在疫情中反覆遭受煎熬的歐洲華人
2月24日，德國舉辦一年一度的「玫瑰星期一」大遊行。上萬人盛裝打扮，加入狂歡隊伍，向空中拋撒鮮花，一路又唱又跳。遊行中還有以新冠病毒為主題的花車表演，氣氛熱烈，持續數小時。然而當天晚上，德國媒體報道，有兩人確診感染新冠病毒，而他們在狂歡期間「接觸了無數人」。
居住在德國西南小鎮巴登-巴登的華人夫婦楊麗和吳君立即警覺起來，開始籌備各種防疫物資，並減少出門次數。而當時大部分當地人並沒有在意，認為只是普通感冒。
「我們在國內已經經歷過了，所以比較能夠從小火苗中看到發展趨勢，」楊麗說。
在家辦公的爭議
楊麗夫婦1月18日回上海過年。當時武漢報告了數十例確診病例，其他城市有零星個例。據他們觀察，地鐵上幾乎所有人都戴著口罩。兩天後，中國醫學專家鍾南山首次宣佈新冠病毒「人傳人」。
隨後疫情在中國大規模擴散，湖北多個城市封城，重災區武漢因病牀不足、檢測試劑不夠等因素而上演了一幕幕悲慘故事。2月1日，楊麗夫婦回到德國，就開始奔赴藥店和超市，為國內的家人購買防疫物資。許多海外華人也和他們一樣行動起來。
好不容易，他們籌備了70個醫用口罩，凖備發往國內。但聽到狂歡節確診病例後，他們便把這些口罩收進了自家的櫃子。除此之外，他們還儲備了3瓶消毒噴霧、7瓶酒精搓手液、2個N95口罩、7包濕紙巾和1盒酒精棉片。
丈夫吳君在當地從事汽車行業。看到狂歡節後的確診新聞，他在2月底告訴公司，要開始凖備申請遠程辦公的權限，著手在家辦公。不過，所有人都對他說，「沒必要吧」。
他說這話後僅僅一天，公司一名員工請病假。一周後，公司實施員工居家辦公。又過了幾天，該員工確診感染新冠病毒。
「事實證明，的確應該在2月底就開始居家。因為一旦該員工提早確診，整家公司都要立刻封閉，」吳君認為，公司沒能提前警覺，及時採取措施。
「老闆讓我摘下口罩」
從3月開始，德國確診病例迅速攀升，當地人也開始囤貨。到了中旬，德國報告病例近萬。16日，楊麗公司的老闆從法國疫區回來，有感冒症狀，女兒也發燒、咳嗽。她再度警覺起來，掏出包裏的口罩。
當天開會，所有人都要集中在密閉的會議室。但考慮到西方民眾認為，只有病人才戴口罩，而給民眾提供專業防疫建議的德國聯邦疾控機構羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institut，簡稱RKI）也一直認為，沒有足夠科學證據表明，戴口罩可以防止病毒感染，楊麗猶豫再三。
她最後決定戴上口罩。「我對他們說，是因為我自己感冒不想在會議室傳染給大家，希望大家理解。」大家報以尷尬的微笑。
不過，會議結束後，老闆私下對楊麗說，「出了會議室把口罩摘下來，以免在辦公室引起恐慌。」楊麗無奈地摘下口罩，自我安慰說，「出了會議室，空間還算開闊。」
進入4月，德國確診病例突破8萬，全球排名前五。RKI這時更新了一條對口罩的表述，「考慮到無症狀患者具有傳染性，戴口罩可減少傳播風險。」
英國超市遭遇
海外華人因應各地不同的防疫措施和自我風險承受力，決定是否戴口罩。在荷蘭海牙的佳音告訴BBC中文，她所交往的華人圈裏，很多人從2月就開始戴口罩，不過由於怕引起恐慌，女生大多用頭巾遮面，彷彿穆斯林。
而住在意大利米蘭的柳月對於戴口罩，則是三天打漁，兩天曬網。她秉持意大利人崇尚的個人主義和公民自由，認為「沒有必要麻煩成那個樣子，做法律要求做的，就已經挺負責任的了。」
戴不戴口罩也許只是個人選擇，但對於居住在英國的何峰來說，口罩卻給他的生活蒙上了一層陰影。
3月24日，英國開始執行為期三周的封城防疫，限制民眾出行，並要求盡量居家辦公。許多店鋪也提醒人們，排隊要間隔兩米。
幾天后，何峰去超市買菜。他接受英國政府的說法，認為戴口罩並非防疫必須。不過，由於對貓毛過敏，隨時可能打噴嚏，出於尊重他人的考慮，他還是戴上口罩。周圍也有不少人戴著口罩。
就在他挑選物品時，背後有人大喊「滾開！滾開！」他轉過頭去，一個白人衝著他喊道：「離我遠點！」
這個超市過道狹窄，很難達到相隔兩米的規定。何峰對他說，旁邊的人站得更近，怎麼不說他們。但老人還是衝他大聲叫罵。為避免發生更大衝突，何峰只好走開。
「這算是種族歧視，讓我挺不舒服的。但當時還是忍了，畢竟是特殊時期，而且他又上了年紀，出來買菜冒很大風險。」他說。
在海外和中國都受氣
此次新冠疫情最早在中國武漢被發現，後來在全球蔓延，中共當局被廣泛質疑隱瞞疫情，延誤了防控。後來，公眾對病毒的源頭產生爭議，中國人食野味的刻板印象也成為焦點。海外華人因此成為替罪羊，備受責難。
「我後來發現，如果別人對你有偏見，那你戴不戴口罩都是一樣。」何峰說，他最近經常見到網絡上污蔑中國人的言語和視頻。
凡是在臉書上見到朋友發表歧視言論，何峰總忍不住辯論幾句。對於有些堅持己見的人，他索性選擇「友盡」，至今已經刪除了幾百個朋友。
另一方面，中國疫情趨於緩和，境外輸入成為焦點， 「祖國建設你不在，千里投毒你最快」、「警惕海外來的洋垃圾」等言論比比皆是。何峰形容，在歧視異己方面，中國和海外是「一個硬幣的正反面」。
「我覺得進入了比較可悲的時代，在疫情面前沒有看到世界大團結，反而是看到更多的污蔑、更多的歧視和區別對待，非常難過。」他說。
在德國的楊麗夫婦說，他們在當地被問得最多的是：「中國人到底吃不吃狗？吃不吃蛇？」
不過在德國，種族歧視是個敏感話題。「大家在日常生活中絶對不會越過、甚至是接近這條線。所以我們很少會見到周圍有很嚴重的歧視發生。」楊麗說。但這次疫情令民族主義情緒升溫，加上社交媒體的推波助瀾，她也擔心海外華人越來越不好過。
（應受訪人要求，文中人名均為化名）