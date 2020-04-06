王全璋刑滿後被「隔離觀察」 妻子批評是「繼續坐牢」

圖片版權 Getty Images Image caption 王全璋是"709事件"中，最後一個被審判的律師。

2015年「709」事件中被拘捕，然後被中共以顛覆國家政權罪判囚的中國維權律師王全璋周日（4月5日） 刑滿出獄，但當局以防範新冠肺炎擴散為由，將他送到濟南隔離14天，沒有到北京與妻子李文足團聚。她形容丈夫是「繼續坐牢」。

李文足在社交網站推特（Twitter） 說，他的丈夫用「社區工作人員」的手機給她打電話，透露自己當天早上5時多離開監獄，但只說了數句話，說他買了手機會再跟她聯絡。

國際特赦組織東亞區辦公室研究員多利安·劉（Doriane Lau）批評，王全璋的自由只是「幻象」，認為王全璋今後仍然會受當局的嚴密監察。

你的器材不支持播放多媒體材料 王全璋妻子李文足

北京市目前因應新冠肺炎疫情，所有進京旅客都必須隔離觀察14天。

但李文足接受法新社採訪時說，她認為當局在利用疫情為借口，繼續扣留王全璋。她又認為當局仍然控制著她丈夫的言行。

「他打電話跟我說他會到濟南。一個正常人與妻兒分開五年後，會說出這些話嗎？」

中國官方至今沒有就王全璋刑滿獲釋作任何評論。

圖片版權 Family Image caption 王全璋在2016年1月被指控涉嫌顛覆國家政權，被羈押於天津。

中國當局2015年拘捕王全璋及200多名維權人士，王全璋被拘留至2019年被裁定「顛覆國家政權罪」罪成，被判處有期徒刑四年六個月。他在裁決前已經被秘密關押三年。

除了國際特赦組織，歐盟早前也發表聲明歡迎王全璋刑滿釋放，但要求中國當局調查他在囚期間懷疑被虐待。

「歐盟期望王全璋將會獲無條件釋放，尤其是他行動、居住和與家人團聚的自由。」