香港涉日軍侵華歷史試題引發教育改革之爭，背後的焦點與政治角力

圖片版權 Getty Images Image caption 今年有5萬多名學生參加了DSE考試。

香港涉日軍侵華歷史試題引發的爭議持續發酵。香港教育局稱該試題「嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，5月15日，局長楊潤雄罕見地要求香港考試及評核局（簡稱：考評局）取消該試題。考評局次日開會後稱，考慮到取消試題是否對考核公平公正，需要詳細審議後再做出決定。

繼2014年香港爭取普選行政長官的「佔中」抗議之後，去年由反對逃犯條例引起的「反送中」示威再次令教育界成為眾失之的。香港特首林鄭月娥稱，今年將向公眾說明如何改革通識教育。然而通識教育尚未改革，又掀起歷史試題之爭。香港教育似乎成為爭奪「一國兩制」話語權的下一個戰場。

引發爭議的考題來自香港中學文憑試（DSE）歷史科，這道題要求考生用提供的資料和歷史常識回答：「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊，你是否同意此說？」

圍繞著該考題的「開放式」設計是否合理、是否有違中學教育宗旨的爭論不斷，甚至論至歷史思辨對於教育的重要性，以及政治因素是否干涉考評專業。

林鄭月娥和中國外交部駐香港特派員公署都回應該事件，稱不允許香港教育淪為「無掩雞籠」。中共黨媒《人民日報》發表署名文章，批評香港教育需要「刮骨療毒」。官媒新華社也批評香港中小學教育至今「沒有進行去殖民化過程，更沒有建立與『一國兩制』制度相適應的新教育體制。」

而反對者稱，香港和北京此次口徑一致對教育進行批判，並上升至「傷害民族感情」，猶如「文革2.0」；而教育局干擾考評局運作是「政治凌駕教育」「扼殺香港教育理性討論的空間」。

香港組織「中學生行動籌備平台」與多個教師團體發起聯署，反對教育局的做法。該平台由中學生反修例關注組、青年反修例關注組及香港民主派團體「香港眾志」籌組。

該平台稱，3日內取得6萬人聯署，包括過千名應屆歷史科考生及約900名歷史科老師。平台發言人鄭家朗說，若考評局取消試題，將會提出司法覆核，並申請禁制令。

圖片版權 Getty Images Image caption 4月29日，香港學生等待中學文憑（DSE）考試。

爭議性歷史試題及考評局運作

本次試題爭議的焦點在於，考評局提供的資料是否「片面」以及具有「引導性」。

三份資料包括：1905年日本法政大學校長的一篇文章節選、1912年中華民國開國元勳黃興寫給日本政客一封信，以及1912年中華民國臨時政府與三井財閥簽訂的一份合同。

日本在1945年之前對中國發動的侵略戰爭是歷史事實。但從表面來看，三份參考資料均偏向於日本在20世紀初對中國的援助，沒有強調後期日本侵華行為，或是中國八年抗戰。因此被質疑引導學生朝「利大於弊」的方向論述。

香港考評局是獨立的法定機構，不直接隸屬於具有決策權的香港教育局。成員來自中學、高等院校、政府機構，以及工商界。

考評局在最近的聲明中說，歷史科設有「審題委員會」，成員包括大學教授、具豐富教學經驗的中學教師和校長、課程及學科專家等。考題的最終定稿是所有成員經詳細討論並一致接受後決定。

這種審題機制已有多年，過去鮮有發生嚴重爭議事件。

「開放式」考題有多開放

在以往DSE歷史科考試中，有不少考題提供某一說法，問考生是否同意，並根據參考資料和常識加以論述。

比如2017年一道題問「第一次世界大戰有否使歐洲變得更好」。另一道題提及1945年毛澤東在第七次全國代表大會上表示消滅日本侵略者，促廢除國民黨「一黨專政」。該題目要求考生假設自己是一名1945年的中國知識分子，問是否同意「中共於1949年掌權後，其指導原則較掌權前出現了巨變」。

