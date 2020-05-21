圖片版權 Luā Tshing-tik Facebook Image caption 蔡英文與副總統賴清德曾經在民進黨內總統初選中競爭。

台灣總統蔡英文星期三（5月20日）在台北宣誓展開其第二個總統任期，並發表就職演講。蔡英文在就職演說中再次重申「和平、對等、民主、對話」，為其執政下的兩岸關係定調。她又稱，台灣不會接受北京當局以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀。

BBC中文採訪專家學者，解析蔡英文就職演說中，有關兩岸及美中台三角關係的信息。

不再提「1992」

2016年蔡英文上任總統時的就職演說，雖然沒有出現「九二共識」一詞，但她演說中稱兩岸要「維持現狀」，並特別提到「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實。」

中國政府隨後表示蔡英文沒有明確承認「九二共識」這個國民黨政府執政八年來兩岸交流的互信基礎，稱蔡英文的演講是「一份沒有完成的答卷」。

當時，許多分析表示，蔡英文反覆提到1992年辜汪會談，希望與北京有對話的空間。

你的器材不支持播放多媒體材料 蔡英文2020年總統就職演說重申不接受「一國兩制」

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫向BBC中文表示，蔡英文此次演說卻是「歷任總統談話中對中國態度最強硬的一次」，他比較過去總統就職談話觀察到，蔡英文此次沒採用過往幾任總統就職時，以「訴之以情」的語言（譬如兄弟或炎黃子孫）向中國大陸喊話，甚至也沒提到要重新接觸或交流。

矢板明夫說：「蔡英文將她的「聯美抗中」的立場在此次演說中明顯展示。至於『和平、對等、民主、對話』這8字箴言，是歷任台灣總統處理兩岸關係的內涵，只是語匯不同，因此說了等於沒說。」

不過，台灣政治大學國發所助理教授黃兆年稱，蔡英文在就職演說上沒有就兩岸問題提出新方案，符合蔡英文一貫的政治風格；他同時認為，在這次演講上，蔡英文仍重申過往原則，保留與北京對話的空間，並將持續強化國際合作以處理來自北京的壓力。

相關評論亦提及，蔡英文雖然沒有提到兩岸政策有關的新方向，但是她演講中反覆提到她要帶領台灣繼續擴大的產業，實際上是台灣用以拓展國際空間，與中國斡旋的戰略。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @iingwen As @ChingteLai & I prepared to take the oath of office, I reflected on the responsibilities of my second term & the urgency of our mission. I am more determined than ever to fulfill that mission, & lead #Taiwan on the path to greater democracy, prosperity, peace & security. pic.twitter.com/6jUE1jasYD — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 2020年5月20日

黃兆年稱，除了與美國的國防、外交合作之外，「蔡英文此次演講提到的，半導體、資安、新藥與疫苗研發、口罩及戰備物資等產業發展，其實都是蔡政府試圖把國家安全與經濟發展做連結。讓世界在經濟、安全上需要且依賴台灣，也可視為以國際合作抵抗中國壓力的布局」。

針對蔡英文就職演說，中國國台辦發言人馬曉光5月20日當天發言表示，「台灣民進黨拒不承認體現『一個中國』原則的『九二共識』，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎。」

台灣內部批評

不過，台灣前總統馬英九最近對外表示，他拒絶參與蔡英文就職典禮，原因是他不認同蔡英文過去四年來的施政。

蔡英文就職演講後當日，馬英九辦公室公開指責蔡政府四年來不承認「九二共識」，不斷推動去中國化與操弄仇中意識，兩岸關係早已跌入谷底，對話基礎不復存在。

台北市長柯文哲在蔡英文就職典禮後召開記者會祝賀她，但柯文哲也批評民進黨在處理兩岸問題政策上反覆。

柯文哲說：「也讓我們覺得說，在選舉期間操弄統獨、騙取選票只是一種手段而已......現在民進黨完全執政就需要完全負責。」

圖片版權 Office of the President, ROC (Taiwan)

美中台三角關係未來

蔡英文雖然在總統大選中大勝，不過學者指出，蔡英文還是應在疫情下以及全球經濟政治變化下先求台灣內外局勢的穩定。

台灣政治大學國發所助理教授黃兆年稱，「基本上蔡英文是將台灣的安全定位在特朗普發起、圍堵中國的印太戰略中，先求防禦和生存，不過在新的地緣政治格局中，將來或許還有機會思考，如何讓台灣在國際地位及參與上有新的發展和突破」。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫則認為，針對蔡英文的新任期，北京對台若有新政策不會太快推出。他說，在即將召開的中國「兩會」，應該會重覆去年有關台灣問題的論調：「具體對台政策，最快要在夏天的北戴河會議會才會出台。」

中國官媒《環球時報》發表社論表示，「外交領域最終可能出現這樣的局面：台灣的『邦交國』基本歸零，唯有華盛頓可能給它某些高於之前的『優待』，但這種優待如果衝撞《反分裂國家法》，將意味著台灣之前的所有遊戲將在一夜之間終結。」