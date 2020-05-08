方方日記所在的中國：民族主義高漲下舉報風氣擴散

圖片版權 CNS Image caption 作家方方《武漢日記》引發的風波在中國網絡上繼續發酵。在方方不斷受到攻擊的同時，她的支持者也開始成為民族主義者們的目標（圖為方方，本名汪芳）。

中國作家方方在疫情期間以日記形式記錄其見聞與感想的《武漢日記》所引發的風波在中國網絡上繼續發酵。在方方不斷受到攻擊的同時，她的支持者也開始成為民族主義者們的目標。

從4月底至今，已有兩名學者因「不當言論」被所在高校調查。此前二人都有微博被方方轉發，之後她們被網民起底舉報。

許多人擔憂，這不僅顯示中國原本狹小的言論自由空間持續被壓縮，這種起底舉報行為還可能會在中國社會進一步擴散。

支持方方的代價

4月26日，湖北大學官方微博發文表示，由於有網友反映該校文學院教授梁艷萍在個人社交媒體平台發佈「不當言論」，學校已成立調查組，將視調查結果進行「嚴肅處理」。

4月30日，海南大學官方微博發表貼文稱，有網友反映該校退休教師王小妮微博發表「不當言論」的問題，學校已成立專項工作組進行核查。

圖片版權 Getty Images Image caption 新冠疫情期間，民族主義成為中國政府的一個武器，也在民間不斷滲透。

這兩名教授都是在最近方方（本名汪芳）轉發二人微博後進入公眾視線的。梁艷萍曾發表文章支持方方及其日記，這篇被方方轉發的文章稱，「作為一名身處疫區的作家，方方的追問是使命感的追問，良知的追問，也是批評者的追問。一個正常的社會，如果沒有批評的聲音是可怕的」。王小妮則在方方轉發她的一則對中國《新民周刊》微博上攻擊方方與梁艷萍的評論後被網民鎖定。

方方已經因作品《武漢日記》在海外出版而被民族主義者們批評為「出賣國家利益」並攻擊多日，梁王二人過去在社交媒體上發表、轉發與評論的貼文也成為了這些網民的重點。

梁艷萍在去年悼念香港示威中去世的大學生周梓樂的朋友圈貼文被網友翻出，根據她多次在微博上發表的與日本有關言論，指責她「港獨」、「精日」。他們還使用大數據分析她過去幾年在微博上發帖時使用簡繁體字的頻率、轉發「被和諧」微博的數量，以及與其他用戶的互動，整理出大量「舉報」信息。王小妮則因過去曾在微博上轉發台灣2014年「太陽花運動」中一名學生的便簽信而被指「台獨」。

目前梁艷萍微博頁面沒有任何貼文顯示，王小妮也已清空微博。

疫情下的民族主義

在舉報梁艷萍與王小妮的微博評論裏面，許多人稱她們「吃飯砸鍋」，這個詞近年來在中國保守的民族主義者對抗外國影響時越來越頻繁地出現。

這種理論曾在2014年習近平在談論意識形態工作時被提及，習近平當時指，決不允許「吃共產黨的飯，砸共產黨的鍋」。在這之後，這個指控屢屢在北京批評香港民主運動及台灣問題時被引用。

在新冠疫情期間，中國艱難地將最初國內強烈的追責聲勢扭轉為正面輿論攻勢，民族主義成為政府的一個武器，也在民間不斷滲透。伴隨中國以外病例的爆發以及他國對中國責任論的追究，從官方到民間，中國民族主義情緒不斷高漲。中國央視「新聞聯播」欄目已經連續多日批評聲稱疫情起源於武漢實驗室的美國國務卿蓬佩奧，稱他「突破做人底線」，中國外交官在多國指責當地政府處理疫情失當，引發近20個國家譴責，但在中國國內卻贏得許多讚賞。

方方和她的支持者們在這種背景下面臨更大的壓力。「中國民族主義者的網絡攻擊比過去強烈許多，」美國喬治亞州立大學助理教授瑪利亞·雷普尼科娃（Maria Repnikova）對BBC中文表示。「我們看到中國的宣傳攻勢非常猛烈，這在危急時刻會在一定程度上渲染這些武斷的情緒，尤其是在這次劃時代的危機中，中國從一場國內悲劇轉變成為一定意義上的國際勝利者，所以這使得民族主義行為變得更多，更加分散。」

她認為這種風氣不會消退。「許多中國人對中國『戰勝疫情』的敘事較為認同，對之前發生在武漢的事情的批評聲音也弱了很多，現在都不需要國家出面處理那些批評政府的聲音，網絡上的民族主義者自己就會去做，」她補充道。「目前為止就政權合理性的角度來說，這種方法對黨國體制比較奏效」。

圖片版權 Getty Images Image caption 在這場針對方方和她支持者的攻擊中，一些人在其中看到了上世紀六十年代「文化大革命」中的一些作法重現的跡象（圖為文革期間北京一面牆上貼滿了大字報）。

舉報批鬥成風的隱憂

在這場針對方方和她支持者的攻擊中，一些人在其中看到了上世紀六十年代「文化大革命」中的一些作法重現的跡象。

根據網上流傳的照片，4月中旬一封針對方方的「大字報」在武漢市中心出現。一名自稱「鄉下農人」的人士在紙上寫道，方方「享受著國家體制內種種優好的福利與待遇，卻幹著嚴重傷害構陷國家的事情」，要求她「削髮為尼或以死謝罪」，否則將對其進行「文攻武伐」。

政治性大字報、「文攻武鬥」與舉報都是文革中的典型手段，如今再度出現引起許多人的警惕。香港中文大學社會科學院客席副教授沈旭暉指出，現在一些中國網民針對方方及其支持者的手法與文革「煽動群眾斗群眾」的原理相通，而且在中國法律不完善的情況下，這種情況讓人「十分擔憂」。

「網絡公審雖然各地都有，但在中國這個缺乏有效法律保障言論自由的政體之下，卻容許網民選擇性的針對『政治不正確者』作批鬥，必然造成空前民粹，」他對BBC中文表示。

兩位教授都沒有對調查公開發表任何評論，但仍有許多中國網絡用戶對她們的遭遇表達不平，他們擔心中國本已極其狹小的言論空間會進一步被壓縮。

「遙想當年蔡公的『思想自由，兼容並包』，現在的大學還有什麼？」在湖北大學宣佈調查梁艷萍的微博評論欄裏，轉讚數最多的一條評論這樣寫道。

「疫情過後，我們沒有等來對湖北和武漢主要官員的問責，倒是等來了一位位大學老師、學者教授被揪出來在網上批鬥……五年前要是誰告訴我中國會走向今天這樣，我絶對不相信。」另一位微博用戶評論稱。

但面對國際社會對中國日益增強的不信任，沈旭暉警告稱這種現象有「擦槍走火」的風險。「中國缺乏有效的監督機制，民族主義過熱很容易擦槍走火，在國際形勢緊張之際，這也令人擔心，」他表示。