中國兩會在即：北京加強安保 削減會議日程

圖片版權 Getty Images Image caption 延遲近兩個半月的中國「兩會」即將在本周登場。

延遲近兩個半月的中國「兩會」即將在本周登場。面對依然存在的新冠肺炎疫情威脅，首都北京的安保明顯升級。除了對市中心道路封鎖，還宣佈「禁空」，並暫停散裝油銷售。

面對數以千計從全國各地抵京的代表，北京部分代表團的駐地酒店從兩周前便已開始凖備，不接受私人預訂。酒店現場還配備了防疫人員和核酸檢測設備。

中國當局還宣佈，往年受到關注的代表團開放日將取消，記者會則通過視頻連線進行。包括中國本地媒體和國外媒體前往報道會議的記者名額都遭到大幅度削減。

一年一度的中國全國人大和政協會議被合稱「兩會」，往年一般在三月初進行，持續12天左右。但多重跡象顯示，今年的「兩會」會期將大幅縮短至一周左右。

安保加強

中國「兩會」還有兩天就將拉開帷幕。儘管每年「兩會」中國當局都會採取嚴密的安保措施，但在疫情影響下，今年的「兩會」措施更加嚴格。

北京市公安局周日（5月17日）宣佈，將從5月19日至5月30日，對核心城區的部分道路進行封鎖。同日，北京當局宣佈，將繼續保持對全市住宅小區進行封閉管理。

圖片版權 Getty Images Image caption 儘管疫情好轉，北京仍然對小區採取封閉管理。

「北京目前有一萬餘個居住小區、約3900個行政村，365萬返京人員進行了居家和集中觀察，有160萬人投入到社區防控的過程中，」北京市委組織部副部長張革在一場新聞發佈會上說。

北京警方周一（5月18日）還宣佈，要求北京市加油站加強散裝油銷售管理，「原則上停止散裝油銷售」。北京的煙花爆竹批發企業也停止配送和銷售煙花爆竹。

此外，自5月20日至28日，北京市區將實行「禁空」，禁止所有飛行器飛行和施放氣球活動。所有發往北京的快遞也將實行「二次安檢」，無安檢標識郵件快件一律退回。

北京電視台上周播出的一檔新聞節目中，北京市委書記蔡奇和市長陳吉寧到北京飯店、北京會議中心等場所檢查「兩會」保障工作。

在畫面中可以看到，酒店和會議中心都配備大量防疫設備，並設立了核酸檢測的取樣點。酒店餐廳內，每個餐桌均只設有一把椅子。同時，餐廳外放置一次性手套、測溫槍、口罩自封袋等防護用品。

圖片版權 BTV Image caption 代表團入駐的酒店都設有核酸檢測點和檢疫人員。

該飯店的一名人士對BBC說，他們從5月初便已開始「兩會」的凖備工作，不接受任何私人預訂，並對客房進行全面消毒。

根據北京目前的防疫政策，除了湖北武漢之外，在中國大陸從當局認定的「低風險地區」前往北京的人員，不再要求隔離14天。目前，中國僅剩遼寧、吉林和武漢的部分地區為中高風險地區，這意味著絶大多數前往北京的人大代表和政協委員都不需要隔離。

據親北京的香港媒體《文匯報》報道，港區全國人大代表將在周二（5月19日）集體前往深圳接受新冠病毒的核酸檢測，通過後再於次日乘飛機前往北京出席會議。

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記者名額和日程削減

儘管中國「兩會」常被外界稱為「橡皮圖章」，但仍是為數不多能洞察中國政壇變化的窗口。中國當局也往往熱衷播出全球各地記者前來參會報道的畫面，展現自信。

但這一景象可能在今年「兩會」上消失。中國當局已宣佈，將不再邀請國外記者臨時前往北京採訪，對於常駐北京的外國記者，也將有選擇性地邀請。據了解，這一數字將「非常有限」。但在大會舉行全體會議時，當局將邀請各國駐華使節旁聽大會。

消息人士對BBC說，除了外媒，中國媒體參與報道「兩會」的記者人數也遭到大幅度削減。其中，地方媒體前往北京的名額寥寥無幾。他們也只能前往新聞中心進行遠程報道，而不能進入人民大會堂。

全國人大外事委員會主任委員張業遂周六（5月16日）對官方媒體《人民日報》說，今年「兩會」的記者會等採訪活動都將縮減，並只可以通過視頻電話採訪。

圖片版權 Getty Images Image caption 有地方高級官員出席的人大各代表團開放日活動，往往成為「兩會」的關注點。

在往年，有地方高級官員出席的人大各代表團開放日活動，往往成為"兩會"的關注點。例如2019年，新疆自治區主席雪克來提·扎克爾曾在新疆團開放日為新疆「再教育營」辯護。2012年，時任重慶市委書記的薄熙來曾在重慶團開放日談及王立軍事件。但今年，中國當局已宣佈各代表團將不再安排開放團組和集中採訪活動。

此外，按照慣例，每年中國「兩會」期間，中國國家領導人和國務院主要官員都要前往不同的代表團小組會議進行旁聽。但中國媒體報道稱，由於疫情，今年的旁聽將通過視頻連線的方式在駐地酒店進行。

「當前，境外疫情擴散蔓延勢頭尚未得到有效遏制，我國面臨的防境外輸入、防境內反彈任務很重，」張業遂說。