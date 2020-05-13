美國皮尤中心民調： 約三分之一台灣人不認同自己是中國人

圖片版權 Getty Images Image caption 美國智庫一項報告顯示，絶大對數台灣公眾對中國大陸持負面看法，而對美國印象則傾向於積極。

美國智庫一項報告顯示，絶大對數台灣公眾對中國大陸持負面看法，而對美國印象則傾向於積極。

皮尤研究中心（Pew Research Center）5月12日公布報告稱，根據他們的調查，相比起中國大陸，台灣人更傾向於與美國加強政治與經濟聯繫。

這是總部設在華盛頓的皮尤首次針對台灣進行民意調查。這份調查於2019年10月16日至11月30日在台灣進行，受訪者共計1562人，均為成年人。

2020年1月，蔡英文和她帶領的民進黨在台灣總統選舉及立法委員選舉中勝出，已經僵持許久的兩岸關係在這之後沒有好轉跡象。尤其是在1月中國武漢爆發新冠肺炎疫情後，台灣與中國大陸就世界衛生組織資格問題、台海安全等問題發生多次摩擦，而美國《台灣法案》於3月26日正式生效，中美台關係日益緊張。

對美國持正面看法的台灣民眾與對中國大陸持正面態度的民眾比例接近於2：1； 與政治關係上的猜疑與冷感相比，半數台灣人希望台灣增強與大陸的經濟關係。

台灣人對中國大陸普遍持負面看法。只有35%的受訪者對大陸持正面態度，61%的受訪者評價負面。國民黨支持者中對大陸評價正面的人數是民進黨支持者的近4倍。而在無黨派人士中，僅有36%的人對大陸持積極態度。

台灣年輕人對兩岸關係態度更加冷淡。在18-29歲的受訪者中間，只有約40%的人希望加強與大陸的經濟合作，在50歲以上人士中間這一數字為55%。

近70%的台灣人對美國評價積極。在加強經濟合作方面，美國在台灣得到的支持度也明顯高出中國大陸。在政治關係上，高達79%的台灣人樂於見到台美聯繫增強。

無論在哪個年齡段，對美國持正面看法的受訪者均超過75%。但在政治傾向性上仍有些許分別。與民進黨支持者相比，國民黨支持者中希望加強台美關係的比例更少，但佔比依舊超過50%。

台灣人的傾向性與他們的政治及身份認同有一定關聯。民進黨支持者普遍傾向於靠近美國而非北京，他們同時也更加認同自己是台灣人而非中國人。相比較而言，國民黨支持者更傾向於靠近中國大陸。在無主要政治傾向的人群中，過半人更傾向於美國。而在認為自己既是中國人也是台灣人的人群中，大多數人對美國及中國均持友好態度。

大約三分之二的受訪者認為自己只是台灣人，28%的人認為自己既是中國人也是台灣人，而只有4%的人認為自己僅是中國人。在每個年齡段，認為自己是台灣人的受訪者均過半數，而在18-29歲人群中，認為自己是台灣人的比例比50歲以上人士多20%。

報告同時還將台灣情況與亞太其他六個國家進行對比。與「2019全球態度調查」中澳大利亞、印度、印度尼西亞、日本、菲律賓及韓國的結果相比，台灣在對美態度方面與六國結果保持一致，而在中國方面，六國有所差別，但包括台灣在內，這些地方均對中國普遍持負面評價。