教師工會「香港教育專業人員協會」（簡稱：教協）在其聲明中表示，「歷史科的考核以開放式的題目為主，評分著重考生對重要史實的全面掌握，而非考生的政治立場，參考資料也只是輔助學生立論，並不等於考生需要同意參考資料。」

旅美歷史學者黎蝸藤認為，試題的「開放式」在於允許學生有正反兩面論述的空間。而此次引起爭議試題，只要具備歷史常識，弊大於利是唯一的結論，因此「完全沒有討論空間」，因而不符合開放式的要求。

香港教育局副秘書長康陳翠華近日撰文稱，所謂開放式是「完全失焦的詭辯」。她認為，考題的開放式設計應該「不涉及道德價值判斷」，比如可以要求考生評論某場戰事一方失敗及另一方取勝的因素。

她寫道，「一些牽涉大是大非的題目，例如侵略、屠殺、種族清洗等，完全不應引導基礎教育階段學生討論其正面價值……這是基於人類良知的共識，也是學生對承受慘痛經歷民眾同理心的教育。」

對歷史思辨的思考

此次考題爭議還聚焦考評局評核發展部經理（歷史科）楊穎宇的言論。他曾在個人社交網站稱「沒有日本侵華，哪有新中國？」。官媒批評該言論是「謬論」，「美化日本侵華史」。

不過，有學者認為，對歷史事件的討論，由於立場和角度不同而體現出的不同歷史觀，是正常現象。

中國獨立學者吳強指出，大陸的歷史教育是馬克思主義的唯物史觀分析，即意識形態化的民族主義史觀教育，是要把政權合法性建立在1842年以來的反侵略反殖民的歷史上；而不是培養學生獨立思考的能力，以及對於世界多元歷史觀的理解。

東亞國際關係學者林泉忠認為，楊穎宇的問題體現出過去歷史學界產生諸多討論的「『問題』史觀」，同時也是台灣傳統史學界的共識，即認同認同日本侵華使中共壯大並最後成功建政。

林泉忠說，日本在1945年前對中國發動侵華戰爭是事實，但中日關係乃至於日本與亞洲的關係在整個近代史存在眾多面向，也是客觀的事實。「一方面從明治初期到二戰結束確實存在較為清晰的日本對外擴張、殖民統治、侵略戰爭的特徵，同時也有明治維新在國家現代化的成功對亞洲周邊國家的啟示意義。」

他認為，「對歷史的討論，只要基於史實，都應保持開放的態度，容許理性討論的空間。」

政治凌駕專業？

香港考評局前秘書長蔡熾昌在香港媒體《眾新聞》上發文稱，在80年代中學會考時，有取消試題的先例。那是一道所有人都答對的題，令考題失去了區分考生能力的作用，因此取消考題來提高試卷的可信度。

針對是否取消這次的考題，香港教育局5月18日表示，根據法例，行政長官有權監管考評局的各項權力，亦可因應認為對公眾利益有影響的事項，向考評局發出涉及履行相關職能的一般指示。

林鄭月娥5月19日表示，今次試題事件是專業失誤，不是政治干預教育。她稱至今沒有干預過此事，也沒有行使過相關條例下賦予特首的權力。但如果有朝一日為了保護學生以及教育的質素和目的，她不會迴避這樣做。

一位要求匿名的中學通識科教師、香港考評局通識科評卷人對BBC中文稱，不否認教育局指責的該考題可能傷害國民感情，也理解該試題引發的相關爭議。但他強調，如果由教育局或者特首發出指令，要求取消考題，則是「干擾考評局的專業自主，是政治干預，對整個教育專業發展沒有好處」。

他擔心這種做法會對未來的考評工作「劃下禁區」，牽制出卷人的想法，「從而不能夠更加全面地透過考評去考核學生的能力、知識和價值觀。」

蔡熾昌也說，「取消題目是公開考試的一個嚴肅項目，必須經過一個過程，以科學為基礎，輔以學科專家專業意見。」

BBC中文記者苒苒對此文有貢獻。