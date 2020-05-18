圖片版權 Reuters Image caption 新型冠狀病毒疫情下，香港市面蕭條。

香港近期又開始重新計算新冠肺炎的本地新增病例。上周全港關注的持續23日無本地新增案例於5月13日被切斷，香港本地發現三名新增患者。

科學界對新冠病毒的認知達成共識，新冠病毒不可能在短期內被消滅，人類需要與病毒長期共存。這意味著在疫苗研製並證明有效前，零星個案和地區性小規模爆發在所難免。

香港所採用的「28日無本地新增」病例參考依據從何而來？在新冠疫情和經濟衝擊背景下，該標凖是否值得商榷？

「28日無本地新增」的依據從何而來？

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為，現時沒有特定標凖決定疫情是否受控，需要專家集思廣益商討，早前指28天是指標，是參考其他傳染病。

香港在20多天后再現本地感染病例，張竹君指這代表社區有隱形傳播。

2月初，中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山領銜的《中國2019年新型冠狀病毒感染的臨牀特徵》研究論文稱，新冠肺炎的中位潛伏期為3.0天，最長可達24天。

香港電台援引香港政府抗疫專家顧問之一、香港大學醫學院院長梁卓偉認為，28日的說法值得商榷。他解釋新型肺炎的特質，是有大量隱形傳播者，要在社區上完全消除新冠病毒是不大可能，質疑是否每有一個新個案出現，便需要重新計算。

香港政府另一位抗疫專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，28日無本地個案只代表本地傳播鏈截斷，與限制措施的放寬無直接關係。

「28日無本地新增」與放寬措施無關

圖片版權 EPA Image caption 全球檢疫措施下，旅客外遊意欲受到抑制。

一個多星期前，香港宣佈放寬限制措施。從5月8日零時起，包括食肆每桌最多可坐4人的規定放寬至8人，健身中心、戲院、美容院等7類此前強制要求關閉的處所有條件放寬營業等。

香港食物及衛生局副局長徐德義在記者會上表示，政府考慮放寬限制基於多項因素，包括整體疫情走勢、限制對民生的影響、商業需要等，並非看單日數字。至於「連續28日零本地」的界線是否仍存在，徐德義稱，當初決定5月8日的放寬，亦並非考慮28日的數字。

香港上周發現新增三例案例後，許樹昌認為，限聚令及其他已放寬的措施暫不需立即收緊，需觀察未來幾日會否有廣泛的社區爆發，如有數宗源頭不明的無源頭個案在不同地區出現，則需要調整措施。

一個多月前，作為國際航空樞紐的香港國際機場，見證了海外輸入病例將本已初步受控的本地確診人數曲線直線拉升。彼時香港的本地個案有約600多宗，此後海外輸入案例帶來第二波疫情，造成香港現時的1052宗個案。

香港要求對抵港人士實施14日隔離措施，這其中包括中國內地和國際旅客等抵港人士。雖然如今香港已對跨境學童和部分公務人士放寬要求，但大部分的中港跨境人士和國際旅客還在翹首以待香港解封。

標凖是什麼？

圖片版權 Reuters Image caption 香港近期有大批店鋪倒閉。

世界衛生組織（WHO）對BBC中文表示，調整社交限制措施時，建議考慮三個因素，即：疫情受控、放寬措施後醫療系統能應對反彈的疫情、公衛檢測系統能發現和檢測病例和其接觸者，並且能發現反彈趨勢。

世界衛生組織說，只有以上三個因素全是肯定回答後，才能調低公衛風險等級。

香港政府於1月4日啟動嚴重應變級別並即時生效後，至今仍為嚴重級別。

港府食物及衛生局回復BBC中文的郵件時表示，目前香港疫情形勢穩定，但國際疫情仍然嚴峻，港府將繼續嚴防輸入，避免造成本地傳播。但並未直接回應28日無新增標凖的相關問題。

港府認為28日無新增與放寬措施無直接聯繫，需要看整體疫情走勢、限制對民生的影響、商業需要等，並非看單日數字。

上周新增三例病例證明香港目前仍有隱形社區傳播鏈，但就新增確診的群組人數來看，人數在5人以下。與已宣佈逐步解封的歐美和英國疫情相比，情況好得多。

據香港政府公布的數據顯示，2020年一季度本地生產總值（GDP）同比下跌8.9%，創下香港官方自1974年一季度有統計記錄以來最差表現。

零售業總銷貨額同比跌42%；食肆總收益同比跌31.2%，進一步說明消費層面的惡劣情況。嚴重依賴大陸遊客的香港海洋公園或許面臨倒閉風險。

至於何時解封，以及是否已經定下時間表，港府未有直接回應。

香港食物及衛生局局長陳肇始周日（5月17日）在會見傳媒時表示：「我們整體的策略是『張弛有度』，如果我們要大家的整體生活、經濟等各方面回復正常，要逐步以不同的階段放寬。但若果一有任何異常、或風險再次提高，我們亦要再次收緊措施，這也會是接下來的一個常態。」