北京點名批評香港立法會「拉布」 再惹「一國干預兩制」之爭

圖片版權 Getty Images Image caption 郭榮鏗認為自己只是按照《議事規則》主持會議，沒有濫用權力（資料照片）。

北京政府兩大負責香港事務的部門早前分別發聲，批評主持立法會內務委員會的泛民主派議員郭榮鏗「拖延」選舉委員會主席，連帶令立法會無法正常運作。事件再次引發中國中央政府被指干預香港內部事務的爭論。

其中，中國國務院港澳事務辦公室的聲明更指出，郭榮鏗可能觸犯「構成公職人員行為失當」罪。中國政府駐香港的聯絡辦公室（簡稱「中聯辦」）的聲明就認為，這種「拉布」行為是違背立法會議員的就職誓言。

香港各個政治陣營對兩辦的聲明各有看法。泛民主派陣營認為，北京政府的做法違反《基本法》中，中國中央政府部門不得干預香港自行管理事務的規定。他們認為香港立法會的事情，應由香港立法會自行內部解決。

特首林鄭月娥周二（4月14日） 出席記者會時指出，北京政府關心香港和澳門的事務是「理所當然」，不構成干預。建制派認同林鄭月娥的說法，指出北京政府的行為並不構成干預。

有評論認為，中聯辦和港澳辦的聲明是對泛民主派的一次警告，但對解決事態沒有幫助。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港最大的親北京政黨民建聯主席李慧琼角逐內務委員會主席，因此她不能主持主席選舉。

發生了什麼事？

內務委員會是香港立法會內其中一個專責委員會，負責處理立法會有關的事務，例如制定每星期的會議議程。

香港立法會自去年10月復會以來，首個工作是選出內務委員會主席。去年擔任內會主席的建制派議員李慧琼今年再次競逐主席，因此她不能主持選舉，交給去年的委員會副主席郭榮鏗主持。

但委員會召開多次會議後，至今仍然未能選出主席，令委員會停擺，無法展開其他工作。

中聯辦和港澳辦的聲明都認為，郭榮鏗是「濫用權力」，並拖延內務委員會主席選舉。但郭榮鏗指出，這次有20多名議員參加主席選舉，自己至今是依照議事規則主持會議，也必須尊重各個議員發言的權利。

圖片版權 Getty Images Image caption 北京政府1月撤換宣佈撤換中聯辦主任王志民，駱惠寧接任（資料照片）。

內務委員會停擺有什麼影響？

沒有內務委員會最大的影響，是許多法案都無法審議，包括十分具爭議的《國歌法》。

這會連帶影響一些爭議較少的法案，例如早前增加法案產子假期的法案。

現任立法會議員的任期將會在7月結束，到時候仍未獲得議決的法案都會失效。例如，如果政府仍然要就《國歌法》立法，必須等候到10月新一任立法會成立後，從頭開始提交立法會審議。

下一步怎麼走？

中聯辦的聲明提到，香港政府就防止新冠肺炎傳播提出多條附屬法例，例如要求抵港旅客進行自我隔離、禁止超過四個人聚集、要求部份商店暫停營業等，但是受內務委員會停擺影響，立法會無法跟進處理這些法例。

但內務委員會停擺其實對這些附屬法例沒有影響，因為它們不需要經立法會審議才能生效。香港警方早前也已經控告一些涉嫌違反這些附屬法例的人。

港澳辦的聲明也提及，郭榮鏗涉嫌觸犯「公職人員行為失當」罪，這在香港是一條刑事罪行，指公職人員在執行公職的過程中故意作出「失當或不恰當」的行為。前特首曾蔭權數年前就是因為被法庭裁定觸犯這罪行被判囚。

如果當局要以這罪行控告郭榮鏗，必須提出證據，香港律政司也必須經一般刑事案件的程序透過法庭提訴。

香港特首林鄭月娥周二被問到會否以刑事方式追究郭榮鏗的負責時沒有直接回應，只說會讓律政司處理。

圖片版權 Reuters Image caption 林鄭月娥周二被問到會否以刑事方式追究郭榮鏗的負責時沒有直接回應，只說會讓律政司處理。

一些立法會建制派議員表示，正考慮對郭榮鏗提出不信任動議，迫使他放棄內務委員會主持的職位，或者就他擔任主持的表現採取法律行動。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，當局以公職人員行為失當罪檢控郭榮鏗可能性不大，因為現時是政治問題，多於刑事罪行的問題。

他接受香港媒體訪問時指出，這是港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任駱惠寧年初上任後，兩辦首次高調抨擊民主派，形容事件「不尋常」，是北京政府向泛民主派的一次警告。