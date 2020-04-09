綏芬河：一夜之間成為抗疫前線的中俄邊境小城

圖片版權 AFP / Getty Image caption 綏芬河位於中國東北部的黑龍江省，總人口不到8萬人。

在中國武漢迎來"解封"的第一天，遠在千里之外的東北小城綏芬河突然重新宣佈封閉全市的住宅小區。

黑龍江綏芬河緊鄰俄羅斯的濱海邊疆區，這座邊境小城總人口不到8萬，但在過去一周多的時間裏，隨著大量華人從俄羅斯回國，該市的確診人數已超過100人，面臨巨大防疫壓力。

中國已宣佈臨時關閉兩國之間所有的陸路邊境口岸。中國駐俄領事館還警告稱，從綏芬河回國的路線「存在的巨大感染風險」，希望中國公民切勿嘗試。

有當地人對BBC說，為了躲避疫情，很多綏芬河市民已紛紛前往外地。當局則召集了近300人，在綏芬河日以繼夜改建大型的「方艙醫院」收治病患。

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邊境小城成為抗疫前線

據中國官方媒體周三（4月8日）報道，位於黑龍江省中俄邊境附近的綏芬河市所有小區，自當日6時起實行封閉管理。當局要求地方"嚴守小區大門、樓道單元門和居民家門"。

綏芬河的突然封城並未讓外界感到太多意外，這座緊挨著俄羅斯的小城在過去一周成為了中國境外輸入病例增長最快的地區。據黑龍江省衛健委周四通報，該省僅在前一天就新增了40例輸入型確診病例和23例無症狀感染者，他們均從綏芬河口岸入境。

官方數據顯示，這些從俄羅斯前往中國的旅客，均為中國公民。由於綏芬河口岸是當時中俄唯一仍然開放的陸路口岸，這些確診病例均是乘坐飛機由莫斯科到達符拉迪沃斯托克（海參崴，Vladivostok），再乘車抵達綏芬河。

圖片版權 Sovfoto Image caption 俄羅斯出口中國的木材通過綏芬河火車站（2005年資料照片）

這樣的輸入型病例自4月1日以來，幾乎每日都在遞增。在4月5日，綏芬河新增20例確診病例，超過了全中國當天新增的38宗境外輸入病例的一半，讓這個本來人煙稀少地區的居民感到緊張。

「我們當然很害怕。現在不出門，很多人已經離開這兒了，」一名在綏芬河開麵包店的女老闆對BBC說。「但我們走不了，因為有店面要照顧。」

一名當地餐館的值班人員對BBC說，現在通常是他們的旺季，通常每天都能有近千名顧客，但在兩天前，他們被告知要立即停業，目前不知道何時可以重新開放。

不過，這名值班人員表示，由於當地已經實施了封閉小區等嚴格的舉措，他「感到很有安全感」，並相信政府最終能妥善應對疫情。

上傳至社交媒體的畫面顯示，在大雪中，有大批警察和身穿白色防護服的醫務人員在口岸附近戒備。當局稱，目前已調派近141名專業人員從全省其他地區前往支援。

此外，當地還從4月6日起，在一座13層辦公樓的基礎上改建「方艙醫院」，預計在周六（4月11日）完工並投入使用，其中3至11層用於收治患者，預計可提供600餘張牀位。

俄羅斯疫情嚴峻

綏芬河口岸有著「百年口岸」之稱，早在19世紀便是中國和俄羅斯的門戶，它距離現在的俄羅斯遠東最大港口城市符拉迪沃斯托克只有190公里。在俄羅斯宣佈上月底停飛所有國際航班的情況下，很多在俄的中國公民紛紛選擇從海參崴經陸路口岸回國。

圖片版權 Getty Images Image caption 在俄羅斯經商和求學的中國公民有數十萬之多。中國官方稱，目前綏芬河的確診病例大多為在俄經商的個體商戶。

在新增病例的壓力之下，中國駐俄羅斯大使館周三（4月8日）發佈公告稱，包括綏芬河口岸在內的中俄陸路邊境口岸人員通道目前已全部關閉，使館希望在俄華人「做好自我隔離，避免長途旅行」。

造成俄羅斯華人回國潮的主要原因，是俄羅斯日益嚴峻的疫情形勢。

官方周四的數據顯示，俄羅斯在過去24小時內新增了1459例新冠肺炎感染病例，達到單日新高，這讓俄羅斯全國的累計確診病例達到10131例，成為第18個確診人數破萬的國家，他們中的大部分都在首都莫斯科。

由於中俄兩國緊密的政治和經濟關係，在俄羅斯經商和求學的中國公民有數十萬之多。隨著回國渠道大幅減少，更多的人選擇留在當地。

「俄羅斯的疫情越發嚴重，說不擔心是假的」，中國學生李伊凌對BBC說。她在俄羅斯莫斯科國立大學就讀研究生。李伊凌說，由於有很多來自歐洲的旅客在莫斯科中轉，她認為長途飛行的感染風險更加巨大，加上她養了三隻寵物貓狗不便帶上飛機，讓她決定在莫斯科居家隔離。

「現在有中國商人無接觸配送新鮮果蔬菜肉，所以生活方面還過得去，」她說道。

「在俄華人，都幾乎是完全居家隔離，但是大街上不戴口罩散步遛狗閒逛的人太多了，感覺他們還沒有意識到疫情的嚴重，」她補充道。

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯的疫情快速惡化，確診人數已經突破了一萬人。

在歐洲疫情爆發初期，俄羅斯一度保持著較慢的數字增長。在3月19日，俄羅斯才匯報該國首個死亡病例，當時，俄羅斯公布的全國累計確診人數還不到200人。

但莫斯科市長謝爾蓋·索比亞寧（Sergey Sobyanin）在3月24日公開警告普京說，俄羅斯的實際病患人數比官方數字「大得多」。他說，因為許多從歐洲重災區國家返回的人沒有經過檢測。

在三月底，莫斯科接收新冠肺炎患者的一家定點醫院負責人丹尼斯·普羅佐科（Denis Protsenko）也確診感染了新冠病毒，而他在一周前剛與普京見面並握手。

俄羅斯聯邦生物醫學署長維羅妮卡·斯科沃爾佐娃（Veronika Skvortsova）周二（4月7日）表示，俄羅斯新冠肺炎疫情將在未來10至14天內迎來高峰期。

持續增加的輸入病例

在中國，本地疫情在3月下旬得到極大緩解。官方數字顯示，除了零星報告的確診病例，絶大多數新增病例都來自於境外輸入。

在周四，中國31個省共報告63例新增確診病例，其中61例為境外輸入病例，2例為廣東省的本土病例，這讓中國的累計確診病例總數達到81865例，累計死亡病例3335例。

據BBC統計，英國、俄羅斯和美國是中國境外輸入病例最主要的三個來源國。其中，從英國前往中國後確診的病例達到279人，俄羅斯為169人，美國佔151人。

這其中，英國的確診人數已達到6萬人，而美國的確診人數已突破43萬。

由於中國客流量最大的幾個國際機場位於北京、上海和廣東，這讓這三個地方成為了境外輸入病例的重災區。

北京已經宣佈，由於無力承擔大量的檢測和隔離任務，所有目的地為北京的國際航班需要從指定的12個其他城市機場入境。