孫力軍：中國公安部副部長突然落馬，曾前往武漢督導抗疫

圖片版權 SHANDONG POLICE Image caption 孫力軍（身穿白色警服）在山東出席活動。

中國共產黨中央紀律檢查委員會周日（4月19日）在網站宣佈，中國公安部副部長孫力軍「涉嫌嚴重違紀違法」，目前正接受該部門的紀律審查和監察調查。

今年51歲的孫力軍是今年第二位落馬的中國副省部級官員，他在今年2月，還曾作為中央指導組成員，赴武漢指導疫情防控工作，並多次出現在官方媒體報道中。

中國公安部在周日連夜表態，擁護對孫力軍進行調查的決定，並在會議上罕見將其與落馬的前中央政法委書記周永康和前公安部副部長孟宏偉並列。

「肅清流毒」

中紀委周日（4月19日）晚7時30分在網站以頭條的形式，宣佈了孫力軍落馬的消息。在寥寥數語的公告中，當局宣佈，這名公安部黨委委員兼副部長的高官「涉嫌嚴重違紀違法」，目前正接受中央紀委和國家監委的調查。

孫力軍是繼今年4月12日，福建省副省長張志南落馬後，第二位被調查的中國副省部級官員。儘管通報中並未點明他違法的任何細節，但按照慣例，這樣的調查往往意味著官員政治生涯的結束。

在中紀委發佈公告後的近四小時，中國公安部發文稱，公安部部長趙克志在當晚主持召開黨委會議，對孫力軍接受調查表示「堅決擁護」。

公安部在一份新聞稿中表示，孫力軍被調查是其長期以來「無視黨的政治紀律和政治規矩，不守紀律、不講規矩、不知敬畏、肆意妄為的必然結果」。

值得注意的是，公安部在文中將孫力軍與此前落馬的「大老虎」周永康和孟宏偉並列提及，表示要從多方面「肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響」，對黨員幹部「妄議中央大政方針、陽奉陰違、當『兩面人』以及執法犯法、貪污腐敗等問題」嚴厲懲罰。

2014年落馬的周永康是中國迄今為止落馬的最高級別官員之一，他官至中共中央政治局常委、中央政法委書記，後以受賄、濫用職權等罪名被判處無期徒刑。時任中國公安部副部長兼國際刑警組織主席的孟宏偉則在2018年10月突然失蹤，在其妻向法國警方報警後，中國官方公布了其被調查的消息，並指其涉周永康案。

圖片版權 Hubei TV Image caption 孫力軍在武漢督導疫情期間，多次出現在官方媒體報道中。

曾前往武漢督導抗疫

出生於1969年1月的孫力軍是山東青島人。在中紀委通報中附上的簡歷顯示，他在1988年參加工作，1997年入黨。他畢業於澳大利亞新南威爾士州州立大學（The University of New South Wales）公共衛生和城市管理專業，並獲得碩士學位。他的西方院校背景在中國安全官員中較為罕見。

中國公安部網站顯示，公安部領導信息一欄中，包括部長在內一共12人，孫力軍排名第8位。其中，副部長一共6人，孫力軍排在第5位。

在武漢爆發新冠肺炎疫情後，孫立軍還曾作為公安部工作組成員，前往武漢督導疫情防治工作。在2月10日的中國央視《新聞聯播》節目中，他現身武漢，一行人當時正與中國國家主席習近平進行視頻連線。

一篇3月7日發佈在公安部官媒《人民公安報》的報道說，孫立軍在武漢還曾為兩名錶現出色的「95後」女民警擔任入黨介紹人。

「要把黨徽和黨旗永放心頭、把群眾放在心中最高位置……時刻以黨員標凖嚴格要求自己，對黨忠誠、積極工作，為共產主義奮鬥終身，」他對兩名年輕的民警說。

在2018年出任公安部副部長前，他曾任前中央政法委書記孟建柱的秘書，後在公安部安全保衛局（一局）任局長，副總警監警銜。官方以往的報道顯示，他的工作牽涉多種治安工作，包括中國近年來推行的掃黑除惡運動。

官方資料顯示，在此次落馬前，他還兼任公安部下屬的港澳台事務辦公室主任。2017年12月，孫立軍曾與香港保安局局長李家超在北京簽署有關中國大陸和香港刑事罪行的相互通報機制文件。