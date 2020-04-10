中國農業部將狗歸入「伴侶動物」而非畜禽

圖片版權 Getty Images Image caption 廣西自治區的玉林市每年6月都會舉行狗肉節。

在中國最新發佈的一份動物分類名單中，中國農業部計劃將狗歸為「伴侶動物」，而不再視為畜禽。

「隨著人類文明進步和公眾對動物保護的關注及偏愛，狗已從傳統家畜『特化』為伴侶動物，」農業部在文件的備註中專門強調，「國際上普遍不作為畜禽，我國不宜列入畜禽管理」。

在這份周四（4月9日）發佈的文件中，中國當局列出了包括豬、牛、雞、兔、駱駝等18種「傳統畜禽」，以及鹿、羊駝、鷓鴣等另外13種「特種畜禽」，這些物種將不受野生動物的交易限制。備受關注的狗和貓都不在這兩種名單之中。

中國農業部在文件簡介中說，該名單是根據中國全國人大常委會在今年2月做出的一項「禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習」的決定做出的。

當時，新冠疫情在中國迅速蔓延。這種新的冠狀病毒被廣泛認為起源於一種蝙蝠，可能在武漢的野生動物市場傳播給人類。儘管，科學家們後來懷疑，該市場可能並非疫情最初的爆發地。

但中國迅速在全國範圍內宣佈禁止野生動物交易，停止轉運販賣，並嚴查各地的農貿市場和餐館。當局還承諾修改《野生動物保護法》，使這一禁令永久化。

圖片版權 Getty Images Image caption 在中國歷史上，很多地區有吃狗肉的習慣，但如今在中國食用狗肉的人群逐漸下降。

目前，外界尚不知如果這份文件獲得通過，是否意味著中國將全面禁止狗肉交易，但該文件仍受到很多動物保護者的歡迎。

「狗的地位終於正常了！支持！」一名微博網友評論道。

「的確是進步了！但還需要努力，動保法才是真正意義的保護，」另一名網友說。

動物福利組織國際人道協會（Humane Society International）的發言人溫迪·希金斯（Wendy Higgins）表示，「這份草案可能標誌著中國動物保護的一個轉折點。」

據國際人道協會估計，中國每年有大約1000萬隻狗和400萬隻貓被殺害食用，其中包括一些被偷的寵物。廣西自治區的玉林市每年6月都會舉行狗肉節。

這使得愛狗人士和狗肉食用者時常爆發衝突。2016年，一群愛狗人士駕車在河北省境內的高速公路上試圖攔截一輛滿載320隻犬只的大貨車。他們的車輛與貨車發生碰撞，造成人員受傷和嚴重交通堵塞。

潮流轉變

不過，食用狗肉如今已經變得越來越不受歡迎，甚至多數中國人從未吃過狗肉。上個月底，廣東省深圳市成為中國大陸第一個禁食狗肉的城市。

深圳市3月31日通過《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》，該文件以白名單的形式規定了豬、牛、羊、雞、鴨等動物可以食用，貓、狗禁止食用，甲魚、牛蛙則不屬禁食範圍。新法規將於5月1日生效。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國農業部計劃將狗歸類為「伴侶動物」，而不再視為牲畜。

在毗鄰深圳的香港，禁止食用狗肉可追溯到1950年代。香港《貓狗規例》規定，任何人不得屠宰任何狗只或貓只以作食物之用，不論其是否供人食用。

2017年4月，台灣立法院通過《動物保護法》修正草案，不准烹吃貓狗肉，違法者將處5萬至25萬元新台幣（約1.2萬至5.8萬元人民幣）罰款。

在韓國，曾有相當多的民眾有吃狗肉的傳統。但為了保持良好的國際形象，韓國在2018年冬奧會前夕，關閉了該國最大的狗肉市場，該市場有近8萬隻狗。2019年10月起，首都首爾也開始禁止狗肉交易。