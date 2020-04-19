圖片版權 EPA Image caption 李柱銘接受BBC訪問時指，無論前路有多艱辛，他也不會放棄民主之路，形容放棄只會是死路，不放棄的話，中國可能有一天有民主。

新冠肺炎疫情在香港出現緩和跡象之際，警方大規模抓捕民主派人士，讓政治風暴再起。民主黨前主席兼資深大律師李柱銘、壹傳媒集團主席黎智英等15名民主派人士涉嫌去年參與或組織未經批准的遊行集會昨天（4月18日）被捕，當日獲得保釋，等待下個月18日提堂（開庭）。

民主派形容此次行動是「政治打壓」。事件也引發英美政府及國際人權組織關注，認為是北京進一步限制香港的言論集會自由的結果，會削弱「一國兩制」。香港警方則回應稱，是「依法辦事」。

值得注意的是，被捕事件發生數日前，中央人民政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）主任駱惠寧發表講話指出，須盡快制定及激活法律，「絶不能讓香港成為國家安全風險口。」 此講被解讀成是要推動為《基本法》與國家安全相關的23條立法；中聯辦亦高調評論香港立法會內會事務，首次表明，中聯辦是中央在港設立的機構，不受《基本法》第22條有關「中央各部門不干預香港事務」的法例規管，引發爭議。

民主派：「政治檢控」

4月18日，香港警方採取針對民主派人士的拘捕行動，民主黨創黨主席李柱銘、前主席楊森、何俊仁、工黨李卓人、何秀蘭、社民連梁國雄、吳文遠、公民黨執業大律師吳靄儀、前立法會議員區諾軒、壹傳媒創辦人黎智英等15人相繼被捕。

自去年反修例運動爆發以來，香港警方曾經發起多次針對政治人物所作的拘捕行動，但此次是政界人士被捕最多的一次。警方表示，他們涉嫌在去年8月至10月，分別組織及參與未經批准集結，部分人另外加控干犯（參與）公告未經批准的公眾遊行。

警方對這幾場示威活動都發出反對通知書。被捕人士大部分承認或被媒體拍到他們有參與有關遊行集會，但認為是警方反對通知書不合理，讓市民失去集會自由。香港去年發生多場示威抗議活動，均觸發警民間嚴重暴力衝突，警方稱反對通知書就是要避免這樣的衝突。

圖片版權 Getty Images Image caption 有人在警署外聲援被捕民主派人士。

多名被捕人士保釋後接受香港媒體訪問，社民連秘書長吳文遠指這次是「政治檢控」，發出白色恐怖的信息，警方多次拒絶發出不反對通知書，是逼人違法； 他擔心疫情過後政治大清算更嚴厲。支聯會主席李卓人表示，擔心警方甚至會打壓今年6月悼念「六四」的遊行集會。

香港排名第一的資深大律師，81歲的李柱銘和72歲的大律師吳靄儀都是首次被落案檢控，兩人為民主派法律界重磅人物。

有「香港民主之父」之稱的李柱銘離開警署時表示，自己終於成為被告，可以和年輕人同行，他並無後悔，並為自己「感到驕傲」。

李柱銘接受BBC訪問時指，拘捕行動很可能是受北京的指令，中共政府想結束香港的民主運動，取走香港僅餘不多的自由； 但他強調，無論前路有多艱辛，自己不會放棄民主之路，形容放棄只會是死路，不放棄的話，中國都可以有民主。

吳靄儀質疑警方《公安條例》是否合理、合法和合乎人權。她說，與其他人相比，自己被捕的經歷沒那麼恐懼，但她感受到被捕人士需要律師幫助，會爭取警署內設有法援的律師服務，她說，由首日執業開始，已明白維護法治是艱難的工作，不能夠認為「法治已死」或危急就放棄，反而越惡劣時越需要法律，堅持繼續爭取人權和自由。

她離開警署時手執一本《中國國家安全：危害香港法治？》的書籍，其中一篇由她撰寫。 這本書是分析中國如何以維護國家安全為借口影響香港法治。但她說，只是工作需要而帶了這本書，並不是想教警員何為執法。

香港警務處處長鄧炳強表示，警方是依照證據執法，執法不偏不倚，不會因涉案人士身分而懼怕，他批評李柱銘身為資深法律界人士，應該呼籲年輕人守法，但反而呼籲年輕人犯法，「不應該感到驕傲，而應該感到羞恥。」

