Image caption 受疫情影響，藝術家或自僱工作者生活遇到挑戰。

「在此疫情嚴重之際，我深刻了解本層樓出租套房之房客，不論是學生，上班族或商家，都有可能面臨收入銳減，入不敷出的困境。我幾經考量決定共體時艱，將各位四月的房租全免。」

這是今年四月，台灣一名陳姓房東給住客的「紓困」信件，經媒體披露後，引起台灣社會熱切討論。許多民眾對於房東體恤租客大表贊同，稱陳姓房東為「佛心房東」。曾擔任台中市副市長的房東陳大鈞，之後接受台媒「東森新聞」採訪時表示，疫情期間大家已經不期待能賺到錢，更不願意虧損，因此她希望幫助大家度過難關。

因為疫情造成的經濟衝擊，許多在台灣靠接商業案件維生的自僱工作者（self-employer）或藝術家等群體工作機會大減，處境十分不易。許多人開始與房東協商，希望可以後者可以降低房租，度過難關。他們向BBC中文講述了與房東協商降租的經歷。

房東與房客的「雙贏」

在台北市租房的林小姐從事影像設計以及服飾造型。她告訴BBC中文，因為疫情的關係，許多拍攝的活動全面擱置或取消，因此在四月幾乎沒有收入。因此她提起勇氣寫給房東，希能與房東協商租金，讓她與室友度過難關。

她在信中告訴房東說：「房東您好，想跟您商量一件事看看！因為疫情的關係，自己接的案子的取消或是延後，工作受到很多影響，室友也是。我相信大部分出外打拼的年輕人，都有感於這波疫情帶來的衝擊，因此我們想跟您討論，不曉得疫情期間，能否房租算低一點，如果行不通，也請跟我說，祝福您健康，共同抗疫！」

圖片版權 getty Image caption 台灣文化產業因為疫情虧損嚴重。

林小姐的房東陳女士很快回覆她，並打電話與另個室友確定今年四月到六月，每個月房租折扣7000元台幣（約1750港幣）。

林小姐說，這真的拯救了她這種「接案族」。之前一想到要繳稅還要繳房租，壓力很大，她很感激房東的體諒。

林小姐在大學時期的好友，同時也從事影像工作的王小姐聽聞此事，也與其他兩位室友們討論，傳信息跟房東討論，希望接下來三個月的公寓總租金，每個月降低3千元台幣（約港幣750元）。

工程師背景的房東黃先生很快回覆，並同意減租。

黃姓房東今年30多歲，自己也有年幼的小孩及房屋貸款的壓力，但他回覆王小姐說：「自己年輕時後也是邊打工邊上課。下課後通常是半夜一點才到家了，所以可以體會年輕人的辛苦，因此希望可以製造大家雙贏的局面。」

目前王小姐同時也幫忙黃先生製作一個工作簡報需要用的動畫短片，作為回饋。房東也允諾之後將該影像軟體可以讓王小姐繼續使用。

「我覺得這是個雙贏的局面。」王小姐告訴BBC中文。

疫情期間的零工經濟

香港浸會大學社會學系助理教授李耀泰向BBC中文解釋，因為疫情的關係，零工經濟」（gig economy，亦即僱主或企業與僱傭者依據案件）以及自由工作者（freelancer）面臨很大壓力，尤其他們都是依照不同的工作地點到處搬遷。

「但現在因為病毒大流行，尤其Airbnb和短租旅館關閉之後，這些工作者不只是找工作，連住宿都是問題。」李耀泰指出。

不過，李耀泰在澳大利亞的研究同時發現，有些僱主因為知道這些勞工因為疫情工作機會大減，反而會降低薪水，讓後者的處境更為艱辛。在台灣也有一些網友說自己的房東因為疫情失業，反而要增加房租。

有學者因而呼籲，面對自由工作者或打零工者的困境，需要政府出台重要政策才能解決。

政府資助自僱者

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）日前宣佈，政府將向自僱經營者支付80%的平均收入，維持三個月，最高可達2500英鎊。四月底，英國政府更宣佈對受薪人士發放80%的工資補貼，任何年收入在5萬英鎊以下的人都可受惠，包括英國500萬註冊自僱經營者中的380萬人。

主掌台灣文化產業的台灣行政院文化部，最近投入了特別預算15億新台幣，補助收到疫情影響的文化藝術團體及個人，提供貸款利息補貼等紓困方案。並希望借此開此振興台灣文化產業。

在香港，跟據港媒《明報》報道，港府提出的抗疫基金，將資助戲院、文創園區、印刷及出版業界共3個創業產業。其中，位於中環的「元創方」的大部分商鋪租金將從五月開始到2020年底全數豁免。