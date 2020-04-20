台灣小學男生擔心粉紅口罩引發的性別教育討論

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台灣政府在肺炎疫情期間實施口罩統一管控生產及銷售。在此情況下，民眾購買時需登記名字，亦不能挑選口罩顏色。但是，本周小學男學童告訴家長，擔心戴上淺粉紅色口罩會在學校會被嘲笑，引起話題，也意外開啟關於校園性別平等教育的議題。

粉紅色風暴

根據台媒「東森新聞」報道，台灣許多學童用的小型口罩是淡粉紅色。在防疫記者會上，媒體向疫情指揮中心指揮官陳時中反映，有男學童向家長抱怨，憂心戴上粉紅色口罩被同學嘲笑。

本周陳時中與其他官員於記者會上開始戴上粉紅色口罩，表達立場，希望學童能寬心。「顏色沒有性別，我們小時候最喜歡看的卡通影片，就是粉紅豹。」陳時中對媒體說。

圖片版權 EBC NEWS Image caption 陳時中

但是有關粉紅色口罩的討論，仍在台灣蔓延。

台灣總統蔡英文跟進，在社交平台上發文，表示「不管男生或女生，粉紅色都是很棒的顏色」，台政府各大部門包含教育部及外交部等單位也紛紛在社交網站上，將單位識別圖案改為粉紅色表達支持。

有關粉紅色口罩引起之話題，也從防疫轉移到校園性別平等教育。

「打破刻板印象」

主持台灣兒童頻道節目多年的「西瓜哥哥」李岳接受BBC中文採訪時表示，他主持兒童節目快20年，節目常態性的會有一些專家協助審核兒童節目內容。其中，兒童教育專家會希望節目上教育大眾，不要讓兒童觀眾陷於性別刻板印象的窠臼。

「譬如專家會建議男主持人或參加的兒童來賓，不一定要穿藍衣服，女主持人不也一定要穿粉紅色。」李岳表示。

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李岳說，看到這次還是有學童害怕粉紅色，表明在電視教育上的努力還有進步空間，「不過，看到民間跟政府正視這件事情，希望大家打破性別刻板印象，我也挺開心的。」他補充。

高雄港和國小老師劉育豪也在臉書分享教學經驗表示，他選擇有一日上課，特別戴著粉紅色口罩在課堂先主動詢問學童是否察覺老師「今天哪裏比較特別」，劉育豪說他問了一輪才有人提到「老師戴粉紅色口罩」。他接著詢問：「我是一個男生，戴粉紅色口罩，會怎樣嗎？」但學生回答都挺正面。

不過，劉育豪也在專欄發表文章強調，顏色天生沒有性別之分，是不同社會將顏色做不同的意見表達。他認為教育工作者不應對粉紅色口罩心生恐懼的小男生說「你其實可以勇敢」等話語。

「若整體社會不夠友善，其實那種內在的勇氣是培養不出來的，更別說有辦法戴得理直氣壯了。」他解釋。

網民反應

許多讀者在BBC中文臉書討論此事。有讀者表示自己身為男性，對粉紅色口罩仍然敬謝不敏。也有人認為，台灣社會雖有進步空間，但不能強求每個人都馬上改變，有些人口頭上同意，但不希望自己的小孩冒被嘲笑的風險。

台灣盲人鋼琴家劉裕翔則告訴BBC說，顏色對他的創作來說「想像空間很大」，譬如藍色在歌詞中可以代表憂鬱，但也能代表意涵，不需要局限在固定的性別或任何想像窠臼。