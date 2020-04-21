肺炎疫情下「居家上學」幼童的失與得

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新冠疫在全球蔓延，讓數以萬計的學校停課，老師只能以遠距教學方式為學生「傳道授業解惑」.

新的教學模式給父母以及老師帶來了挑戰。許多父母抱怨引導小孩教書不易，不擅長使用新科技也是一大挑戰，「全職工作外感覺好像多了一份工作」。

疫情下，困在家裏的學童的生活狀態又如何呢？ 在沒有朝夕相伴的同學和老師，他們是如何適應在家上學的呢？數位居住在香港和中國大陸不同年級和國籍的學童與BBC中文分享他們「居家學習」的感想。

你的器材不支持播放多媒體材料 新冠疫情：中國沒有學生的教室如何上課

蕭同學 六歲，香港新界，幼兒園高班（大班）

因為疫情， 蕭同學自農曆新年後一直沒能去學校上課了。媽媽因工作忙碌，現在白天讓小朋友在婆婆（外婆）家。蕭同學告訴BBC說，他很想趕緊回學校上課，因為很想念學校的老師跟同學。

若是一到十分為度量，他給了「滿分十分」表達自己想回學校上課的心願，「超掛住學校」，蕭同學強調。他又說自己更喜歡在學校教室環境下上課，「因為在學校上課，不明白，可以問的」。

但他說自己也明白，因為肺炎病毒的關係，所以才不得已在家學習，「病毒很嚴重，病毒是一種病菌，如果很嚴重的話，人會死的。」他說。 蕭同學特別要跟辛苦的香港醫護人員表達他感激：「多謝你們，請加油。」

Image caption 廣州8歲的睿睿畫的畫

睿睿 8歲 小學三年級， 廣州

在廣州市讀小學的睿睿也一直居家學習。她的媽媽Kiwi說， 似乎沒有覺得女兒因為不能去學校而不開心，因為「自由度高了，睡的時間長了，儘管會想念同學」。 最近廣州疫情狀況好了一點，睿睿就可以小範圍地和朋友見面。

睿睿則表示，自己更喜歡回學校上課，「因為在學校上課可以多上一點興趣班，上多一點課。「在家遠程上課的話就只有語數英和外教課。」

睿睿媽媽表示，回學校的話，她女兒就可以上一些陶藝課，體育課等等，這些課程遠程下做不到。

睿睿表示她特別渴望上體育課，尤其是網球跟馬術課； 後者因為疫情，整個冬天都暫停了。她也想念學校一個好同學，平時會分享手工做的小禮物給她。

不過睿睿也說，現在在家上課，功課少了一點，現在也可以不用那麼早起，大概十點起牀就可以。

Kiwi說她了解女兒想回學校的心情。其實因為自己也在家工作，和女兒在一起的時間多了，會有碰碰撞撞。「因為畢竟每天都要面對，指導女兒功課、上課、紀律，學校老師只能夠通過屏幕和他們上課，有很多事情看不到，管不到，就變成家長管，」她說。 「畢竟孩子不像我們大人還可以外出，女兒基本上在三月份之前都沒怎麼出過門，所以都會比較悶，不能完全坐得住。」

睿睿說，她了解疫情的嚴重性，「要多洗手，戴口罩。」

寒假前的最後一堂課，睿睿做了一個「手抄報」（圖文作業）。在作品中，為受疫情影響的武漢以及中國加油打氣。

Image caption 妹妹說， 山頂上是一臉壞笑的病毒，看著山下的人類，要趁機感染他們。

妹妹 （Mei Mei) 5歲半 英籍 在香港讀幼兒園

香港出生長大的妹妹來自一個香港的英國家庭。因為疫情，她無法去位於中環的學校上學了。

對於喜歡學校還是在家上課，妹妹說「Both」（都喜歡），至於是否想要趕緊回學校上課，妹妹說，「我還不曉得。」

不過她說這段時間感覺跟父母的關係更緊密了，「因為早上睡醒可以跟爸爸媽媽相處更多時間。」

妹妹說， 她知道現在肺炎疫情來自病毒，「這些細菌能傳播到你的身體，讓你生病，現在世界各地都有病毒。」

妹妹說她知道有醫護人員因為照顧肺炎病患，自己也生病了。她想要告訴辛苦的醫護人員說，「keep up！（請繼續加油）以及謝謝你們！」

Image caption Margo說她的畫中，黑暗的天空下，藍色的病毒正在威脅這她們一家

妹妹的親妹妹，下周要滿四歲的Margo說，因為疫情，「人們會生病，也會不斷咳嗽」。

「現在，連瑞士都有病毒了。」Margo（他們的外公外婆住在瑞士）。她想對醫護人員說，「謝謝他們幫我們與病毒奮鬥，希望病毒快點離開！」