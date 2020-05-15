「反送中」運動後香港教育界再掀爭議，涉日軍侵華歷史試題被批片面

圖片版權 Getty Images Image caption 今年的香港中學文憑考試在疫情中進行，學校進行了隔離措施。

香港考試及評核局（簡稱：考評局）的一道歷史試題近日引發強烈爭議。在5月14日舉行的香港中學文憑試歷史科考試中，一道題這樣問考生：「 『1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊』，你是否同意此說？」

香港教育局批評該試題「嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，並促考評局嚴肅跟進。

親民主派教師工會「香港教育專業人員協會」（簡稱：教協）批評教育局在欠缺理據的情況下，就考評局的試題作出譴責，是「政治凌駕教育」的行為，「嚴重衝擊考評制度，並扼殺香港教育理性討論的空間。」

繼去年香港反對《逃犯條例》修訂的「反送中」抗議運動以來，教育界屢次成為社會爭議焦點。親北京團體將社會運動歸咎於教師，並攻擊教師在個人社交平台的言論。親民主團體則認為，針對教育界的攻擊是政府施政失誤引致的社會問題，教師與普通公民一樣享有言論自由和表達政見的權利，應當受到尊重。

1900至1945年間是日本佔領中國東北，並全面發動侵華戰爭的時期。不少老一輩中國人對那段時期的歷史記憶猶新。

該考題提供的資料包括1905年日本法政大學校長的一篇文章節選、1912年中華民國開國元勳黃興寫給日本政客一封信，以及1912年中華民國臨時政府與三井財閥簽訂的一份合同。

出題的香港考評局是半獨立機構，委員會成員由特區政府行政長官委任，主要來自中學、高等院校、政府機構、工商業等。不直接隸屬於具有決策權的香港教育局。

親北京教師工會「香港教育工作者聯會」（簡稱：教聯）兼全國港澳研究會理事鄧飛在社交媒體上發文，稱該試題「只提供片面的資料，既迴避日本侵華暴行，也引導考生接納日本對中國近代發展的貢獻，扭曲歷史，莫此為甚。」

考評局後來指出，這道題目是要考核考生能否「恰當地選用及組織史料，以提出合乎邏輯和前後一致的論點」。題目要求考生使用相關資料及史事作答，對資料的考量主要看是否與課題相關。

圖片版權 Getty Images Image caption 4月24日香港，某中學的老師正在為學生發考卷。

類似開放式題目在以往考試中屢見不鮮，也通常提供部分資料背景，大多考察學生的辯證思維，以及多角度分析問題的能力。

比如，在2017年的中學文憑歷史科考試中，提及1945年毛澤東在第七次全國代表大會上表示消除日本侵略者，促廢除國民黨「一黨專政」。該題目要求考生假設自己是一名1945年的中國知識分子，問是否同意「中共於1949年掌權後，其指導原則較掌權前出現了巨變」。

教協在聲明中表示，歷史科的考核以開放式的題目為主，評分著重考生對重要史實的全面掌握，而非考生的政治立場，參考資料也只是輔助學生立論，並不等於考生需要同意參考資料。

被視為立場親北京的「教聯」發表聲明，點名批評考評局評核發展部經理（歷史科）楊穎宇及高級經理（通識）盧家耀。稱網上流傳的疑為他們社交媒體截圖顯示兩人「發佈不少反對國家、違背《基本法》及仇警的言論，其中包括『沒有日本侵華，哪有新中國？』歪曲歷史事實的謬論。」

「教聯」的聲明稱，楊穎宇的政治立場「已然影響了試題的設置。」還稱，「擔心文憑試試題的公正性與中立性會因此受影響」。

考評局則表示，歷史科設有「審題委員會」，成員包括試卷主席、擬題員、審題員及考評局評核發展經理，其中既有大學教授，也有學科專家。出題者無論個人背景與信念如何，都必須依從既定機制，符合課程及評核要求。