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新型冠狀病毒仍在全球蔓延，但中國國內疫情逐步好轉。中國官媒近日推出《習近平戰「疫」兵法》系列文章，稱中國領導人習近平不少抗擊疫情措施與中國古代兵家思想高度契合。

學者認為，新冠疫情在全球引發排華浪潮，習近平面臨巨大國際和國內輿論壓力。目前中國官媒要做足輿論凖備，維護習近平領導地位。

中國官媒說了什麼？

中國官方媒體央視網自4月7日推出《習近平戰「疫」兵法》系列文章，目前已經發佈5篇。文章指，新冠疫情防控中，習近平高度重視，始終親自指揮、親自部署。

文章稱：「從『遭遇戰』到『阻擊戰』，從『重中之重』到『人民戰爭』，從『頭等大事』到『全面勝利』……觀勢、謀局、落子，總書記在親自指揮這場人民戰爭的過程中，很多對策、措施與中國古代兵家思想高度契合。」因此，央視網推出系列特稿。

這五篇文章通過中國古代兵書《孫子兵法》中的「知己知彼 百戰不殆」、「兵馬未動 糧草先行」等語句概括、分析習近平在此次疫情防控中的措施。

圖片版權 xinhua Image caption 習近平訪問武漢火神山醫院。

文章提到「致人而不致於人」，將習近平的部署這樣與古代兵法聯繫起來：「從疫情之初果斷『封城』，到以『中國速度』同時間賽跑，再到一手抓防疫、一手抓經濟社會發展，習近平總書記在指揮這場戰『疫』的各個階段，每每以見葉知秋的眼光和大國領袖的擔當因時因勢果斷作出決策部署，為這場人民戰爭贏得了時間、爭取了主動，成為『致人而不致於人』的生動示範。」

另外，系列文章也明確指出，抗擊新冠肺炎疫情是對國家治理體系和治理能力的一次大考，「而制度優勢正是我國的最大優勢，也是戰勝疫情的最可靠保證」。

「大國戰疫」個人化

今年2月底，中共中央宣傳部、國務院新聞辦公室曾指導推出緊急編輯製作的圖書《大國戰「疫」——2020中國阻擊新冠肺炎疫情進行中》。根據新華社報道，這本書從主流媒體報道中選材匯編，客觀講述中國有力有效防控疫情的真相和事實。

不過該書出版信息傳出後，引發中國民眾巨大反對聲浪。許多人認為疫情還未完全受控，不少病人仍在水深火熱中，出版這樣的書不合時宜。3月初，該書在各大網絡售書平台下架。

中國政治學者吳強對BBC中文表示，目前中國官媒宣傳策略有所轉變，將「大國戰疫」個人化。

他指出，目前中美關係降到危險冰點，全球排華浪潮興起，要求對中國追究責任，習近平國際壓力巨大；另一方面，從吹哨人李文亮到最近被調查的地產大亨任志強，國內對習的懷疑也未停止，兩會不久要召開，現在官方宣傳機器要做足輿論凖備。

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「現在宣傳調門開足，是維護習個人領導地位，塑造他的抗疫領袖形象。」他認為，這其實是試圖掩蓋代價和錯誤，避免被追責。

獨立政治學者陳道銀對BBC中文稱，中國官媒一直以來都在塑造習的「黨的核心」、「人民領袖」形象，目前全球疫情肆虐、中國疫情受控，「證明習『親自領導、 親自指揮』的英明偉大正確, 類比古『兵聖』孫子, 進一步塑造他的聖人形象。」

他也指出，中國官媒在宣傳習的同時也試圖向世界證明中國制度（ 集中力量辦大事, 集權於一人）的優越性， 體現制度自信。

從宣傳效果來看，陳道銀指，在信息不對稱中，許多中國人會相信「習近平兵法」的英明偉大正確，但在中國之外會適得其反。

「中國越是這樣來證明中國制度的優勢，越是激發中國之外對疫情初期『隱瞞打壓誤導』造成『世紀之疫』的追問，」他說。