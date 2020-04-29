中國兩會五月下旬召開，特殊時期的大會有何看點

圖片版權 Getty Images Image caption 在中國，這個備受關注的政治集會往年都在3月初登場。

中國官方周三（4月29日）宣佈，中國一年一度的全國人大和政協會議（即「兩會」）將分別於5月22日和21日在北京召開。

在中國，這個最受關注的政治集會一般在3月初登場，但由於新冠肺炎疫情，今年的「兩會」首次被迫延期舉行。

隨著中國全國兩會的時間確定，一些尚未舉行兩會的省市也紛紛公布計劃。

儘管中國官方並未公布諸如會期與議程等更多細節，但會議時間的確定進一步體現了中國當局對疫情控制的信心。此前，中國領導人已多次推動復工復產，中國多地學校已陸續宣佈復課。

因為疫情，中國國內經濟正面臨巨大壓力，而外交上也陷入更嚴重的困境，北京與香港及台灣的關係亦在過去一年加速惡化，中國政府將如何回應這些議題讓此次「兩會」格外受到關注。

開幕時間定了，開多久還沒定

據中國官方媒體報道，中國全國人大常委會周三（4月29日）通過決議，宣佈今年的全國人民代表大會將於5月22日在北京召開，而全國政協會議則將於前一天開幕。

中國的「兩會」自1995年以來形成了每年分別在3月3日和3月5日開幕的傳統。但今年2月，中國的疫情達到高峰期，中國宣佈推遲兩會時間。這意味著今年的兩會將打破20多年來的傳統，在中國改革開放以來首次因故延期。

圖片版權 Getty Images Image caption 很多少數民族代表每年會穿著民族服飾參加會議。

中國尚未公布今年兩會的持續時間，但此前彭博社（Bloomberg）曾援引消息人士報道稱，今年的政協會議將在5月21日到27日舉行。如果屬實，這意味著此次會期將明顯比往年10至12天的會期要短。

按照中國的政治傳統，在全國性兩會召開前，中國各地將先舉行市級和省級兩會，多數省份的開會時間集中在1月中上旬。

因此，在今年新冠肺炎疫情全面爆發前，一些省份的兩會已陸續開完，其中便包括最初爆發疫情的湖北省和武漢市的省市兩級兩會。

但也有一些省份的地方兩會同樣因疫情被推遲。例如中國西南部的雲南省，就在中國官方宣佈全國兩會日期的一個小時後，宣佈該省的人大會議將於5月10日召開，四川省的人大會議則在5月9日進行。

在市一級兩會方面，近期多地也出現了集中開會的現象。例如，浙江的溫州、麗水、寧波等城市紛紛在4月底前召開地方「兩會」。位於中部的山西省的多個城市還設立了視頻連線的形式進行。

中國當局宣佈三周後舉行全國性兩會，似乎為地方兩會的先行舉辦留出充足時間。

圖片版權 EPA Image caption 習近平（左）和李克強

有何看點？

經濟

儘管名義上，人大這個掌握中國最高立法權的機構常被外界質疑為走形式主義的「橡皮圖章」，但一年一度的會議仍是洞察中國政治變化的重要風向標。

今年兩會最重要的看點無疑是經濟。新冠肺炎疫情給中國第一季度經濟造成巨大損失。就在12天前，中國官方公布數據顯示，中國一季度的國內生產總值（GDP）同比下降6.8%，創下中國公布GDP數據以來的最糟糕記錄。

疫情帶來的封鎖讓本來就面臨壓力的中國中小企業雪上加霜。據中國清華大學和北京大學此前公布的一份聯合調查顯示，受疫情影響，近30%的企業今年營業收入下降幅度超過半成，近85%的企業維持不了3個月生存。

中國國家主席習近平在一個半月的時間內已連續三次前往不同省份視察，推動復工復產。在4月17日的政治局會議上，中國的領導人們首次提出了包括「保就業」、「保基本民生」、「保市場主體」在內的「六保」。因此，中國在此次兩會上會出台何種調控措施應對疫情衝擊，成為外界關注焦點。

此外，在往年，中國的總理都會在人大首日的政府工作報告講話中提出新一年度的經濟增長目標，但在不久前，有多名中國學者建議，當局可不設GDP增長目標。中國官方最終會如何為經濟定調，同樣成為關注點。

