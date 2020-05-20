圖片版權 EPA Image caption 蔡英文宣誓就職。

台灣周三（5月20日）早上舉行正副總統就職宣誓典禮，總統蔡英文正式展開第二任期。她在就職演說中提到了未來四年發展的藍圖，而在兩岸關係，將繼續堅持「和平、對等、民主、對話」，並強調不會接受大陸方面以「一國兩制」矮化台灣；經濟方面會打造資訊數位、生物醫療科技、再生能源等六大產業。

反對「一國兩制」

蔡英文在就職演說中，形容兩岸情勢「複雜多變」，過去四年已作出「最大的努力」，未來會繼續努力，願意跟對岸展開對話。

她完全沒有提及「九二共識」四個字，再次重申兩岸政策方針會是以「和平、對等、民主、對話」為基本，不會接受北京以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，稱此為「堅定不移的原則」。

她表示，未來會遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務。

「兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。在變局之中，我會堅守原則，並秉持解決問題的開放態度，負起責任，也期盼對岸領導人，能承擔起相對的責任，共同穩定兩岸關係的長遠發展，」她說。

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她表示，台灣將會實行國防事務改革，強化防衛固守能力的同時，未來戰力的發展，將著重機動、反制、非傳統的「不對稱戰力」，有效防衛「網路戰」的威脅。具體來說，她會推動後備動員制度的實質改革以及改善部隊管理制度。

面對中國方面打壓，過去4年，台灣失去多個邦交國，參與國際組織舉步為艱，近期因為疫情關係，台灣與世衛發生口角，美國正努力爭取讓台灣參與國際組織，但遭到北京強烈反對。

蔡英文表示，未來4年，會持續爭取參與國際組織，強化和友邦的合作，和美、日、歐等共享價值的國家，深化夥伴關係，也會更積極參與區域的合作機制，共同為印太區域的和平、穩定與繁榮，做出實際貢獻。

你的器材不支持播放多媒體材料 蔡英文在第一個任期裏經歷了斷交潮、香港「反送中」示威與新型冠狀病毒疫情等重大事件。

經濟上將打造六大產業

蔡英文稱，自己過四年成功讓台灣挺過國際經濟的巨大變局，經濟成長回到四小龍的第一名，股市萬點也成為常態。

「台灣至今，仍然可以維持經濟正成長，這是全球少有的。但我們在紓困以及振興經濟上，必須持續超前部署，全力維持經濟穩定成長。」

她預期未來四年，全球經濟更劇烈變動，會秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」的政策理念。

演說中，她表明會專注發展六大核心戰略產業，包括強化資訊及數位相關產業發展，利用半導體和資通訊產業搶佔全球供應鏈的核心地位，結合5G時代、數位轉型、以及國家安全的資安產業，製造世界信賴的資安系統及產業鏈。國安層面，她表示會發展軍民整合的國防及戰略產業，希望激發民間製造能量，更進一步進軍航空及太空產業。

另外她亦說會投資生物及醫療科技產業，讓台灣可以參與新藥和疫苗的研發。

能源政策方面，她此前表明了2025年前要做到全島無核化，如今她亦說會加速發展綠電及再生能源產業，希望2025年綠能佔整體能源20%。

「我們持續推動新南向政策的同時，也會積極開拓其他有潛力的市場，鼓勵廠商前往布局，為產業的國際合作，創造更有利的條件，」她說。

你的器材不支持播放多媒體材料 台灣總統蔡英文專訪：中國若入侵台灣代價將非常巨大

美國國務卿首次祝賀台灣總統就職

就職典禮上，台灣當局播放了短片，邀請邦交國元首、及歐美官員和政客用視頻表達祝福，其中美國副白宮安全顧問博明（Matt Pottinger）以中文發表祝賀，稱台灣向世界表明，自由民主的精神決不僅僅是"美國"或"西方"的，而且是普世的。

他讚揚台灣的抗疫表現，2300萬人口中，少於500確診病例，學校只關閉兩周，其間，他以「武漢肺炎」稱呼新型冠狀病毒。

「反送中台灣有很多方面值得全世界學習。美國將繼續與台灣交流；將繼續敦促其他國家和組織，例如世界衛生組織，把挽救人的生命置於任何政治考量之上，選擇人民的自由而非政府的壓制。我們期待與台灣緊密合作，開展廣泛的經濟、文化、教育和安全等方面的合作。」

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美國國務卿蓬佩奧的發聲明祝賀台灣總統就職，蓬佩奧形容蔡英文帶領台灣民主的勇氣與願景，鼓舞了地區及世界，美國長期將台灣視為世界一股良善力量和可信賴的夥伴，美台共享對區域的願景，包括為所有人帶來法治、透明、繁榮及安全。

台灣外交部稱，今次是美國國務卿首次祝賀台灣總統就職，意義重大，充分彰顯美國重視台美關係，反映台美關係高度互信友好，台方將在既有良好基礎上，與美國持續攜手合作。

中國官媒《人民日報》海外版發表評論員文章，批評台灣的民進黨當局，把參與世界衛生大會是以疫謀獨，借勢搞法理台獨，指台灣民進黨「緊緊抱住美國大腿」，「妄圖增加參與世衛大會的可能性」，如今是「一盆涼水澆透頂」，應該「覺悟」。

文章指，美方部分政客擺出「大陣仗」搖旗鼓譟，對台灣待遇表示不滿，認為不外乎是想提升所謂美台關係，讓台灣作為棋子，向中國政府施壓，批評民進黨當局甘心做美國「馬前卒」，會將台灣推向更危險境地。