北京地產大亨任志強被紀委調查 此前曾發文批習近平

圖片版權 Getty Images Image caption 中文社交媒體上一直在悄悄流傳一篇據稱由任志強執筆的文章。文章中對中國政府應對疫情不力進行了尖銳的批評。

北京地產大亨任志強發表批評中國領導人習近平和中國政府的文章後，消失近一個月。周二（4月7日）北京紀委部門發佈公告，宣佈其接受紀律審查和監察調查。

北京市西城區紀委監委的通告稱，北京市華遠集團原黨委副書記、董事長任志強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受北京市西城區紀委區監委紀律審查和監察調查。

但通告中，完全沒提到任志強涉嫌違反的法律，也未提到任志強的文章。

據多名了解情況的人士透露，目前任志強的兒子也被帶走調查，紀委調查組數周前已進駐華遠集團調查。

與此前數周公共輿論的諱莫如深不同，多家中國官方媒體周二下午已獲知將有此通告發佈的信息，並在第一時間轉載了紀委通告。

文章寫了什麼？

自3月初開始，中文社交媒體上用戶一直在悄悄流傳一篇據稱由任志強執筆的文章。文章中對中國政府應對疫情不力進行了尖銳的批評。

任志強這篇超過8500字的長文主要圍繞2月23日習近平出席的新冠肺炎疫情防控和經濟發展工作部署會議展開。任志強批評中國當局應對疫情嚴重失職，直指中國體制弊端，並暗示習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」。

任志強在文章中稱，這場17萬人參加的大會，「舉國上下都在為偉大領袖的講話而歡呼雀躍，似乎中國又進入了那個曾經偉大的大躍進時代，又進入了四處紅旗飄舞，高舉紅寶書，三呼領袖『萬歲、萬歲、萬萬歲』的時代」。

而他看了講話後，發現「那裏站著的不是一位皇帝在展示自己的『新衣』，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑。儘管高舉一塊又一塊的遮羞布試圖掩蓋自己根本就沒穿衣服的現實，但絲毫也不掩飾自己要堅決當皇帝的野心，和誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心！」

他的文章結構模仿了習近平講話，分別對習講話的四個部分作出回應與嚴厲的批判。

任志強認為，會議沒人檢討責任、承擔責任，卻在試圖用各種偉大的成績掩蓋事實的真相；疫情出現後，未能及時讓國民知情，「媒體姓黨」導致沒有言論自由，如今還要嚴厲制止「借機惡意攻擊」。

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「從全文的開始到最後，我所能看到的都是在用各種謊言來當遮羞布，試圖掩蓋自己根本就沒穿衣服的事實。在試圖證明自己的英明偉大時，卻已將自己置於無法自圓其說的困境之中。越是吹則讓遮羞布飛的越高，越是露出了其內心的恐懼和赤裸裸的維護皇權地位的野心。」文章稱。

任志強在3月中旬就與朋友們失聯。他的朋友、企業家王瑛對BBC中文稱，從3月12日晚上開始聯繫不上任志強。

王瑛說，任志強過去4年的生活「嚴格受控」，但還是能和朋友們溝通信息，有時候可以一起吃飯，參加一些不可以公開發言的活動。

任志強是誰？

任志強是中國著名房地產商人，曾當選北京市西城區人大代表和北京市政協委員。

他也曾是中國社交媒體微博上的一名「大V」，因敢言被稱為「任大炮」。

2016年，習近平視察中央電視台，中央電視台打出「央視姓黨，絶對忠誠，請您檢閲」的標語。任志強隨後在微博質疑「官媒姓黨」，並稱「當所有的媒體有了姓，並且不代表人民的利益時，人民就被拋棄到被遺忘的角落了！」

隨後，中國國家互聯網信息辦公室責令新浪、騰訊等網站依法依規關閉任志強微博賬號，指任志強微博賬號持續公開發佈違法信息，造成惡劣影響。任志強被處以留黨查看一年處分，北京市西城區黨委給出的理由是：「多次在微博、博客等網絡平台和其他公開場合公開發表違背四項基本原則、違背黨的路線方針政策等方面的錯誤言論。」