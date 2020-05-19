中國學生戴N95口罩運動猝死，引發過度使用的擔憂

圖片版權 Getty Images Image caption 香港街頭，戴口罩的路人與壁畫相呼應。

新冠疫情雖然在中國初步受控，但仍面臨疫情反撲和局部爆發的風險。而戴口罩在中國和很多國家已經形成廣泛的共識，是防止病毒傳播的有效途徑之一。然而，近期相繼出現學生戴口罩運動時猝死， 引發廣泛關注和對可能因過度使用口罩帶來的健康風險的擔憂。

戴口罩和運動猝死

4月30日，中國湖南長沙市一名14歲初三學生同樣在上體育課時猝死。新華社引述的網傳聊天截圖稱，後者是在體考一千米測試過程中戴N95口罩跑步，呼吸不暢引發猝死。早些時候，中國媒體報道稱，4月24日中國河南省周口市一名初三學生返校復課後，在體育課上戴口罩跑步時發生猝死 。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：口罩對防止新型冠狀病毒有多大的作用？

世界衛生組織（WHO）對BBC中文表示，N95口罩是專為醫護人員在救助區為新冠病人等病患提供特殊醫療服務時設計。這樣的呼吸面罩能夠保護醫務人員救治病人過程中免於受到空氣中的霧化顆粒的侵蝕。但WHO並未正面回答BBC中文關於非醫護人員戴N95口罩是否過度防護的問題。

中國青海大學附屬醫院心內科主任任明在接受《科技日報》採訪時認為，戴口罩運動出現健康風險的機率遠遠大於不戴口罩。

他解釋稱，運動時人體耗氧增加，需要吸入非常多氧氣，而N95等專業口罩通氣性並不好。運動時氧氣吸入不及時，呼出的二氧化碳殘留在鼻腔內無法及時排出，會反覆吸入二氧化碳，會造成嚴重缺氧，這會對人體肺部造成損傷。

中國教育部體育衛生與藝術教育司司長王登峰表示，特別是上體育課和體育鍛煉時，不允許戴N95口罩，因其透氣性太差，即使不出現意外，也會對身體造成傷害。

學生戴口罩運動猝死的案例發生後，中國多地教育部門均下發通知對學生運動期間的口罩佩戴作出更明確指引。例如福建廈門市教育局規定：戶外運動時，在相互間保持安全距離的基礎上，可以不戴口罩，此外，中考體育考試也可不戴口罩。

海南省教育廳認為安全距離為1米，且各學校安排室外體育課時間盡量避開中午高溫時間，體育課程可調至陰天或涼爽天進行。

針對其他人群的口罩使用指引，近期北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰在新聞發佈會上表示，戶外運動原則上不用戴口罩，但應避免與他人近距離接觸。

截至5月11日，中國教育部的數據顯示目前開學已復課學生總數超億，約佔學生總數的40%。台灣中小學生已於2月底復課，未有相似案例報告。 香港政府此前公布，學校由5月27日起分階段復課，其中中三（初三）至中五（高二）學生先行。目前香港也未有因運動猝死的案例發生。

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針對口罩有效性的態度轉變

疫情期間，亞洲社會幾乎人人戴口罩，這歸功於官方指引和民間自救的結果。

正如香港大學微生物系講座教授袁國勇此前對BBC表示：」在中國，出門戴口罩幾乎是強制的，這也許帶來了很大的效果，因為我們知道很多新冠患者是無症狀的，或有非常輕微的症狀，所以他們根本不會去檢測，所以你永遠不會發現這些人。戴口罩實際上是一個持續的措施，保護你和其他人不受感染。」

袁國勇參與的最新一項研究利用倉鼠模型模擬新冠病毒患者與無染病者的非接觸性傳播，以試驗外科口罩能否降低病毒傳播率。

研究結果顯示，染病倉鼠和健康倉鼠被放在空氣可流通的兩個相連籠子時，無病毒的倉鼠被感染率為66.7%，不過若在染病倉鼠的籠外加上外科口罩分隔，健康倉鼠被感染率即大跌至16.7%。

他表示該研究提供了首個科學證據證明外科口罩可阻隔病毒、減低傳播率，亦推翻海外某些人的"口罩無用論。"

近期香港天氣濕熱，袁國勇指，明白市民在街上未必想戴口罩，但他提醒市民應盡量與他人保持距離，去到室外、有冷氣（空調）地方則應戴上口罩。他強調，市民進去室內環境有很多人，一定要戴口罩，不只減低自身感染機會，是減低有嚴重併發症或死亡的機會。

而歐美官方對口罩防疫有用的態度比中國晚約三個月。

四月底， 歐美官方慢慢改變對口罩的態度，德國、英國和美國等相繼出台規定，要求公眾場合必須佩戴口罩或有面部遮擋。

世衛組織起初反對普通人戴口罩，只建議醫護人員和高危人士佩戴。從3月初歐美國家開始重新審視口罩對防止飛沫傳播和社區感染的有效性後，世衛隨後更改指引，建議一般人佩戴口罩。

此前香港傳染病學醫生曾祈殷接受BBC中文訪問時直言，世衛在疫情時期否定戴口罩是」犯了嚴重錯誤」。