李柱銘眼中的「一國兩制」和「港獨」

「現在香港的民心還未回歸，北京就想強行壓著香港，這條路是錯的，完全破壞了鄧小平的『一國兩制』」， 香港知名民主人士李柱銘在近期與BBC中文採訪中說到。

作為香港的「民主之父」，李柱銘說，其本人不支持港人用暴力爭取民主，反對「港獨」； 但在北京眼中，他卻是「漢奸」。這位香港資深大律師似乎注定是一個爭議人物。但他說，自己相信民主一定會來到中國。採訪：林祖偉 / 視頻剪輯製作：王溦