英美聲援被捕人士

美國國務卿蓬佩奧發聲明，譴責香港多名民主派人士被捕的事件，批評北京持續採取違反中英聯合聲明的行為，包括聲明中對香港的法治和高度自治的保障等。他在社交網站貼文，指深切關注事件，認為政治化的執法行動，與言論和集會自由的普世價值不符。

英國外交部發聲明表示，關注被捕事件，期望任何拘捕或司法程序會以公平透明方式處理。聲明表示，任何示威都要和平進行，但當局應避免令局勢惡化的行動，並透過有意義的政治協商去重建互信。

英國前外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）對BBC表示，，中港政府今次的拘捕行動並不是巧合，而是經過算計，可能是想各國正忙於應付新冠肺炎疫，無暇關注此事件，他慶幸英國政府發出強硬聲明，但是單是英國發聲明並不足夠，認為所有相信法治的國家都該發聲。

人權觀察中國部主任索菲‧理查森（Sophie Richardson）表示，這是對「一國兩制」另一個打擊，質疑香港政府官員並非捍衛港人權利。

中國外交部駐港公署批評英國外交部說三道四，並指香港是法治社會，有法必依，違法必究，任何人都必須遵守法律，不能凌駕於法律之上，英方經常將法治掛在嘴邊，但面對反中亂港分子時，卻閉口不談遵守法律，雙重標凖「暴露無遺」。發言人強調，香港事務純屬中國內政，敦促英方尊重香港警方依法執法，立即停止干預香港事務。

圖片版權 AFP Image caption 香港經歷了半年的暴力警民衝突。

中聯辦地位問題

中聯辦和港澳辦在4月13日發文，批評主持立法會內務委員會的泛民主派議員郭榮鏗「拖延」內務委員會主席選舉，令立法會無法正常運作； 港澳辦認為郭榮鏗可能觸犯「構成公職人員行為失當」罪。中聯辦就認為，這種「拉布」行為是違背立法會議員的就職誓言。

兩大駐港機構罕有高調對立法會事務作出評論引發爭議，民主派陣營認為，這有損「一國兩制」，香港特首林鄭月娥認為，北京關心香港事務是「理所當然」，不構成干預。

民主派其中一個論據是《基本法》第22條列明，「中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」，他們認為這條例意旨中聯辦也不可以干預香港事務。

但中聯辦發稿反駁指， 兩辦是中央授權專責處理香港事務，並非《基本法》第22條所指「中央政府所屬各部門」。

圖片版權 Getty Images Image caption 去年香港示威爆發期間，中聯辦是示威者目標之一。

香港政府在18日數次回應中聯辦地位的問題，第一次的新聞稿稱， 中聯辦是「中央政府根據基本法第22條第2款設立的3個機構之一」，第二次發稿刪去有關「第22條第2款」的字眼，之後再出稿，表示中聯辦是中央在港設立的機構，不是《基本法》第22條第2款所指中央「各部門」在香港特別行政區設立的機構。

港府強調，中聯辦有權力和責任代表中央政府，就涉及中央與特區關係和基本法的正確實施、政治體制的正常運作、關於社會整體利益的事宜等重大事項表達意見，行使監督權。

翻查資料，香港政府在2007年的官方文件，已提到中聯辦是中央政府根據《基本法》第22條設立的三個機構之一，政制及內地事務局局長聶德權前年在立法會，亦提到中聯辦要按《基本法》第22條行事。

這次中聯辦突然「升級」，與港府以及外界對條例的認知不符。

香港名譽資深大律師陳文敏稱，《基本法》第22條整體精神是不希望中央「指指點點」，無理由不包括中央在港所設的中聯辦，特別是起草基本法時，根本未有中聯辦，不可能在第22條獲豁免。

他批評，如將內地「政治凌駕法律」的一套放到香港，甚至釋法，反問是否仍有「一國兩制」。

香港行會成員、資深大律師湯家驊說，「中央」和「中央所屬部門」不同，所以兩辦的做法未構成干預。曾任基本法起草委員、建制派的譚耀宗說，當年第22條第1款討論到不能插手香港事務的，是指各省市、直轄市，兩辦不是這個層次，而是代表中央政府，所以無牴觸第22條。