林榮基台灣重開銅鑼灣書店遭遇的坎坷

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前香港銅鑼灣書店店長林榮基，上周末（4月25日）在台北重開同名書店。但在書店開幕前幾天在書店附近突然遭一名黑衣人潑紅漆攻擊，林榮基追趕襲擊者不果後報警。台灣警方隔日在高雄市拘捕3名涉案男子。

此事引起台灣社會高度關注。去年起有香港反修例運動人士陸續抵台，還有人本月剛在台北開設名為「保護傘」的餐廳。香港異議人士在台灣是否安全，台灣執法單位如何處理這些攻擊意外，都成為各界討論焦點。

你的器材不支持播放多媒體材料 銅鑼灣書店：店主林榮基說，「我開書店也是反抗」

林榮基告訴BBC中文說，潑漆背後是台灣親北京團體與北京共謀騷擾警告他，不願意讓他在台灣開書店。

「香港的書店被共產黨關了，現在他們也想讓我台灣開不成書店，想要搗亂，這很清楚吧？」他告訴記者。

台灣警方稱會持續調查犯案動機，是否有人幕後教唆，案件將朝公然侮辱、恐嚇等罪嫌偵辦。但目前尚未有定論。

根據台媒報道，警方已在台北的保護傘餐廳以及銅鑼灣書店加派警力巡邏。

有台灣學者對BBC表示，台灣執法單位需要以的《國家安全法》或《反滲透法》處理類似案件。

林榮基：「十分忙碌」

圖片版權 Getty Images Image caption 在香港和台灣，林榮基都備受媒體關注。

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林榮基是2015年被中國當局關押的五名書商之一，他們出版和銷售批評北京政權高層的書籍。2019年，他向外界表示，擔憂自己會在香港修訂逃犯條例之後被引渡回中國大陸，因而逃往台灣，並開始對外募款，2020年在台北市重開書店。

與在香港的生活一樣，以書店為家，起居都在書店裏的林榮基接受BBC中文電話採訪稱，4月25日書店開幕後，民眾很捧場，書賣得很好，兩天賣了將近30萬台幣（約7萬五港幣）他很意外，「還是十分忙碌」。

開幕當天，台灣總統蔡英文獻上花籃，台灣立法院長游錫堃到書店致意。游錫堃當日與林榮基接受媒體採訪時表示，台灣重視法治以及人權，任何人的人身安全及言論自由都應該收到保障。

圖片版權 Getty Images Image caption 台北銅鑼灣書店在台北鬧市區大廈中營業。

「警告」及騷擾

雖然受到台灣政界高層歡迎，但林榮基在台灣開書店的路並不平坦，許多事件讓他懷疑有人不斷向他發出警告。

4月20日，林榮基向台灣媒體出示一封剛受到的律師函，該函稱「銅鑼灣書店」在2020年3月被一名蔣姓男子於台灣註冊。該律師函警示林榮基若用「銅鑼灣書店」會有觸法之虞。因此，林榮基說因而必須趕緊將書店正式註冊名為「中山銅鑼灣書店」。他認為這是有親中勢力從中作梗。

林榮基收到律師函隔日一早便遭陌生男子潑漆，引起輿論嘩然。4月22日，3名男子被逮補後，根據台媒「自由時報」報道，一名自稱是中華統一促進黨成員的網民，在台灣行政院大陸委員會臉書公開留言恐嚇林榮基。台灣警方告訴台媒，經調查後發現賬號註冊為新加坡手提電話號碼，將請新加坡執法單位協助。

林榮基向BBC中文強調，不相信嫌犯說詞稱是因為不滿他開書店且「破壞兩岸感情」而潑漆。他表示，書店不會自我審查，只要是有意義的批評，批評北京或蔡政府的書他都不會拒賣。

圖片版權 Getty Images Image caption 林榮基所涉的銅鑼灣書店事件，被香港民主派視為大陸侵犯香港法律的標誌性事件。

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香港人在台灣遭遇的攻擊

近幾年來，台灣陸續發生幾起香港政治活動人士以及異議人士遭遇騷擾攻擊事件。

2017年初，香港眾志秘書長黃之鋒抵達台灣時，遭到200多名台灣統派團體「愛國同心會」成員在機場抗議。黃之鋒在抵達出境大廳時，有數名黑衣男子突然衝上前試圖揮拳毆打他，最終黃在警方保護下順利離開，未有受傷。

2019年9月，香港歌手何韻詩抵達台北，參與台灣團體聲援香港示威運動時，被一名「中華統一促進黨」黨員胡志偉潑漆。

胡志偉後來接受台媒「聯合新聞網」採訪表示，自己並非針對何韻詩個人，而是不滿「港獨分子」在香港掀起反修例示威，又來台灣與台獨勢力合作，因而忍不住潑漆。台北地檢署後於2019年9月底，依「組織犯罪條例」、「公然侮辱」和「毀損」等罪，將胡志偉聲押禁見，之後台灣高等法院裁定20萬元交保。

而上周向林榮基潑漆的涉案三人目前以數萬元台幣保釋。台灣警方對外表示，會持續調查犯案動機，是否有人幕後教唆，案件將朝公然侮辱、恐嚇等罪嫌偵辦。

動用台灣《反滲透法》？

「台灣智庫」諮詢委員董立文對BBC中文表示，從黃之鋒到何韻詩與林榮基，這些騷擾行為都在危害台灣的民主制度以及言論自由，在恐嚇對中國有意見的人士。

董立文呼籲台灣執法單位，面對這些針對香港異議人士在台灣的攻擊，必須採用國家安全法」，或甫通過的「反滲透法」辦理，而非單獨認為此事件是一般私人糾紛，用民法或刑法處理。

「今天攻擊者可以對銅鑼灣書店這樣做，明天他們也可以對其他台灣書店或個人這樣，」董立文說。

林榮基也對BBC表示，台灣應該透過處理中共在台灣的「代理人」的法案。

研究台灣民主的美國學者南樂（Lev Nachman）則認為，台灣確實需要反滲透法處理中國滲透的問題。但剛通過不久的反滲透法是執政黨趕在總統大選前倉促通過，內容並不完善。

南樂認為，反滲透法對於如何定位「滲透」並不夠明確，處罰也不重，因此目前還無法有效處理北京在台灣滲透的問題，亦難保護到林榮基。

背景資料：台灣《反滲透法》

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台灣在去年最後一天通過的《反滲透法》旨在防範境外敵對勢力滲透、干預台灣民主政治運作，包括介入公民投票、總統大選、對政府機構游說等，以確保國家安全，維護國家主權及自由民主憲政秩序。

該法明定，任何人不得接受滲透來源指示、委托或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費從事公投相關活動，也不得違法從事競選活動，違者處5年以下有期徒刑，也可以並科1000萬元以下罰金。

《反滲透法》將敵對勢力定義為「與我國交戰或武力對峙的國家或團體」，此外還包括「主張採取非和平手段危害我國主權的國家或團體」。至於滲透來源，則是指境外敵對勢力之政府及所屬組織、機構或其派遣之人或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人。

在野的國民黨強烈反對《反滲透法》，認為草案對「境外敵對勢力」的定義模糊，且該法涉及國家安全及人民權益，在未通過委員會審查以及朝野充分討論的情況下通過十分不妥。