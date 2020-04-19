圖片版權 EPA Image caption 敦睦艦隊4月9日返回台灣高雄左營軍港，但因為疫情影響，又待了六天，4月15日才下船。

台灣海軍敦睦艦隊爆發群聚感染新型冠狀病毒，目前已經有24人確診，這在防疫成果相對較好的台灣引起廣泛關注。

台灣海軍敦睦艦隊主要任務是執行遠洋航行訓練，以及訪問邦交國，由磐石艦等三艘軍艦組成，24名確診者都是磐石艦成員。

根據疫情調查，敦睦艦隊3月12日至15日訪問台灣邦交國帕勞（帛琉），之後在公海航行近30天，4月9日返回台灣高雄左營軍港，但因為疫情影響，又待了六天，4月15日才下船。

目前3艘軍艦官兵及實習生共計744人，均已完成採檢，有24人確診在醫院隔離治療中，另外720人均呈陰性反應，已安置集中檢疫所隔離檢疫，如有症狀會再採檢，最後解除隔離前還會再採檢一次。

廣泛關注

圖片版權 EPA Image caption 台灣海軍為確診Covid-19病毒感染的軍艦消毒。

台灣海軍艦隊出現群聚感染，引發台灣政府和輿論廣泛關注。

台灣《中央社》報道說，有反對黨立法委員表示會在立法院追究軍方和國防部相關人員責任。

國民黨立委黨團要求國防部說明，在敦睦艦隊出發前，政府已經暫緩公務人員出國，為何國防部還要堅持敦睦艦隊出航海外？

民進黨立委則表示，艦隊返回左營軍港後部分人員出現疑似症狀，為什麼船上軍醫官沒有警覺心也沒有通報。

面對外界質疑有人隱瞞疫情，台灣疫情指揮中心衛福部長陳時中則表示，社會獵巫越厲害，事實呈現的就越少，這樣對疫情調查和控制就會造成阻礙，希望大家要站在同理心，不要站在對立面。

衛生外交和世衛組織

新冠病毒疫情爆發後，台灣一直採取相對嚴格的防疫措施，採檢人數和疫情調查不但數量多而且廣泛又快速。

截至4月19日為止，台灣確診人數420人，分別為341例境外移入，55例本土病例，及24例敦睦遠訓病例尚待調查。確診病例中六人死亡，189人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

但自疫情爆發以來，世界衛生組織鮮有對台灣的防疫措施公開表態，但對中國防疫卻讚不絶口，並呼籲全球應該向中國學習。

世衛總幹事譚德塞甚至在記者會上批評台灣外交部知情甚至與台灣民眾合作，對其進行有關種族歧視的人身攻擊。

對於無法參加世衛組織，在國際舞台上受到忽視和孤立，台灣也趁勢發起"衛生外交"攻勢，多次利用對抗新冠病毒疫情進行國際宣傳，例如捐贈口罩等防疫物品和裝備等。

與此同時，世衛組織高級官員萊恩（Michael Ryan）周五（4月17日）在日內瓦表示，台灣當局的防疫措施效果良好，必須給予肯定和讚揚。

他同時也說，世衛組織持續觀察把台灣納入技術網絡系統，這樣台灣不僅能分享貢獻知識，也可以從外界尋求新知識。