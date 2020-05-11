肺炎疫情下香港示威重現街頭，工會稱記者遭警方「侮辱式對待」

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者在商場上舉起手，表達對「五大訴求」的堅持。

香港示威者在新冠肺炎疫情稍微減緩時重現街頭。截至周日，香港已連續21日沒有本地感染病例。一批「反送中」示威者響應號召，在周日的母親節，前往不同的商場抗議，他們叫喊口號、舉起標語和高唱示威歌曲。

入夜後，有示威者在旺角一帶焚燒雜物，約幾百人在現場逗留，警方指示威者非法集結及違反抗疫期間限制八人以上聚集的「限聚令」，採取執法行動，一度發射胡椒噴霧驅散，截查和制服多人，包括多名記者，禁止記者現場直播，或將記者驅趕至無法拍攝警方執法畫面的位置。有警員被指一度呼籲被胡椒噴霧射中的人群，「哭大聲一點，未夠淒厲」。

有現場的母親對香港媒體表示，當時只是凖備在附近慶祝母親節，結果兒女被抓走，批評警方濫捕。一些家庭聲稱只是路過，並且不足八人，同樣遭到票控，引發民主派質疑警方濫用「限聚令」執法。

香港警方表示，230人被捕，年齡介乎十二歲至六十五歲，涉及罪名包括非法集結、藏有工具可作非法用途、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產、公眾地方行為不檢、阻礙警務人員執行職務、襲警等等，並指從一名22歲的男子身上檢獲懷疑製造汽油彈原料，包括電油、毛巾及打火機，該名男子涉嫌「藏有工具可作非法用途」及「藏毒」被捕。

警方聲稱是到場警告聚集者離開無效，所以展開驅散行動，但有警員被包圍，警員一度使用胡椒球槍。警方譴責示威者漠視政府防控疫情的相關法例，參與或組織受禁群組聚集，並指疫情嚴峻時期，任何群組聚集均有可能增加病毒擴散的風險。

港澳辦發言人早前表示，香港的「黑暴」是「政治病毒」，「一日不除香港一日不寧」，是「一國兩制」的大敵，強調所有掌握公權力的機構和人士，必須用實際行動依法履職，「以正壓邪」，這番言論外界解讀成要求香港政府和警方，以更大的力度壓制暴力示威。

圖片版權 Getty Images Image caption 有示威者舉起標語表達訴求。

圖片版權 Getty Images Image caption 一批示威者在商場高叫口號。

圖片版權 Reuters Image caption 示威者無視當局就疫情發出的禁令聚集。

周日的母親節發生什麼事？

網民在網上號召市民於母親節一同在各大商場「逛街」抗議，沙田、旺角、尖沙咀的商場均有人以游擊方式突然高喊口號，展示示威標語和唱示威歌曲。

參加者除了年輕人以外，也有一些家庭是一家大小，由於母親節期間，各商場人流較多，現場難以分辨誰是示威者。

在示威者叫喊口號後，警方在多個商場要求所有人離開，截查多人，並一度票控部分人士，指他們違反目前就疫情所實施的「限聚令」，但香港媒體引述一些被票控人士稱，他們只是在「逛商場」，人數少於八人，質疑警方濫用「限聚令」。

有人拍到小孩被壓在地上的照片，引發關注。

據香港電台報道，在旺角的新世紀廣場，警方驅散行動期間，有人從高處拋下雜物，防暴警察舉槍示警，估計警方曾一度發射胡椒球彈。

圖片版權 Reuters Image caption 旺角商場內，警員多次舉起胡椒槍示警。

「冰」、「毒販」成為了示威者指罵警員的新用字，有人甚至戲稱警員是「販冰兵」。因為數名反黑組警員早前在處理一宗大型冰毒案時，涉嫌私吞25公斤毒品被捕，香港警務處處長鄧炳強發出公告，指「害群之馬令警隊蒙羞」。

示威者黃先生對BBC中文表示，多天也沒有本土確診個案，認為參與活動不會有感染的風險，質疑當局的「限聚令」是不想示威重演的「政治化決定」。他稱，想讓政府知道，市民的不滿依舊，重申「五大訴求，缺一不可」，他預料母親節只是開始，未來示威活動會持續。

網絡熱議未成年學生媒體記者採訪被帶走

兩名分別13歲及16歲的網上學生媒體《深學媒體》記者被警方帶走。警方質疑他們是「非法童工」、「非法暴徒」。

13歲的陸同學表示，自己是第二次到前線採訪，強調自己雖然只是中學一年級學生，但仍然想為市民報道真相，他稱香港沒有記者登記制度，自己沒有收任何金錢，形容自己是合法採訪，他在離開警署時接受採訪，一度哭說，「母親節快樂，對不起」，其母親則表示，採訪是「千年難得一見，是一個成長階段，學習如何面對大場面」，對兒子表現感到滿意。

