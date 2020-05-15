中國「懸崖村」搬遷下山與習近平的2020脫貧計劃

圖片版權 Getty Images Image caption "懸崖村"

中國四川省涼山州的阿土列爾村被外界稱為「懸崖村」，在這裏生活的村民出入一直需要攀爬落差800米的懸崖。如今，他們搬家了。

5月12日至14日，阿土列爾村84戶貧困戶陸續搬遷到位於涼山昭覺縣易地扶貧搬遷縣城集中安置點的新家。

中國新華社報道稱，該村整體搬遷後，經過雙向選擇，青壯年可自願留在懸崖村參與旅遊項目的開發。

中國當局近年來採取措施幫助貧困地區脫貧。中國領導人習近平曾表示，2020年中國將實現農村貧困人口全部脫貧。但有學者認為，新冠病毒疫情很可能會打亂中國當局消除貧困的計劃。

新家

2016年，阿土列爾村成為熱門新聞，因為有報道指該村村民不得不攀爬危險的梯子往返家中，還得抱著嬰兒或生活必需品。不久後，政府介入，給村子安裝了鋼製天梯。

如今，阿土列爾村84戶居民共344人搬入了新家。根據中國紅星新聞報道，村民入住的新房配有沙發、電視和熱水器，最大戶型為100平米。

圖片版權 Getty Images

對於世代居住在懸崖村的彝族村民來說，這將是一個巨大的改變。

中國官方媒體上的照片顯示，村民們都喜出望外。一名村民告訴中國國際電視台（CGTN），「很高興今天住上了一套好房子。」

新華社報道稱，昭覺全縣92個邊遠山村的18000多人都將遷到該安置點。

中國的脫貧計劃

墨爾本大學人文地理教授王耀麟表示，這樣的住房計劃通常會得到政府大量補貼，通常高達70%。但某些情況下，儘管有補貼，有些家庭還是買不起房。

他對BBC說：「對於一些非常貧窮的村莊來說，30%的貸款可能仍然難以償還，所以他們最終不得不借錢，負債更多。」

圖片版權 CGTN/Youtube Image caption 村民們的新家

「對最窮的人來說，這是巨大的經濟負擔。所以在某些情況下，他們不得不留下來。」

根據中國官方媒體《中國日報》報道，搬家每人需要支付2500元人民幣。對於一個四口之家，搬家的費用達到一萬元人民幣。

王耀麟說，這個價格相當低，因為他聽說，其他一些搬遷項目人們得支付高達4萬元人民幣的費用。

王耀麟指出，大多數貧困安置項目中，村民可以選擇是否搬遷，通常不會從農村搬入城市。

「他們大多會搬到縣城或郊區，所以他們並不是搬到大城市去。不是每個人都想在城市中生活，大多數想生活在城市的人已經離開了村莊，搬去了大城市。」他說，「通常，政府對安置距離（設了限制），這對大多數人是有利的，因為這意味著他們可以保留自己的農田，所以這很有吸引力。」

大約有30戶人家將留在懸崖村，這裏今後將是一個旅遊景點。

《中國日報》報道稱，這些家庭將負責當地旅遊、經營旅店以及帶遊客參觀。縣政府制定了雄心勃勃的計劃，計劃安裝纜車，將遊客送入村裏，並開發一些周邊地區。

你的器材不支持播放多媒體材料 脫貧：中國艱難的上坡路

早前有報道稱，國家將投入6.3億元人民幣對該村進行旅遊投資。這些發展可能會為該地區帶來更多就業機會，但目前尚不清楚有何措施來確保該地區生態得到保護且不會被過度開發。

中國領導人習近平曾表示，2020年中國將實現農村貧困人口全部脫貧。

在中國，沒有對貧困線標凖的定義，因為每個省的貧困狀況都不盡相同。一個被廣泛引用的國家標凖是每年2300元人均純收入。按照這一標凖，2007年中國約有3000萬貧困人口。

王耀麟說，新冠病毒疫情可能打亂2020年中國消除貧困的計劃。

「即使沒有新冠病毒，也很難在最後期限前完成。而如今現實是，新冠病毒讓完成計劃變得更加困難。」