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法國醫生近期發現該國最早的新冠病人出現在2019年12月27日，病人沒有中國旅行史。這可能也是中國以外地區公布的最早新冠病例，此發現令病毒源頭一事更加撲朔迷離。

同時，就新冠病毒的源頭中美之間爭吵不休。雙方都將病毒的發源地指向對方。有學者指，中美政壇正利用此事，設置對各自有利的政治議程，以期轉移國內矛盾，恐將雙邊關係帶入「黑暗帝國對峙的新中世紀主義」時期。

從流行病學角度講，發現疫情擴散時被病毒或細菌性疾病感染的第一人，即「零號病人」，有助於更好幫助科學界理解病毒如何傳播。但科學界正在進行新冠病源的溯源工作，目前尚未有確切和實質證據證明這場禍及全球的疫情緣起何處，中美已然「打」得不可開交。

美國國務卿蓬佩奧在中國的「五一」黃金周假期高調稱，有「大量證據」證明新冠病毒來自武漢的病毒實驗室。 蓬佩奧之前，外界對武漢的病毒實驗室的安全性質疑由來已久。此前中國媒體採訪和紀錄片顯示武漢的病毒實驗室存在安全隱憂和操作不規範等問題。 但目前未有實際證據證明新冠病毒源於武漢的病毒實驗室。

圖片版權 AFP Image caption 一場突如其來的疫情把武漢病毒研究所推到了世界的聚光燈下。

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另一邊，中國外交部發言人趙立堅在沒有提供證據的情況下，多次稱新冠病毒可能起源於美國。3月21日，他在推特上說，可能是美國軍隊把病毒帶到武漢的。這與中國互聯網上的陰謀論不謀而合，中國互聯網認為疫情很可能是在2019年10月中旬的世界軍人運動會期間，由外國選手帶入武漢市內的。這也沒有實質證據。中國官方的態度是堅持病毒起源調查應該由科學家進行，並且保持透明性。但中方一直未邀請世界衛生組織在該國進行獨立病源調查。

中國外交部發言人華春瑩在5月6日的例行記者會上給出官方回應蓬佩奧的指控稱：「蓬佩奧先生說有『大量證據』，那就拿出來！」華春瑩還說：「他怎麼可能拿出來呢？因為他根本就沒有！」5月7日，在回答BBC記者關於蓬佩奧指責武漢病毒實驗室是病源提問時回答道，武漢病毒實驗室依國際標凖而設立。每年都有國際團隊對其進行評測。它與世界各地科學家都有合作。去年有70多位外國學者訪問該實驗室。

而中國官方回應前，中國媒體集中炮轟蓬佩奧，其中中共官方小報《環球時報》的用詞最為強烈。《環球時報》5月5日的社論中稱，病毒起源原本是科學家的事，然而「皇帝不急太監急」，美國政府急急忙忙跳出來指控武漢實驗室，這不是對自己有強烈政治目的的不打自招嗎？《環球時報》認為「白宮現在最需要的是增加美國民眾與中國的對立，他們相信，這種對立程度有多高，選民放棄追究他們抗疫不力的機率就有多高。」

對於中美的爭吵聲，中國政治學者吳強認為：「未來的中美關係會進入新中世紀主義：一種黑暗的兩個帝國之間的對峙，把相關國家捲入其中。新中世紀主義可能是疫情後帶來的世界新秩序，當然這是最壞的可能性。」

正在尋求連任的美國總統特朗普和競爭對手拜登都將中國議題擺上日程。美國民主黨和共和黨都認為，對中國態度強硬有助於贏得選票。特朗普政府指責中國抗疫不力，導致病毒全球擴散，甚至揚言要在關稅上對中國進行懲罰。而拜登的精選團隊則指責特朗普太過於相信中國的疫情初期分享的病毒信息。而在美國國內，特朗普政府面臨抗疫不力的質疑和批判。特朗普在5月6日表示，新型冠狀病毒是比珍珠港更嚴重的「襲擊」。中方認為美方做法是轉移國內矛盾。

吳強認為，中方在病毒溯源方面的強硬態度與美國的策略有異曲同工之處，同樣是醉翁之意不在酒。「中國過去八年表面上消滅了一切的反對和異議聲音後，美國充當了中國內部政治的假想敵，成為事實上的，鏡像上的反對黨的角色，「吳強說。換句話說，中美之間的分歧有多深，中國內部的分歧就有多深。」

吳強解釋稱，新自自由主義是此前中美之間的共識。中國新自由主義的代表是鄧小平的路線和支持鄧小平路線的國內中產階級、知識分子和企業家等。但這些力量，在過去七年被逐漸噤聲，消滅。吳強認為，中國對美國採取一種強烈的敵意，實際是中國內政的一種體現，是中國對內部龐大的看不見的反對力量的一種恐懼感的體現。