今年2月才成立、由中學生組成的《深學媒體》發出聲明，指該媒體記者是進行義務採訪工作，不受勞工條例規管，質疑警方「嚴重影響新聞自由」。

事件在網上引發廣泛關注，有人批評年輕學生非專業記者，不應該在有危險的示威現場採訪，質疑家長不會教導小孩，反而煽動小孩做危險的事情。建制陣營一直廣傳，身穿記者反光衣的人員，不一定是真記者。

但親示威者陣營認為，未成年的學生記者也有權利可以在示威現場合法採訪，並指他與警員對談時「有道理」，不應該因為年紀而否定其記者工作。

圖片版權 Getty Images Image caption 警員叫途人離開。

入夜後，旺角街頭出現人群聚集，在數處地點一度有雜物焚燒。警方截查市民，並舉起旗幟警告，稱集會是違法，要求在場人士離開，及向部分人發出違反限聚令的告票。

警方指示威者在旺角一帶集結，大聲叫口號，並以雜物堵路，破壞社會安寧，一些暴力示威者更在奶路臣街、西洋菜街、山東街及豉油街縱火，嚴重危害公共秩序及在場人士的人身安全，多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，採取驅散及拘捕行動。

香港民主派立法會議員鄺俊宇被捕，當時他在示威現場呼籲警方冷靜執法，突然被防暴警察用警棍掃向腹部後倒地，再有警員用膝蓋壓在他的頭部，需送院治理。警方指他向警員丟水樽，涉嫌在公眾地方行為不檢，但沒有提供片段作證，亦沒有媒體稱拍到這一幕，民主黨稱見不到鄺俊宇有這樣做，促請警方提供證據。

驅散行動期間，防暴警察出動胡椒噴霧，並截查多人，包括多名記者，現場一度出現幾十人被下令一字排開舉起雙手面向牆壁的畫面，當中許多人並非穿著白衣。一些男警員衝入女廁追捕，一名女網媒記者受傷，要救護員護送離開。

圖片版權 Reuters Image caption 有黑衣示威者在路中央放置雜物。

圖片版權 Getty Images Image caption 一名黑衣年輕人被制服。

圖片版權 Getty Images Image caption 有市民被警方制服後，坐在地上，被綁上手帶。

圖片版權 Getty Images Image caption 警方稱示威者是非法集結，但有現場記者稱難以分辨誰是示威者。

在警方於旺角採取行動期間，身穿黑衣、戴黑色口罩的李太在封鎖範圍外，心急如焚地高呼自己女兒的姓名，她聲稱和12歲的女兒、14歲的姨甥女本來想在旺角慶祝母親節，但在警方採取行動期間，三人失散，後來發現兩女被警員拘捕。

該名母親對香港媒體指，兩女有哮喘病，需要協助，批評警方「濫捕」。後來，她的女兒不適送院治理。

記者工會稱警察「侮辱式對待」

綜合港媒報導，驅散行動期間，記者是被截查的對象。根據香港報章《明報》報導，防暴警察一度包圍多個記者，在沒有退路下，記者遭噴射大量胡椒噴霧，期間警員要求記者蹲下後，再向記者噴射胡椒噴霧，並阻止記者拍攝，記者被噴中後表情痛苦，警員隔了一段時間才讓他們洗臉。

香港明報職工協會發聲明，指《明報》多名記者晚上在旺角採訪期間遭警方包抄、攻擊、挑釁及侮辱，包括近距離「行刑式」向耳朵噴射胡椒噴劑、夾雜粗言穢語辱罵記者「黑記」，命令記者蹲下，有警察刻意拉開記者面罩令胡椒噴劑流向眼睛，以及有記者在拍攝期間被速龍成員以盾牌𠝹傷手臂至大面積甩皮。工會對警察「行刑式施襲、侮辱式對待」深感憤怒，強烈譴責相關警察的惡行。

《蘋果日報》稱，一名攝影記者被警察制服時遭警員箍頸20秒一度休克需要送院。

香港記者協會關注警方使用武力的情況，批評警方在記者正常拍攝時濫用胡椒噴劑驅趕，是打壓採訪及新聞自由。記協稱，警方如不滿記者拍攝方式，也不能以武力解決問題。

香港「佔中」時期的學運領袖、現任區議員岑敖暉在社交平台表示，警方的應變和部署比想象中「更快更狠」，警方的部隊從警署出發後，只花了20分鐘便完成「大圍捕」，一些觀察警方部署的人無法把消息傳給前線示威者。