時間軸：武漢「封城」的76天

針對新冠病毒在中國武漢爆發，並向全國甚至境外傳播，武漢宣佈從上午10點開始「封城」，限制市內公共交通並關閉離境通道，下午2點開始關閉高速公路。 據官方數據，「封城」時武漢大約有900萬人，另有大約500萬人在封鎖前逃離。 图片版权 Getty Images

農歷除夕，社交媒體上出現大量前線醫護人員的求助信息，稱防護物資不足。大量患者去世導致有遺體長時間滯留醫院。 當局宣佈在七天內緊急興建「火神山醫院」。 Media playback is not supported on your device.

美國宣佈關閉武漢領事館，並安排飛機撤離外交人員。 图片版权 Getty Images

中國國務院總理李克強前往武漢視察疫情，國務院宣佈春節假期延長。 武漢大量市民在晚間集體開窗合唱國歌。 Media playback is not supported on your device.

官方公佈的武漢新冠肺炎累計病例超過2,000例，死亡129例。 图片版权 Getty Images

武漢宣佈將對所有確診病人、疑似病患、發熱病人和密切接觸者進行集中隔離。 Media playback is not supported on your device.

火神山醫院啟用並開始接診。 武漢宣佈將設立多處大型「方艙醫院」以收治輕症患者。 图片版权 Getty Images

在疫情爆發初期舉辦萬家宴的百步亭社區出現大量發熱患者。 當局要求對疑似和確診病例「應收盡收、應治盡治」，但仍有大量求醫無門的患者通過社交媒體求助。 Media playback is not supported on your device.

在「方艙醫院」採訪的公民記者陳秋實失聯，家人在社交媒體發佈視頻求助。

被視為疫情「吹哨人」的李文亮醫生在感染新冠肺炎後去世，終年34歲，他的去世在社交媒體上引發廣泛悼念。

武漢宣佈進一步加強「封城」措施，對全市範圍內所有住宅小區實行封閉管理，無特殊情況下居民不得外出。 图片版权 Getty Images

中國官方公佈的武漢疫情數字達到高峰，一天新增13,436例確診病例，累計有32,994人感染，超過一千人死亡，是SARS期間中國大陸死亡人數的近3倍。 图片版权 Getty Images

中共中央宣佈撤換湖北省委書記和武漢市委書記。此前，武漢市長曾承認當地對疫情應對不及時。（圖為新任湖北省委書記應勇） 图片版权 EPA

武漢武昌醫院院長劉智明因感染新冠肺炎去世。公開資料顯示，在此次疫情中，武漢至少有15名醫護人員殉職，超過1700名醫護人員感染。 图片版权 Getty Images

湖北省監獄管理局承認武漢女子監獄出現疫情，230人確診。 图片版权 Getty Images

武漢發佈公告稱，滯留在武漢的外地人員及因疫情保障原因必須出城的人員可出城。但在幾個小時後，當局便宣佈該公告無效。 图片版权 Getty Images

新上任的武漢市委書記王忠林在會議上稱，要在武漢廣大市民中「開展感恩教育」、「感恩總書記、感恩共產黨」。他的言論招致眾多批評。 图片版权 Xinhua

中國國家主席習近平抵達武漢，考察防疫工作。他前往社區視察，並通過視頻連線一線醫生。 同日，中國媒體《人物》雜誌的一篇採訪早期曝光疫情的武漢醫生艾芬的文章遭到審查，在中國社交媒體引發憤怒，成千上萬的網友創建不同語言版本與審查較力。 图片版权 Xinhua

武漢當地一個社區使用垃圾車為居民運送集中購買的食品，引發當地人強烈不滿。 图片版权 Weibo

湖北省內的封鎖開始逐步放鬆。來自低風險社區或沒有確診病例社區的人士可憑「綠碼」在湖北境內旅行。 图片版权 Getty Images

來自中國其他地區的醫療救援隊開始陸續撤離武漢。 图片版权 CNS

官方公佈的武漢新增病例首次歸零。截至當日，武漢有累計67,800人感染，其中40,765人治癒出院，2,496人死亡。 图片版权 Getty Images

中國官方發佈對李文亮醫生有關情況的通報，承認此前警方對其出具的訓誡書不當，但官方強調，李文亮不是所謂的「反體制人物」 。武漢公安局宣佈對涉事派出所兩名民警記過和行政警告處分。 图片版权 EPA

武漢多家殯儀館陸續開放，新冠死者家屬前往領取骨灰，一些殯儀館門前出現排隊現象。 图片版权 Weibo

武漢部分地鐵線路恢復通車。 图片版权 CNS

武漢官方新通報1例確診病例，這是3月18日以來零星增加的第3例病例。 图片版权 Getty Images