圖片版權 Getty Images Image caption 「兩會」的主要會議都在人民大會堂舉行。

外交

在外交方面，新冠疫情在全球的蔓延讓本來雄心勃勃塑造復興大國形象的中國，陷入空前的外交困境。美國、英國、法國等國都曾質疑中國是否「隱瞞疫情」。

美國總統特朗普（Donald Trump）在周一說，美國政府正在徹查中國處理新冠疫情爆發的情況，並且暗示他可能為美國索賠，中國則不斷強調當局並未隱瞞疫情，並稱中國可能不是疫情的起源地。

因被指對廣州的非洲裔移民在檢疫措施上「區別對待」，中國和其有著密切經濟聯繫的尼日利亞等非洲國家也陷入外交風波，非洲多國向中國表達對本國公民「遭到歧視」的不滿。

隨著新冠疫情繼續在全球肆虐，中國可能面臨來自國際社會日益增長的壓力——不僅在政治上，也在經濟上。路透社報道稱，20年來的積極放貸讓中國成了非洲的主要債權國之一，但如今，隨著非洲國家經濟今年預計將大幅萎縮，越來越多的呼聲要求中國減免非洲債務。

多年來靠「一帶一路」與非洲推進關係的中國將如何面對此次挑戰，將是此次「兩會」的重要關注點。

圖片版權 Reuters Image caption 在貿易戰後，中國和美國再次因為新冠疫情展開"口水戰"。

民法典

此次全國人大會議還有一項重要的日程，便是《民法典》的審議。

嚴格意義上來說，中國從1949年以來，一直沒有出台一部完善的《民法》。在改革開放後，中國開始實施《民法通則》和多項單行法。在2017年，中國通過了《民法典》的主要章節《民法總則》，但諸如物權編、婚姻家庭編、侵權責任編等多個分則編仍未實行。

由這些分則編與總則合在一起的中國《民法典》草案在去年年底公布。當局稱，在公開徵求意見後，收到了1.3萬名網友提出的超過11萬條意見。

如果不出意外，在此次人大會議上，《民法典》草案將提交近3000名全國人大代表審議並最終發佈。

圖片版權 Getty Images

港台

此次「兩會」還將是香港「反送中」運動以來中國召開的首次兩會，也是台灣總統蔡英文連任以來中國的首次「兩會」。

今年1月，從未擔任過與香港有關的任何職務的駱惠寧出任中聯辦主任，有分析指他可能在香港專注推動「國家安全法」（俗稱「二十三條」）立法等爭議議題。近段時間，親北京媒體也多次提及「維護國家安全的法律制度」等字眼。

總體來看，無論是香港還是台灣，與北京的關係都在去年顯著惡化。每年都會在兩會上有所著墨的香港和台灣問題，中國領導人將如何表態，也備受期待。

你的器材不支持播放多媒體材料 台灣總統蔡英文專訪：中國若入侵台灣代價將非常巨大

觀察：參加「兩會」的代表要隔離嗎？

BBC中文記者 發自北京

北京的天已經很熱了。

與往年你可能看到的在寒風中身披大衣佇立的士兵的典型畫面不同，今年的「兩會」召開時，北京可能已相當悶熱。這是中國數十年來罕見在五月召開兩會。

中國的兩會雖然常被說成是一場「政治大秀」，但在今年，這場「大秀」舉辦的時機和方式本身就已是一個明確的信號：疫情已完全受控。一名北京市民今天就對我說，「什麼時候兩會開了，就可以心安了。」

目前，首都北京仍是中國對疫情採取最嚴格措施的地區。所有進京、返京人員都要面臨著14天的隔離，外地來京入住酒店的人員還需要持當地7天內核酸檢測陰性證明。進入商場大廈，都要出示手機上綠色的健康碼才可以通行。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 往年在人民大會堂外排隊入場的中外記者。

所以，來自中國各地的數千名代表和委員如何前往北京、他們是否需要隔離成為很多網友關注的話題。有幾家往年被用作接待代表的酒店對我說，他們的客房在5月上旬便無法預訂了，因為有些代表要提前到來。

但另一個有些矛盾的信號是，四川和雲南兩省的省級地方「兩會」要到5月中旬才能閉幕。這意味著，至少這兩個省的主要領導很難到北京被強制隔離兩周。

此外，路透社今天也援引消息人士的話說，北京可能最早在周四就放鬆對部分來自低風險地區的旅客的檢疫規定。

兩會的代表和委員們能否被一視同仁，顯然也會是一個特殊看點。