圖片版權 CNS Image caption 目前重用口罩只有一個款式，不適合3歲以下兒童。

香港新型冠狀病毒疫情有緩和跡象，兩周多以來沒有出現本地感染個案，政府開始為部分社交距離措施鬆綁，社會開始恢復正常。但此時，港府宣佈免費向全港700多萬市民派發口罩，包括一個可用60次的「銅芯抗疫口罩（CuMask）」。

香港市民從5月6日開始可以在政府的網站登記，預計兩周內可以獲郵差送上門，而未能網上登記的市民，亦可在1個月後親身到郵局領取，一日內就有200萬人登記。

外界質疑為何疫情臨近尾聲才派發口罩，而政府採購重用口罩時沒有公開招標，亦沒有第一時間公布生產商資料。對此疑問，港府否認派發口罩太遲，並強調生產口罩跟足程序，沒有存在利益輸送問題。

可重用口罩是什麼？

口罩的專利設計是由香港紡織及成衣研發中心開發，並由創新及科技基金資助，在2018年，曾獲得日內瓦國際發明展金獎。政府毋須給予專利費用與其他機構。

根據當局介紹，這款口罩含少量銅的布料，可以抑制細菌、常見病毒和其他有害物質；加上多層結構，能有效阻隔飛沫，其顆粒過濾效率（PFE）、細菌過濾效率（BFE）及合成血液穿透阻力方面，符合ASTM F2100一級標凖，口罩可清洗60次，其後只需更換濾芯，口罩便可繼續使用。

當局提醒，用過的口罩每日必須清洗一次，口罩不可以用熱水、漂白劑、衣物柔順劑、含螢光劑的洗衣液清潔，亦不要擰幹、熨燙或用乾衣機烘乾口罩，而是應該只用肥皂及冷水清洗，然後晾乾，亦不可以把多個口罩和其他衣物混合清潔，因為有機會造成交叉感染。

香港大學感染及傳染病中心總監何柏良建議，正接受家居檢疫的確診或懷疑個案、有發燒、呼吸道感染等病徵的人、以及去醫院或老人院的人，都不應該使用重用口罩，因為這款口罩本身不能消毒，用外科口罩更為安全。

派發口罩太遲？

一般香港專家建議，連續28日沒有本地感染個案，才算完成防疫工作，目前香港已超過兩周沒有本地感染個案，而市民將於兩周後才獲發口罩，即是當香港市民收到口罩之時，可能已經是疫情的尾聲。

從爆發疫情至今幾個月，香港一度經歷「口罩荒」，市民需要排隊等候一些非政府組織或政黨派發口罩，或是搶購昂貴的口罩。

香港政府現在才向市民派發口罩，特首林鄭月娥承認當局的抗疫工作並非盡善盡美，亦明白初期口罩供應令市民不滿，但她否認港府派發口罩太遲，並稱此前香港口罩不多，庫存緊張，要留給醫護人員使用，形容現時派發口罩，是「一個負責任的決定」。

利益輸送？

這款可重用口罩每個成本40多港元，以政府派發約800萬個口罩計算，涉及款項超過3億港元。

根據香港《物料供應及採購條例》涉及143萬元的物料及服務、或是價值400萬元的建造及工穿8時，政府一般需透過透過公開招標形式進行採購，但當公開招標不能有效獲取所需物料、服務，就採取單一或局限性招標。

創新及科技局長常任秘書長蔡淑嫻解釋，局方在1月及2月曾接觸10多間供應商，但部分未能證明產品功效，加上考慮到原料供應問題，局方在選擇供應商時要作全盤考慮。

「在一般的時間，當然可以（公開）招標，然後你在哪裏生產，四處買材料都可以，那就容易，我們現在在談是2月，疫情好嚴峻的時間，到3月初開始生產口罩時,都是一路找原料、一路生產，我都不是太確定是否真的可以，」她接受香港媒體訪問時說。

圖片版權 HONG KONG GOVERNMENT Image caption 特首林鄭月娥視察口罩生產點。

港府公布政策首天，政府拒絶披露生產商資料。香港創科局局長薛永恆解釋，口罩是全球抗疫的關鍵物資，生產商、原料、物流等都是敏感資訊。如果資料流出，港府便可能被「截糊」，即是物料有機會被其他國家或地區商人搶購或抬價。

但後來網上謠言四起，外界質疑背後是否存在利益輸送，局方才公布，口罩由香港紡織及成衣研發中心採購原材料、統籌生產、消毒至包裝等工序，而生產商則是成衣製造商「晶苑國際集團」，由在越南的生產線生產。

晶苑國際集團由「針織大王」羅定邦的長子羅樂風及其妻蔡玉清在70年代成立，現時市值約60億元，承接的製衣客戶包括UNIQLO、H&M、GAP等品牌，目前由羅樂風的兒子羅正亮出任行政總裁。「香港紡織及成衣研發中心」是港府設立的本地研發中心之一，即是由港府全資擁有的機構。

但公布有關資料後，仍然未釋除外界對「利益輸送」的疑慮，因為研發中心的其中一名董事，是晶苑國際集團執行董事王志輝以及立法會主席梁君彥的弟弟、新與織造廠有限公司董事梁嘉彥。

多名民主派立法會議員質疑，這等同研發中心把生意交給生產商。其中，資訊科技界立法會議員英乃光批評，政府的決策過程欠缺透明度，從2月至今也沒有向立法會和公眾交代，引發不必要的揣測。

建制派自由黨黨魁鍾國斌接受香港媒體訪問時表示，理解政府擔心原材料被搶購而不即時披露生產商，但他認為，政府應該交代和解釋未有就生產公開招標的原因，以及生產商的資料，以免讓人覺得項目是「自己人益自己人（私相授受）」。他質疑生產商如果在越南生產，是「益了越南」，港人無法受惠，政府應該把生產工序項目分拆，讓不同香港公司生產，可以更為公平。

香港創新及科技局長常任秘書長蔡淑嫻回應說，不明白外界為何批評這涉及利益輸送，她說是晶苑國際集團行政總裁羅正亮知道政府計劃生產口罩後，主動表示研究能否協助，再由研發中心跟進，強調過程跟足政府採購程序，因為當中列明，涉及公眾健康的工作是可直接採購。

私隱疑慮？

另外，在重用口罩登記網站中，市民需要填寫香港身份證號碼、出生日期及本地流動電話號碼，以及一個本地收件地址。

條款中列明市民需要「同意政府及其代理商/機構可以處理和使用此登記中提供的個人資料」，「在法律授權或要求披露的情況下，此登記中的個人資料可以向相關的政策局/部門/機構披露」。

民主派公民黨立法會議員楊岳橋質疑，政府沒有列明有關部門的定義，質疑市民個人資料有機會向警務處等其他部門披露。

負責處理派發重用口罩事宜的香港創新及科技局表示，資料是用作核用市民身份，及上門派遞之用，不會用於其他任何用途，保留時間不會超過達致原來目的的實際所需，亦會確保系統保安，防止資料外洩。

香港私隱專員公署接獲幾十宗查詢和投訴，署方指， 根據《私隱條例》，資料的收集和使用的目的必需是合理的，收集的資料須足夠但不超乎適度，凡涉及資料核對程序，收集電話號碼是慣常做法，亦符合法例的要求。資料當事人若希望能獲得更詳細和清晰的資料，以釋除不必要的疑慮，可以理解。