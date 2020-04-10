圖片版權 Getty Images Image caption 世界衛生組織在1月30日宣佈將新型冠狀病毒疫情，列為「國際公共衛生緊急事件」。

世界衛生組織（WHO ）與台灣在防控新冠疫情期間的摩擦越來越嚴重。

本周三（4月8日）世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）回應美國總統特朗普，就世衛防疫失靈，並且「中國中心」(China Centric) 的批評之後，突然話鋒一轉，在記者會上批評台灣外交部知情甚至與台灣民眾合作，對其進行有關種族歧視的人身攻擊。

譚德塞對台灣的意外批評，在當地引起議論紛紛。台灣總統蔡英文周四（9日）臉書發言，對其指控表示嚴正抗議，並邀請譚德塞來台訪問了解實情及分享防疫經驗。

台灣民間則跟進，發起網路行動反駁譚德塞，並在網路集資購買外媒廣告，凸顯台灣被拒於世衛及國際組織的困境。

圖片版權 AFP Image caption 台灣總統蔡英文（左）邀請譚德塞訪問台灣。

香港浸會大學社會系助理教授李耀泰告訴BBC中文稱，「或許不少台灣人存有種族歧視思維，但譚德賽把個人對他的批判上抬至全球公共衛生治理的層次上，卻無視於台灣長年被世衛組織排除在外的事實。」

「譚氏選擇性地突顯種族歧視、形塑受害者形象，而忽略台灣在中國壓力下成為國際醫療互助體系下的孤兒，因此引起台灣人不滿。」他補充。

不過，也有台灣網民表示，確實在一些網上看到攻擊譚德塞膚色之言論，呼籲台灣人理性討論，切莫使用歧視語言，折損台灣在此次防疫工作上建立起的成績。

中國外交部發言人趙立堅（9日）則表示，譚德塞工作獲國際肯定，但反觀台灣，疫情發生以來，「台灣民進黨當局上竄下跳，肆意進行政治操弄，持續炒作台所謂參加世界衛生組織和世衛大會問題，其真實目的是『以疫謀獨』。」

譚德塞的這一發言，讓一直被世衛拒於門外的台灣近日成為新冠疫情下的熱點之一。

台灣反應

針對譚德塞指控台灣外交部參與種族歧視攻擊一說，台灣官方反應激烈。

台外交部除了否認之外，並要求譚德塞公開道歉。總統蔡英文則在臉書發文，對其譚氏發言表達嚴正抗議，並指稱台灣「比任何人都知道被國際孤立的滋味」，因此不可能發動歧視攻擊。

台灣法務部情報單位「調查局」，在今日（10日）上午則在台北召開記者會發佈網路調查結果。調查結果表示，譚德塞所言對其近3個月系統性的的人身攻擊查無證據。

圖片版權 Twitter Image caption 台灣調查局指控有帳號製造假新聞。

調查局指，推特上發現「台灣人就種族歧視向譚德塞道歉」的大量複製圖文，IP來源來自中國大陸。

譬如「大陸自由徐州電台」，在譚氏發言後不久，便立即製作「台灣人道歉文樣板」，並號召其他用戶跟進，依此樣板製造「假道歉文」在社交網站上迅速傳播，並輔以台灣證件照片截圖以取信他人。

BBC無法獨立核實這些網絡信息的來源及真實性。

網絡口水戰進一步升級

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣一直稱，因為不是世衛會員，台灣無法獲取最新疫情信息，因此影響台灣與各國防疫的合作以及台灣民眾的健康人權。

除了官方回應，譚德塞的發言在台灣也引起民間激烈反應。

台灣網路團隊「嘖嘖」也開始在集資網站號招網民集資，希望在外媒買下全版廣告，除了反駁譚德塞之外，亦要傳遞台灣在防疫上的成果以及希望加入國際組織的信息。

也有網民昨日（9日）開始在推特開啟了「#This attackCameFromTaiwan」的主題討論串，輔以台灣幫助各國醫療捐贈口罩，或日常美麗風景的圖片回應譚德塞「攻擊來自台灣」之指控。

台灣資深國際記者范琪斐評論此事認為，「種族歧視」應當只是借口掩蓋世衛在防疫上的缺失。

支持譚德塞的聲音

不過，譚德塞號召各國團結的發言，得到南非等非洲國家領袖聲援。

法國總統馬克龍也在推特發言讚譽世衛的努力。

中國國台辦發言人朱鳳蓮周四（9日）則力挺譚德塞，並稱民進黨當局「以疫謀獨」不擇手段，「惡毒攻擊WHO及譚德塞，縱容綠營網軍肆意散佈種族歧視言論，對此表示強烈譴責。」朱鳳蓮奉勸民進黨當局立即停止政治操弄。