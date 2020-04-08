時間軸：武漢「封城」的76天

  • 2020年 4月 8日

中國疫情最初的爆發地和重災區武漢從1月23日以來，被持續封鎖了76天。今天凌晨，它正式恢復對外交通。在「封城」的兩個多月裏，這座有千萬人口的城市都發生了什麼呢？

武漢「封城」76天

針對新冠病毒在中國武漢爆發，並向全國甚至境外傳播，武漢宣佈從上午10點開始「封城」，限制市內公共交通並關閉離境通道，下午2點開始關閉高速公路。

據官方數據，「封城」時武漢大約有900萬人，另有大約500萬人在封鎖前逃離。

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農歷除夕，社交媒體上出現大量前線醫護人員的求助信息，稱防護物資不足。大量患者去世導致有遺體長時間滯留醫院。

當局宣佈在七天內緊急興建「火神山醫院」。

美國宣佈關閉武漢領事館，並安排飛機撤離外交人員。

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中國國務院總理李克強前往武漢視察疫情，國務院宣佈春節假期延長。

武漢大量市民在晚間集體開窗合唱國歌。

官方公佈的武漢新冠肺炎累計病例超過2,000例，死亡129例。

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武漢宣佈將對所有確診病人、疑似病患、發熱病人和密切接觸者進行集中隔離。

火神山醫院啟用並開始接診。

武漢宣佈將設立多處大型「方艙醫院」以收治輕症患者。

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在疫情爆發初期舉辦萬家宴的百步亭社區出現大量發熱患者。

當局要求對疑似和確診病例「應收盡收、應治盡治」，但仍有大量求醫無門的患者通過社交媒體求助。

在「方艙醫院」採訪的公民記者陳秋實失聯，家人在社交媒體發佈視頻求助。

被視為疫情「吹哨人」的李文亮醫生在感染新冠肺炎後去世，終年34歲，他的去世在社交媒體上引發廣泛悼念。

武漢宣佈進一步加強「封城」措施，對全市範圍內所有住宅小區實行封閉管理，無特殊情況下居民不得外出。

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中國官方公佈的武漢疫情數字達到高峰，一天新增13,436例確診病例，累計有32,994人感染，超過一千人死亡，是SARS期間中國大陸死亡人數的近3倍。

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中共中央宣佈撤換湖北省委書記和武漢市委書記。此前，武漢市長曾承認當地對疫情應對不及時。（圖為新任湖北省委書記應勇）

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武漢武昌醫院院長劉智明因感染新冠肺炎去世。公開資料顯示，在此次疫情中，武漢至少有15名醫護人員殉職，超過1700名醫護人員感染。

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湖北省監獄管理局承認武漢女子監獄出現疫情，230人確診。

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武漢發佈公告稱，滯留在武漢的外地人員及因疫情保障原因必須出城的人員可出城。但在幾個小時後，當局便宣佈該公告無效。

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中國副總理孫春蘭在武漢青山區一住宅小區視察時，多名住戶隔空高呼發洩不滿。一些居民大喊「假的，一切都是假的」，指責社區販售高價菜等惡劣行為。

新上任的武漢市委書記王忠林在會議上稱，要在武漢廣大市民中「開展感恩教育」、「感恩總書記、感恩共產黨」。他的言論招致眾多批評。

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中國國家主席習近平抵達武漢，考察防疫工作。他前往社區視察，並通過視頻連線一線醫生。

同日，中國媒體《人物》雜誌的一篇採訪早期曝光疫情的武漢醫生艾芬的文章遭到審查，在中國社交媒體引發憤怒，成千上萬的網友創建不同語言版本與審查較力。

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武漢當地一個社區使用垃圾車為居民運送集中購買的食品，引發當地人強烈不滿。

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湖北省內的封鎖開始逐步放鬆。來自低風險社區或沒有確診病例社區的人士可憑「綠碼」在湖北境內旅行。

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來自中國其他地區的醫療救援隊開始陸續撤離武漢。

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官方公佈的武漢新增病例首次歸零。截至當日，武漢有累計67,800人感染，其中40,765人治癒出院，2,496人死亡。

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中國官方發佈對李文亮醫生有關情況的通報，承認此前警方對其出具的訓誡書不當，但官方強調，李文亮不是所謂的「反體制人物」 。武漢公安局宣佈對涉事派出所兩名民警記過和行政警告處分。

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武漢多家殯儀館陸續開放，新冠死者家屬前往領取骨灰，一些殯儀館門前出現排隊現象。

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武漢部分地鐵線路恢復通車。

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武漢官方新通報1例確診病例，這是3月18日以來零星增加的第3例病例。

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武漢解除離境通道管控，恢復對外交通，武漢天河機場開始復航，武漢火車站也將開始開行離境火車。

但市內小區的封鎖還將持續。

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