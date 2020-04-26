《動物森友會》被下架，中國玩家遭遇網遊寒冬

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發售於3月底的日本電玩遊戲《集合吧！動物森友會》（Animal Crossing: New Horizons，亦有翻作動物之森，以下簡稱動物森友會）在日前無預警地在中國網絡商場被停賣，一度在中國大陸玩家中掀起軒然大波，很多人對網絡遊戲審查步步緊逼感到憂慮。

這款遊戲因其高度互動性，受到各國玩家追捧，成為三月銷量最高的遊戲主機。動森玩家可以在無人島上自由開發與布置居家，透過邀請別的居民來島上玩，或是與網絡上的玩家們進行交易，還可以透過對話來互動。也可以邀請各種動物來島上，玩家間也會互相交流獲得自己理想的家具物品。

也是因為這樣的高自由度，讓許多台灣與香港的玩家可以在遊戲中自由表達意見。遊戲特有的畫板功能，讓不少有藝術天份的玩家發揮創意，製作各種香港「反送中」運動的抗議標語、或是揶揄中國國家主席習近平、世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞等肖像，甚至還有創作出針對中國的「武漢肺炎」等文宣。

香港民運人士黃之鋒，也在遊戲實況直播的時候秀出香港抗議口號「光復香港、時代革命」等，引發不少網友的圍觀。

Image caption 許多中國玩家將矛頭指向香港民運人士黃之鋒，認為他的言論導致該遊戲在中國被禁賣。（翻攝香港眾志 Demosisto YouTube）

4月10日晚上6時左右，一眾在天貓、京東等中國電商平台銷售這款遊戲的商家紛紛暫停銷售該產品。中國的微博上有傳言，稱中國官方向日本任天堂施壓，任天堂第一開發部最終決定停止來自中國的網絡聯機功能。

對此，BBC中文聯繫日本任天堂官方，詢問有關禁賣一事。任天堂官方回應稱， 「對於海外市場的遊戲與相關服務皆無法回答，還請向該販賣國的當地經銷商詢問。」

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網遊「動森」如何中國觸礁

事實上，《動物森友會》必須透過任天堂出產的Nintendo Switch主機，該主機在2019年12月10時才由騰訊代理上市，不過上面可玩的中文版遊戲至今寥寥可數，僅有3款，其中不包括《動物森友會》。

因此，中國的玩家都是先買海外水貨主機後，再從中國國內的電商手裏購買沒有本地授權的遊戲，或是連到其它國家的任天堂網絡商城下載數字版本。

《動物森友會》在中國的聯網功能關閉後，許多中國玩家紛紛將矛頭指向黃之鋒， 稱其在香港發表的言論，卻害得全體中國玩家不能聯遊戲。微博還有不知情的中國大陸網友發問，「該不會是灣灣（指台灣）搞事的吧？」

誕生於2001年的《動物森友會》系列，長年以來是日本的暢銷電玩遊戲。發售於3月20日的系列新作，3天內就累積180萬銷量，在4月12日前已經超過330萬銷量。該新作也首次支持簡、繁體中文，上海消防與公安曾用其做公益廣告文案，4月9日的人民日報日文版上也有專文討論； 然而4月10日該遊戲突然「被消失」，讓許多中國玩家措手不及。

圖片版權 微博截圖 Image caption 遊戲在發售初期，曾被上海消防拿來當作文宣。

研究遊戲倫理與思維的台灣輔仁大學哲學系助理教授周偉航指出， 中共介意的是，該遊戲裏面的口號或宣傳是用圖片方式表達的，它沒有辦法用（防火）牆過濾。「就等於說有一個通訊軟件，成功繞過中共監控系統，進入中國家家戶戶裏，這是中國無法允許。」

周偉航指出，其實在該遊戲上市2、3天後，就有不少台港玩家發揮創意，目標對凖中共領導人習近平，中國政府及香港的「反送中」運動。剛開始上海消防等拿該遊戲宣傳，是因為信息沒有傳到「牆內」，因此不至於發生意外。「與其說內容出事，不如說是中共發現到該遊戲的通訊自由，任何形式的通訊自由都是現在被嚴控的，」他說。

中國的遊戲上市都需要有版號，周偉航認為，該遊戲沒有版號來處理，加上服務器也在日本，中共無法遙控任天堂交出私人聊天訊息。 因此如果是中共脅迫日本公司切斷來自中國的聯機功能，完全不讓人意外。

至於許多人將矛頭指向黃之鋒等人散播訊息，周偉航表示他只是發揮抗議創意的其中一人，「黃之鋒就是話題人物，而且他什麼都可以玩，如果他隨便玩中國大陸任何一款在線遊戲，該遊戲也是不會被禁。」

圖片版權 Twitter 截圖 Image caption 該遊戲的畫板功能，讓很多玩家拿來創意發揮，圖為日本玩家表達對安倍晉三不滿

十年間被擠壓的網遊圈

10年前，中國大陸與台灣、香港間的玩家還可以在網絡遊戲上彼此揶揄，甚至開雙方政府的玩笑，在胡錦濤執政時期，中國大陸玩家的遊戲言論都相對寬鬆。但這十年以來，在網絡技術及網速不斷提升的同時，中國政府對遊戲言論的控制也在加碼。

周偉航解釋，中共中央的中宣部，這十年來對藝術創作有了更多干預。包括影視圈，神魔鬼怪、仙女、後宮與穿越劇等題材都會違反中共設定的「道德良知」底線；他所認識的中國影視公司，先前拍了10部劇，最後只有1部通過審核。

這樣的風潮，也延伸到遊戲界，許多中國遊戲公司這5至10年來，開發的遊戲幾乎都難過關。為了要求通路，他們將遊戲賣到台灣、香港等言論自由地區，並設置聊天頻道讓他們暢談，然而服務器都在中國，萬一不慎被中共發現過激言論，在大陸的公司恐怕遭殃，因此很多公司也都是艱苦經營。

「中國的遊戲公司，以後會走向思想分裂式的開發，就是它要開發符合中共的版本、然後要開發國際版本，以香港或台灣當跳板。否則中國的遊戲永遠營銷不出世界。」 對於中國遊戲圈的產制鏈未來，周偉航也預測會更困難。

據媒體報道，中共近來要推出遊戲監管條款，將禁止中國玩家進入國外服務器。周偉航預估，未來中國玩家很難在世界上與其他國家玩家互動。就算可以翻牆出去，頂多就是玩玩臉書與推特等。遊玩遊戲時，禁止發話的相關詞語更多，需要有敏感的政治察覺神經。

不過上有對策，下也有對策。《動物森友會》遭禁賣後也包裝成不同的遊戲款繼續在多個網上商戶售賣。周偉航笑說，「中國玩家是這樣，他們生命終究會找到出路。」