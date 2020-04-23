肺炎疫情：探訪武漢的公民記者李澤華失蹤兩月後現身

圖片版權 Kcriss Li Image caption 失蹤近兩個月的李澤華周三在社交媒體首次發聲。

因前往武漢報道新冠疫情而失蹤近兩個月的中國公民記者李澤華，周三（4月22日）在社交媒體通過錄製視頻的方式首次發聲。

李澤華在視頻中證實自己在失蹤當日，被武漢警方以「涉嫌擾亂公共秩序罪」的名義帶至一家派出所，在訊問後被警方告知「不予處罰」，但需要進行強制隔離。

曾在中國官方媒體擔任主持人的李澤華，是此次疫情中在武漢失蹤的受到廣泛關注的三名公民記者之一。目前，另外兩人陳秋實與方斌仍下落不明。

首度發聲

25歲的李澤華於4月12日（周三）下午在微博、YouTube發佈了一段自稱錄製於4月16日的視頻。在視頻中，他身著藏青色短袖衫，站在純白色的背景前，鏗鏘有力地講述了自己在2月26日及其以後的經歷。

他表示，自己當日駕車行駛在武漢市城區路段時，遭到不明車輛的圍堵。當他回家後約三個小時，有公安人員來到他的家中，將其帶上警車至武漢市青山區八大家派出所。

在視頻中，李澤華還提供了一段隱蔽拍攝的疑似他被帶離的畫面。畫面中，有至少4名男子來到他的家中，至少有一人身穿警服。

他稱，在派出所審訊了大約24小時後，警方告知他「不予處罰」，但警方以他曾到過高危疫區而要求對其強制隔離。隨後，李澤華被沒收一切電子設備並被送至隔離點。他形容隔離生活「安全、有守衛」，「天天都能看新聞聯播」。

3月14日，李澤華被帶離武漢隔離點，並被武漢市青山區衛健委工作人員送至5個小時車程外的老家繼續強制隔離。在3月28日隔離結束後，他在家中陪伴家人。

「在整個過程中，警察文明執法，保證了我的休息時間和飲食，對我也很關心，」他說道。

在影片最後，他表示感謝所有照顧和關心他的人，並強調「人心惟危，道心惟微；惟精惟一，允執厥中」。後者出自中國先秦時代古籍《尚書·大禹謨》，用於形容精純專一的精神。

BBC中文在周四（4月23日）致電李澤華所提及的武漢市八大家派出所，但接電話的工作人員對該事件予以否認，表示「沒有這個人，沒有這回事」。

武漢市公安局沒有回應BBC的置評請求。

網友關注

李澤華的這段6分鐘的視頻受到中國網友的廣泛關注。在他的微博發出幾個小時內便收到了近500條評論，但該微博在周四上午已經無法查看。

在YouTube上，他的視頻收到了超過3500條評論和6000多個讚。

「勇敢的年青人，我是沉默的大多數人。謝謝你帶給我的一束光，」一名網友評論道。

還有網友認為，李澤華在視頻中特意提及自己每天都可以看中國的喉舌節目《新聞聯播》，似乎「話裏有話」。

「其實這視頻信息量已經足夠大了，仔細思考他未盡之言即可。君子直道而行，」另一名網友寫道。

公開資料顯示，出生於1995年的李澤華畢業於中國傳媒大學，曾在官方媒體中央電視台擔任主持人。他在2018年辭職創辦自媒體「不服TV」，開始成為短片創作者。

在他的YouTube頻道上，第一條關於武漢的視頻發佈於2月17日，在視頻中，他前往武漢百步亭社區實地採訪。這裏曾在武漢封城前夕舉行「萬家宴」，從而有大量居民感染。

他還報道了當地殯儀館「天價招聘搬屍工」的情況，該視頻點擊量超過85萬。在被警方帶走當日，他曾嘗試前往武漢病毒研究所，後者被一些質疑者認為與此次疫情相關。

在被警方帶走前，他曾通過屋內安裝的隱蔽攝像頭記錄當時的情況，並在視頻網站直播。

「中國自古以來就有為民請命的人……希望中國有更多的年輕人能站出來，」在直播突然停止前，他對門外的人大聲說道。

失聯的公民記者

除了李澤華外，還有另外兩名受到廣泛關注的公民記者陳秋實和方斌在前往武漢後杳無音信。

曾任律師的陳秋實在1月24日大年初一凌晨抵達武漢。他以公民記者的身份參觀了該市各大醫院、殯儀館和臨時隔離病房，並在網絡上發佈自己錄製的報道視頻，稱「要把疫情真相傳出去」。

圖片版權 Chen Qiushi Image caption 陳秋實目前仍處於失蹤狀態。

2月7日凌晨，陳秋實的YouTube賬號上發佈他母親的視頻，稱兒子失聯。陳母在視頻中說，「兒子前一天告知要去方艙醫院，從晚上七八點到凌晨兩點都處於失聯狀態。」

陳秋實的好友徐曉冬當日通過網絡直播稱，陳秋實已經被當局以擔心感染為由強制隔離，但不知實際位置。

34歲的陳秋實在失蹤前兩天剛剛接受過BBC的訪問。他在訪問時說，曾有地方公安通過電話聯繫到他和他的家人，稱「不要做不實報道」。

不過，陳秋實說，他主要的心理壓力並不是來自政治，而是擔憂受到病毒感染，以及感染後無法得到及時救治。他還表示，翻牆軟件在最近一段時間經常受到攻擊，所以不清楚自己的系統何時會癱瘓，導致報道暫停。

另一名用視頻記錄疫情的公民記者方斌，是武漢本地的一名服裝銷售員。他曾前往多家武漢醫院拍攝實際情況。

他在2月1日拍攝了武漢一家醫院五分鐘內搬運八具遺體的畫面，引發外界關注。但在不到兩周後，他就消失了。

不久後，他獲得了釋放。但隨著他每天繼續在YouTube上傳多段言辭激烈的視頻後，他再次失蹤，至今音訊全無。