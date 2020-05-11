肺炎疫情加美國支持 台灣能否重返世衛大會

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因為新冠肺炎疫情的關係，世界衛生組織（WHO，世衛）的年度大會「世界衛生大會」（WHA，Wolrd Health Assembly，世衛大會）定在日內瓦當地時間5月18日以視訊會議方式舉行。

在此次疫情期間，世衛意外捲入中美台政治紛爭。

長期被拒於門外的台灣自疫情爆發之後不斷與世衛進行協商，希望以防疫的績效和美國的支持，能夠參與世衛大會。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣一直稱，因為不是世衛會員，台灣無法獲取最新疫情信息，因此影響台灣與各國防疫的合作以及台灣民眾的健康人權。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）華府時間5月6日在記者會上稱，世界各國應支持台灣參加今年的世衛大會。他特別指出世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）有權對台灣發出邀請函。

但華府智庫，「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）分析員張倚維（Jeniffer I-wei Chang）接受BBC中文採訪時稱，在北京的壓力下，台灣今年能成功參與WHA的可能性很低。

她分析，讓台灣參與世衛大會的觀察員與中國現正進行的外交戰（譬如最近解放軍在台海周遭的軍事活動，以及大外宣的外交戰略）的目的相互矛盾。再者，北京也不可能讓蔡英文政府借著參與世衛得到更多聲譽，而台灣在194個會員的世衛中，盟友並不夠多。

台灣政治大學外交系副教授黃奎博也向BBC中文解釋，兩岸政府在疫情期間不見善意互動，疫情期間在「武漢包機」等問題上的爭執也進一步惡化了雙方關係。

台灣和世衛大會

圖片版權 AFP Image caption 台灣總統蔡英文（左）邀請譚德塞訪問台灣。

一年一度的世界衛生大會是世衛組織的決策機構。 每年所有會員國的代表團會在總部日內瓦，討論具體衛生議程，並表決政策，或任命總幹事，以及批准或審查世衛預算。過往重要的決議包含在1990年，WHA場上正式決議將「同性戀」（homosexuality）從當時的疾病清單中刪除，此表示聯合國和世衛生不再視同性戀為疾病需要治療。

台灣在1971年退出聯合國後，也被要求退出隸屬於聯合國之下的世衛組織。1972年第25屆世衛大會決議以中華人民共和國取代台灣。之後幾十年間，台灣曾12次申請參加世衛大會。

1996年，李登輝當選首屆台灣民選總統，隔年開始向世衛申請台灣以「中華民國（台灣）」為觀察員參加WHA，被拒絶。出自民進黨的台灣總統陳水扁執政八年，也曾6次申請成為大會觀察員，也沒有被接受。

圖片版權 EPA Image caption 蔡英文出任總統之後，兩岸關係明顯降溫，台灣多年未能參加世衛大會。

根據中評社報道，2004年，中國政府代表曾提出，願意接受台灣派醫療衛生專家參加中國代表團出席WHA，在「一中原則」下，共同研究「台灣地區以適當方式參與世界衛生組織有關技術活動問題」，但不被台北接受。

2008年，國民黨的馬英九競選總統成功後，台灣以「中華台北」名義成為世衛大會觀察員，此後每一年都有參會。不過到了2016年，時任世衛總幹事陳馮富珍在邀請函上首次加注聯合國大會第2758號決議、WHA第25.1號決議強調「一個中國」原則。

當時，蔡英文勝選，還沒上任。當年台灣仍然有參與WHA。但2017年台灣沒有收到世衛大會邀請函，缺席了大會。

時任大陸國台辦發言人安峰山對外表示，由於民進黨政府拒絶承認「九二共識」，因此台灣參與國際會議的基礎不復存在。

新冠疫情下台灣的機會

根據台灣中央社報道，世衛法律顧問索羅門（Steven Solomon）5月4日於記者會上表示，現在已經2個世衛會員國提案，將在世衛大會討論台灣議題。但他說，台灣能否參與世衛大會，或獲得觀觀察員身份，是194個會員國決定，世衛秘書處無權決定。

圖片版權 Getty Images Image caption 支持台灣的聲音稱，世界衛生組織總幹事譚德塞（中）有權作出邀請台灣參會的決定。

台灣外交部發言人歐江安則向媒體強調，依照世衛議事規則及慣例，世衛領導人有權決定是否邀請觀察員出席世衛大。

中國駐日內瓦代表團發言人劉玉印在5月2日表示，中國絶不同意台北參與今年的世衛大會。理由是「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一中原則的九二共識，導致台灣地區參加WHA的政治基礎不復存在」。

不過，美國自3月起開始i游說讓台灣重返世衛大會。

3月30日，國務卿龐佩奧在記者會上發言，稱國務院將充分遵循剛通過的「台北法案」，全力協助台灣在WHA「扮演適當角色」。

同時間，特朗普開始批評世衛防疫失敗，並且偏袒中國。白宮又批評世衛忽略台灣給予的防疫信信息，在4月初宣佈凍結美國向世衛繳納的會費。

4月29日，《外交政策》（Foreign Policy）期刊發文引述外交人士與世衛內部會議紀錄指出，美國正與日本正連同英國、澳大利亞、德國等寫信給世衛總幹事譚德塞，要求讓台灣出席2020世衛大會。

美國常駐聯合國代表團5月1日在推特發文稱，讓所有意見都能發言，是聯合國創建目的，因此，「禁止台灣踏入聯合國場域，不僅侮辱令人引以為傲的台灣人民，也有辱聯合國的原則。」

本周三（6）日，蓬佩奧向譚德賽喊話，呼籲其發邀請函給台北。

中國駐聯合國常任代表團則發表聲明，抨擊美國「公然為台灣地區參與聯合國說項」，違反一個中國原則以及聯合國公約。

張倚維認為，對台灣來說，風險在於是美國利用台灣與中國進行外交角力。不過，「即使在特朗普執政之前，美國已經支持台灣在WHO的觀察員身份，而且理由十分充分，包含台灣在全球衛生問題上的貢獻和願望有關，並防止台灣成為全球防疫漏洞等等。」

台灣為何需要加入世衛

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台灣外交部網站稱，「醫療衛生是全球的共同責任，事關公平獲得基本保健和對跨國疾病威脅的集體防範。」

台灣防疫指揮中心總指揮陳時中之前對BBC表示，從今年新冠肺炎大流行中看到病毒沒有國界，而WHO一向標榜的使命是照顧每一個人，不能排除任何人在外。因此他認為，台灣在此次花了心力獨自對抗肺炎病毒，努力台灣不要成為全球防疫的漏洞，在病毒全球化的時代，世衛不該排斥任何人。

英國華威大學醫學系副教授陳彥甫在《台灣研究國際學刊》分析，台灣不能夠以WHO會員身分獲得其第一手數據及信息，風險是疫症爆發的時候無法更有效抗疫。此外，台灣在醫療發展進步，若無法參與WHO，將令到台灣與其他國家分享經驗，幫助醫療落後國家。