀悼活動，悼念抗擊新冠肺炎犧牲的烈士及民眾。但有網友認為，只有哀悼沒有追責，如果事件重來仍會重蹈覆轍。

中國稱這是首次因為公共衛生事件設立國家哀悼日。除此之外，1997年鄧小平逝世、2008年汶川大地震、2010年玉樹地震以及2010年甘肅泥石流事件後也設置了全國哀悼日。

新型冠狀病毒自去年年底發現以來，目前已經在181個國家造成近六萬人死亡。超過100萬人感染。中國有超過8萬人感染，3300多人死亡。按照中國政府計劃，此次疫情的「震中」武漢市將於4月8日正式接觸封鎖。

全國悼念

周六，中國國內和駐外使館下半旗致哀，全國停止娛樂性活動。上午10時，全國人民默哀3分鐘，汽車、火車、艦船鳴笛，防空警報鳴響。

中國新華社報道，國家領導人習近平、李克強等在北京參加悼念。中南海懷仁堂門楣上懸掛著黑底白字橫幅「深切悼念新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞」，習近平等佩戴白花面向國旗肅立。

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10時整，防空警報鳴響，習近平等向新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞默哀。

中國國務院周四（4月2日）就宣佈，4月4日會舉行全國性哀悼活動。周六早上，中國各大新聞網站都已經變成黑白色。

Image caption 美國駐北京大使館當天也降了半旗。

哀悼，追責與反思

社交媒體上，不少網民對政府組織的悼念眾說紛紜。有人認為，之前民眾對李文亮醫生自發的悼念都遭到中國官方強制審查，而如今政府卻要求民眾悼念，有表演嫌疑。

「先前所有的眼淚都被404了，而在404這一天卻要人流下眼淚。」這句話在中國互聯網廣傳。

有網友製作了不少「404」的圖片，「404」在中國指網頁被屏蔽，也是清明節的日期。有的圖片上引用了吹哨人李文亮醫生的那句「健康的社會不應該只有一種聲音」。

網友「每顆土豆」說：「之前那麼多人那麼多事，人們自發哀悼換來的只是一個個404，現在一聲令下所有人都必須開始哀悼，大型表演罷了 。」

還有網友表示，只有哀悼沒有追責，如果事件重來仍會重蹈覆轍，沒有追責和反思的悼念沒有意義。

「哀悼逝者：1、不要忘記2、不唱頌歌3、不喪事喜辦，更不墳頭跳舞，」微博網友「阿呆1036」說，「沒有404哪有4月4，如自己懦弱不敢去批評，請保持沉默絶不去讚美。」

「換頭像是種悼念，發哀詞是種悼念，追責也是一種悼念，而你要把最後一種聲音404掉，只是把前兩種蒙上一層虛偽。這是人禍而不是天災，只剩下悲哀也無法撫慰已經離開的人吧。 ​」網友「椰奶冰布丁」說。

網友「今天不學習明天變垃圾喔」認為：「最好的追思是追責，以斧正缺漏，以完善制度。」

圖片版權 Getty Images Image caption 武漢民眾靜默致哀。

網上祭掃和代祭服務

中國民眾有清明外出掃墓的傳統。由於疫情仍然嚴峻，中國政府官員倡導民眾網上祭掃，減少人員流動，避免人員聚集。

北京市民政局二級巡視員李全喜周四稱，北京倡導轉變傳統祭掃習俗，推行「理性追思，文明祭掃」理念，倡導廣大市民選擇網上祭掃模式，通過開展家庭追思、書寫寄語等方式緬懷故人。

圖片版權 Getty Images Image caption 有的中國墓園推出代祭掃服務

「天堂紀念網」就提供網上祭掃服務。從表面上看這個網站跟普通購物網站沒什麼區別，但人們可以為親人和朋友在網站上建立紀念館，親人們可以點蠟燭、燒錢。

有的中國墓園則推出代祭掃服務。據新華社報道，北京市安葬量最大的公墓八寶山人民公墓就推出了該服務。工作人員一天工作近10個小時，完成近40次代祭服務。