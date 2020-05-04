圖片版權 Reuters Image caption 陶輝的英籍身份特別引發關注，曾遭英國媒體和政客點名批評，指他要為香港的警暴指控負責。

香港處理去年「反送中」示威的主要警方官員、警務處助理處長陶輝等多名警方高層，近日接連捲入違章建築（香港稱「僭建」）風波。其中，陶輝夫婦被指沒資格入住其所在房屋，並把不能用作旅館的建築物出租成民宿。香港地政總署正著手調查一系列涉及警方高層的違章建築的問題。

香港警方表示不評論個別個案，但強調如有個別警務人員涉嫌違法或違紀，警隊會按既定機制調查，不會偏私。

香港《壹周刊》記者在其住所附近調查時一度被指犯「遊蕩罪」被捕，其後獲釋，另外一名《蘋果日報》採訪主任懷疑被陶輝妻子把其照片放在社交網站，事件觸發警權過大及削弱新聞自由的憂慮。

「僭建」問題一向被視為香港政客的政治炸彈，過往有不少高官和名人，先後被揭發有違章建築問題，而要道歉和整改。不過，一般而言，如果當事人按照當局的清拆令處理違章建築，並不會受到嚴重刑責，然而警方高層和官員，被認為需要有更高的敏感度，不可以「知法犯法」。

香港警隊早已在「反送中」示威處理手法備受質疑，認受性正處於歷史低位。香港警方否認有使用過份武力應對示威，根據香港中文大學的民意調查，仍然有約一半受訪者給予警隊零分。這些警察高層會否因「僭建」醜聞需要承擔政治代價仍然有待觀察，不過報章連日頭版追蹤事件，已打擊了警隊高層的形象。

陶輝事件

陶輝夫婦居住的清水灣碧水新村1號，在香港被稱為「寮屋」或「牌照屋」。

上世紀40至70年代，大批大陸移民到香港，未經政府批准下建造房屋，港英政府其後要求住戶申請牌照，讓他們繼續居住，牌照可以讓「直系親屬」繼承。

陶輝夫婦並非牌照持有人，陶輝聲稱，有關住所是其妻子家屬所持有，並獲准住在該處，他在接受媒體查詢時，沒有用到「租住」等字眼，被問到其妻是否直系親屬時，陶輝反問直系親屬的定義，但他強調會配合有關部門調查，如果要他離開，他願意搬走。

這個住所被媒體質疑存在違章建築（僭建）問題，原本只可以建兩層，但現場則發現有三層，而其花園部分位置建在官地之上，被質疑是「霸佔官地」。

事件越演越烈，香港媒體揭發陶輝任職警長的太太涉嫌把同村的61A號「牌照屋」，包裝成1,100平方呎的民宿，在社交平台以每晚800港元放租。

民政事務總署證實，這間「牌照屋」未有領取旅館牌照，會作出跟進，如有足夠證據證明無牌經營旅館會檢控。傳媒同樣揭發，現場有一個長方形的鐵皮屋，懷疑是霸佔官地。

香港地政總署則證實61A號只限作儲物用途。署方周一（4日）派人到上述兩處地點調查搜證，署方強調如果發現有違例，會按規定處理。

民主派立法會議員向廉政公署舉報，質疑陶輝夫婦涉嫌犯「公職人員行為失當」。

陶輝的英籍身份在「反送中」時期特別引發關注，曾遭英國媒體和政客點名批評，指他要為香港的「警暴」負責。

除了陶輝之外，警察機動部隊校長莊定賢在西貢田寮的村屋亦被指涉嫌「僭建」及霸佔官地，村屋附近有警察路障劃出停車位。新界北總區警司韋華高在西貢大洞村的住宅涉嫌僭建天台屋。地政總署表示，會分別實地視察，如發現有非法情況，會按程序採取行動。

警方說不評論個別個案，稱傳媒如有相關資料或證據，可向有關部門查詢或投訴，相關人員會積極配合調查。

另外，警務處處長鄧炳強被揭發曾租住有違章建築的單位，不過警方澄清，鄧炳強知悉單位有問題時而向業主交代需要清拆，但業主並沒有這樣做，他其後已搬離有關單位。

圖片版權 Reuters Image caption 香港警方否認有使用過份武力應對示威，但民調顯示，約一半人給予警隊零分。

媒體調查警方高層違章建築遇阻撓

在此次調查警方高層住所的問題上，香港記者遇到不同的阻撓和警告。

香港《壹周刊》記者和攝影記者在陶輝住所附近調查時，一度被指犯「遊蕩罪」被捕，其後獲釋，警方並影印了他們的採訪資料。

香港記者協會主席楊健興質疑，警方沒有法庭搜令下這樣做是違法，並質疑警方任意使用「遊蕩罪」針對記者，警方的處理手法令人懷疑是因為記者正在報道與警方高層相關的報道。

另外陶輝任職警長的妻子涉嫌在社交網站上，把頭像改成《蘋果日報》採訪主任。《蘋果日報》去年取得法庭禁制令，禁止任何人披露其員工的個人資料，這份親民主派的報紙已向陶輝妻子發出律師信投訴，質疑陶輝妻子是恐嚇記者。

香港記者協會關注事件，認為有關舉動並非巧合，會對涉事記者構成心理壓力，憂慮有人意圖威嚇記者及打壓新聞自由，要求警方徹查。

香港私隱專員公署表示留意到事件，稱接獲投訴後會按《私隱條例》處理並查找相關事實，確保公正執法。

陶輝被香港媒體追訪時表示，不評論事件，稱妻子自行決定社交媒體的事宜。