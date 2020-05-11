中國「兩會」前致公開信籲啟動國民制憲，知名學者張雪忠被警方帶走

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 張雪忠已於周一（5月11日）凌晨被上海警方從家中帶走，具體原因不明。

原中國華東政法大學副教授張雪忠5月10日發表近萬字致中國全國人大公開信，呼籲盡早啟動國民制憲程序，努力實現政治和平轉型，並附上他所編撰的憲法草案建議稿。

在這封已在網絡上廣泛而秘密地被中國網友傳播的公開信中，張雪忠直言中國現行的憲法是「偽憲法」，他不認為全國人大代表是「中國人民的正當代表，也不認為全國人民代表大會是一個正當的代議機構」。

據知，張雪忠已於周一（5月11日）凌晨被上海警方從家中帶走，具體原因不明。

此時正值中國即將召開國家一年一度最重要的大會「兩會」（政治協商會議和人大會議）。由於新冠疫情，原定3月舉行的「兩會」推遲，將於5月22日召開。

中國當局一向在「兩會」期間加強言論控制。自中共最高領導人習近平上台以來，當局嚴厲打壓公民運動。2015年抓捕上百名中國律師及維權人士的「709事件」，以及2019年末開始以「廈門會議」為由抓捕律師丁家喜、政治活動家許志永等人，中國知名法學家、清華大學法學教授許章潤也因表達批評意見而被大學停職調查。過去數月，在防控疫情的同時，又在進一步收緊網絡言論審查，中國公共言論領域已被認為是「萬馬齊喑」的狀態。

張雪忠目前狀況

兩名張雪忠在上海的朋友分別向BBC中文確認，周一凌晨一時，三輛警車將張雪忠從上海家中帶走。三輛車停在小區裏，張雪忠上前詢問，隨後被帶走。

其中一名知情人士說，張雪忠最近發佈的公開信和憲法草案呈現了他一貫以來關注的問題和思考。他也曾在2018年向中國全國人大代表提出過類似建議和公開訴求。

這封公開信發佈以後，很多支持者都表達了深深的憂慮，認為張雪忠這次是冒了巨大風險，擔心他出事。但張雪忠本人表現淡定，一位朋友引述他的話說，「這是一個公民的合法表達和對人大代表做出的合理建議。不覺得自己做得有什麼不對。」

知情人士還說，張雪忠委托了緊急聯絡人和律師，以防不測。

張雪忠被警方帶走的消息在中國公民社會圈子裏迅速傳開，很多他的朋友都表達了對他的「勇敢」行為的敬佩和對他個人安全的極度擔憂。

圖片版權 Getty Images Image caption 由於新冠疫情，原定3月舉行的「兩會」推遲，將於5月22日召開（資料照片）。

公開信說了什麼

張雪忠在公開信中說，目前的中國人大代表並非人民自由選舉產生的，而現行憲法也不是一部真正的憲法。他說，「真正的代議機構在制定公共決策時，必須經過必要的辯論程序」；而憲法「應是全體國民政治意志的產物」，必須包含國民參與的程序。

張雪忠寫道，「現行『憲法』一方面規定『一切權力屬於人民』，另一方面又規定了單個政黨的永久領導地位，這也是自相矛盾的：如果一切權力屬於人民，人民就沒有義務必須接受某個政黨的領導；而如果人民必須接受某個政黨的領導，就談不上一切權力屬於人民。在一切權力之上的領導權，就像是一塊比最大的石頭還大的石頭，簡直是一種十足的荒謬。」

在公開信中，張雪忠拿這次新冠疫情舉例。他說，為了緩解人民在心理和財務上受到的衝擊，國家應該從各級財政中勻出一些錢發給民眾，而中國之所以沒有這樣做，根源在於「權力被少數人壟斷的政治體制。」

張雪忠還為「啟動國民制憲程序」提出了八點建議。

他的建議包括：將全國人大轉化為啟動政治轉型的「最高過渡權力機構」，任命官員改革各級司法機構，完成各級地方代議機構的選舉，創立具有廣泛代表性的憲法起草委員會，釋放全部政治犯，開放報禁，規定任何政黨不再享有國家公務機構的地位，以及在依新憲法產生的全國代議機構首次集會時解散最高過渡權力機構。

在公開信最後，張雪忠說，自己以最坦率的方式表達個人看法，但不見得都是對的。他寫道，「無論是對是錯，我作為中國公民之一員，將自己對公共事務的思考結果，提交給一群被稱為『人民代表』的人來審視和參考，應該不算是特別不恰當的做法。」

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張雪忠是誰

1976年出生的張雪忠是中國江西人，獲得上海華東政法大學博士學位。曾經擔任華東政法大學副教授、碩士生導師，並曾持有職業律師執照。張雪忠以大膽、敢言的公共學者風格在中國公共表達領域被網民熟知，他經常公開撰文從學術角度批評中國政治現實和制度問題，並參與維權活動。

他曾發文表示，「反腐敗也好，反權貴也好，都不是政治改革的契機或前提。恰恰相反，政治轉型才是反腐敗和反權貴的前提。只有首先進行政治改革，才有可能防範新的腐敗，並逐步清理舊的腐敗。沒有政治轉型的反腐敗，從來就沒有成功的先例，並且最終都會淪為權力鬥爭。」

2013年5月，張雪忠公開當局向高校傳達控制意識形態的指令「七不講」，即在教學中不要講普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、中國共產黨的歷史錯誤、權貴資產階級和司法獨立。隨後「七不講」成為網絡禁詞，張的微博賬號被刪除。

同年，張雪忠發表文章《2013反憲政逆流的根源及危險》，認為中共政權扼殺憲政價值的傳播，包括言論自由、民主、法制，並呼籲中國領導人建立憲政國家。

幾個月後，華東政法大學解聘張雪忠。大學通告稱，張雪忠「向全校教職工強行傳播其政治觀點，還利用其教師身份在學生中傳播其政治觀點」，並批評它「嚴重背離高校教師職業操守的行為及張對其錯誤沒有認識及改正表現」。

2013年以來，張雪忠為多名因公民活動被捕人士的辯護律師，包括新公民運動人士趙常青、劉萍、李化平等。

2019年，上海司法局以張雪忠沒有轉所為由註銷他的律師證。不過，張雪忠表示，當局對他所在的律師事務所施壓，逼迫他離開，而在轉所事宜上，學校多年拒絶出具在職證明，使他無法轉所。