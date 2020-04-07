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黑龍江省在周日（4月5日）新增新型冠狀病毒境外輸入病例20宗，超過全中國的一半，中俄商定暫時關閉邊境陸路口岸。

全中國在當天新增境外輸入病例38宗，而黑龍江省輸入的20例均是中國籍人士，且全經由綏芬河口岸入境——這是中俄目前唯一開放的陸路口岸。

中國官方媒體報道，20例輸入病例的入境路線基本相同。

中國目前已將2019新型冠狀病毒疾病疫情的防控重點放在管控境外輸入上。

中國官方數據稱，全中國在周二（4月7日）首次單日無新增死亡病例。

中國首次單日零死亡

中國在周二（4月7日）報告，全國新型冠狀病毒疾病在周一單日無新增死亡案例，是自1月公布逐日數據以來的首次。

中國衛健委稱，周二有32宗新增確診病例，較前一天的39宗少，且全部為增外輸入病例。

官方目前公布的死亡人數超過3330宗，確診超過8.2萬。

中國擔心境外輸入病例會帶來第二波疫情爆發，目前已經對外籍人士暫時關閉邊境，包括持有工作簽證和居留許可的外國人。

進出中國的國際航班亦大幅減少，且航班入座率不能超過75%。

周三，武漢將自1月封城以來首次允許居民離開該市。

官方使用智能手機應用程序向市民發放健康碼，官員指，健康碼為綠色的居民才能離城。

武漢一些無疫症爆發的住宅區則已經被允許離家兩小時。不過，有45個「無疫小區」因為出現無症狀感染者等原因而被取消。

中國在4月初才可以報告無症狀感染的病例，目前有超過1033名無症狀感染者被進行醫療觀察。

「唯一的回國通道」

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中國媒體報道，中俄邊境的主要口岸黑河與同江此前都已經關閉，綏芬河口岸成為在俄華人「唯一的回國通道」。

而綏芬市政府於4月3日發佈的公告稱，該公路口岸於4月7日至13日臨時關閉。

報道指，這座人口7萬的小城面臨巨大的防疫壓力。

當地政府公告指，該口岸「入境人員驟增」，口岸的檢疫能力和市區的隔離檢測能力已超過極限。

綏芬河是隸屬牡丹江市的中國東北小城，與俄羅斯濱海邊境接壤，距離俄羅斯遠東最大港口城市海參崴190公里。

黑龍江省則已調派醫護人員前往該區支援。