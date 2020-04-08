新冠肺炎：武漢解除「封城令」「綠碼」居民可離開

圖片版權 AFP Image caption 武漢解封後，外出的市民都戴上防護裝備。

隨著中國的新型肺炎疫情改善，武漢市周三（4月8 日）凌晨解封，大量當地市民乘坐火車或開車離開，為當地歷時76天的「封城」劃上句號，但武漢政府強調各級政府部門必須維持戒備。

目前只有持有健康證明（又稱「綠碼」）的居民可以離開武漢，當局估計約65,000人將在數天內離開。當地的航班和鐵路服務正慢慢恢復正常。

中國官方數字顯示，截止周三，當地新增62例新型肺炎確診個案。官方數字也顯示中國大陸周二沒有新型肺炎病人病逝，是當地爆發疫情以來首次。

圖片版權 Reuters Image caption 首班武漢解封後的列車已經在周三凌晨開出。

圖片版權 AFP Image caption 工作人員在武漢天河國際機場消毒。

圖片版權 Reuters Image caption 武漢鐵路服務逐漸恢復正常。

交通恢復

武漢機場的數字顯示，當地周三將有200班航班離開武漢，接載約10,000名乘客。

官方媒體也報道，約100列高鐵列車已經凖備就緒，接載乘客離開當地。公安部門凌晨移除高速公路上的路障，讓車輛通過。

當地大部份企業都已經復工復產，但學校繼續停課。

圖片版權 AFP Image caption 當局估計將有約55,000人在數天內離開武漢。

圖片版權 Reuters Image caption 當局繼續為旅客檢測體溫。

圖片版權 EPA Image caption 交通警員凖備維持公路上的秩序。

新型肺炎疫情早前從中國蔓延到歐美多國後，中國已經宣佈禁止所有外國人入境，防止疫情回流。

多地也分別針對從不同國家回到中國的公民進行檢測，其中，上海和北京先後要求所有入境人士都必須接受14日的隔離，而廣州就要求入境人士進行病毒檢測。

中國總理李克強周一（4月6日）周一主持新型肺炎疫情工作小組會議時指出，政府必須繼續做好疫情防控，不能掉以輕心。