中美疫情之爭、金正恩公開露面等本周重要故事

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2020年四月的最後一周，新冠疫情持續。美國和中國分別進行的兩項針對潛在抗新冠藥物「瑞德西韋」的療效驗證結果出爐，結論卻大相徑庭；中美疫情之爭擺上美國大選議程；朝鮮官媒稱，朝鮮最高領導人金正恩再度出現在公眾場合，為一座新建化肥廠剪彩，此前金正恩的健康狀況持續引發外界關注；中國終於為延期的「兩會」敲定召開時間，「兩會」的工作重點成為外界關注焦點；越戰結束45年，還有數以百計的越南女性在等待正義的到來。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1.肺炎疫情：「神藥」瑞德西韋臨牀試驗中美得出相反結論，全球專家分析

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潛在抗新冠病毒藥物「瑞德西韋」的療效驗證結果出爐，中美得出完全相反的臨牀結論。美國方面表示，該藥有「明確的」證據表明，可以幫助人們從新冠病毒中恢復。但在武漢進行的一項涉及中國重症患者的試驗結果顯示，該藥物沒有顯示具有統計學意義的臨牀效果。

數據顯示，該藥在中國的臨牀試驗中對危重症住院患者既未加快恢復速度，也未降低病死率。外界認為這和中國臨牀缺少病人有關。

2.美國大選：中美疫情之爭擺上競選議程，特朗普稱「北京將竭盡所能阻止我連任」

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中國外交部發言人趙立堅在沒有證據的情況下，多次稱新冠病毒可能起源於美國。

特朗普一度稱新冠病毒是「中國病毒」。美國國務卿蓬佩奧要求中國停止傳播「虛假信息」。雙方互相指責對方是病毒之源，但究竟源頭在哪，目前還是科學界和人類共同關注的一大未解之謎。與此同時，特朗普放話稱：「中國將盡一切努力讓我輸掉這場比賽。」 他表示，北京希望他的民主黨對手拜登（Joe Biden）贏得競選，以減輕當前美國政府在貿易和其他問題上對中國施加的壓力。

3 朝鮮官方媒體報道稱金正恩公開亮相

圖片版權 Reuters Image caption 朝中社報道稱，朝鮮領導人金正恩5月1日出席了順天磷肥工廠竣工儀式並剪彩。

朝鮮中央通訊社（朝中社 KCNA）報道稱，朝鮮最高領導人金正恩再度出現在公眾場合，為一座新建化肥廠剪彩。如果得到證實，這是金正恩4月12日以來第一次在公眾場合露面。

這位全球最神秘八零後的健康狀態持續引發外界關注。早些時候，朝鮮最高領導人金正恩從公眾視野消失了十多天。而朝鮮從來不公開意外情況下國家領導人的替補人選或接班人計劃，因此平壤權力頂層的動向成了世界關注焦點 。朝鮮會不會出現權力真空？發生意外時誰來替補？誰會接班？都是全球關注的重點。

4中國兩會五月下旬召開，特殊時期的大會有何看點

圖片版權 Getty Images Image caption 很多少數民族代表每年會穿著民族服飾參加會議。

今年被迫延期的中國「兩會」終於敲定召開時間：5月22日在北京召開。但「兩會」時長並未確定。外界解讀「兩會」敲定時間，代表中國新冠疫情在一定程度上受控，是積極信號。

而中國國內經濟正面臨巨大壓力，而外交上也陷入更嚴重的困境，北京與香港及台灣的關係亦在過去一年加速惡化，中國政府將如何回應這些議題讓此次「兩會」格外受到關注。

5 越南戰爭：數以百計女性的夢魘

越南戰爭改變了很多人的命運，包括數以百計的越南女性的命運。她們被美國的盟軍韓國士兵強姦或者屠殺。如今越南和韓國官方決定攜手並進，摒棄過去。官方道歉能否到來？正義會不會到來？

BBC特別策劃，安排兩位背負歷史傷痕的老人在韓國首爾見面。

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