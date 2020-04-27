圖片版權 AFP Image caption 林榮基在台北重開書店，4月25日開業當天店中擠滿記者和支持他的人。

曾被中國大陸當局逮捕的香港書商林榮基在台灣重開了他的書店。

他是2015年被中國當局關押的五名書商之一，他們出版和銷售批評北京政權高層的書籍，並將這些書運往大陸境內。

去年，他害怕自己會在香港修訂逃犯條例之後被引渡回中國大陸，因而逃往台灣。

台灣當局稱，書店在當地的重開是台灣民主和自由的一個象徵。

在台北的新店，林榮基向媒體表示：「這次重開非常有意義。」

「銅鑼灣書店是被中國以暴力手段摧毀的。這次重開證明了，台灣是一個有自由和民主的地方，我們仍然有讀書的權利。」

圖片版權 Reuters Image caption 林榮基害怕自己會在香港修訂逃犯條例之後被引渡回中國大陸，因而逃往台灣。

BBC駐台北特約記者蕭靄君（Cindy Sui）報道，林榮基稱，由於新型冠狀病毒疫情，他原本想要低調開業，不過這家位於一個商業區大樓十層的小書店還是擠滿了記者和支持者，台灣總統蔡英文亦派人送上了鮮花和祝賀訊息。

林榮基呼籲去年上街參加過香港示威以及認為自己的安全受到威脅的人來台灣，繼續在境外進行他們的抗爭。

「台灣是香港人最後一個堡壘，因為如果留在香港，還是受這種打壓，香港人還有一個退路，就是來台灣。」

他說，他開這家書店，也是一種抗爭。

4月較早前，他在台北被人潑紅漆恐嚇。

你的器材不支持播放多媒體材料 林榮基2019年10月接受BBC中文採訪時說：香港已經等於大陸，打死都不回去。

2015年，林榮基在中國大陸境內被捕，被扣留超過400天。

包括他在內的幾名書商和書店工作人員均曾失蹤，之後被發現受到中國當局扣押。這被認為是中國對一些香港書店進行打壓的一部分。這些書店出版出售批評中國領導人的書籍。

林榮基被捕的事件令香港民眾更加擔心中國將會進一步打壓香港的自由，這種恐懼導致了去年持續多個月的大規模示威和抗爭。

林榮基在幾個月前從香港逃往台灣，當時香港正在考慮通過立法允許中國大陸從香港引渡逃犯。

他發起了一場眾籌，集資「重開」銅鑼灣書店，在首日即籌得超過300萬新台幣。

林榮基為什麼離開香港？

2016年6月，剛剛回到香港的林榮基向媒體表示，他被釋放回來的條件是要找回一個儲存了從他出版社買過書的人士名單，其中主要是中國大陸客。

不過，他表示，並不打算交出這份資料，此外還詳細描述了自己被扣押時的狀況——他被單獨關押，被24小時監視，期間他曾想過自殺。

他還表示，中國大陸電視台上播出的認罪片段是照稿宣讀的供詞。

中國方面稱，林榮基已經違反了他的釋放條件。