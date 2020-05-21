中國兩會：政協會議今日開幕，大會議程與特別之處

圖片版權 LEO RAMIREZ/AFP via Getty Images Image caption 在政協會議開幕上上，戴著口罩的參會人員向新冠病毒病逝患者默哀。

中國全國政協十三屆三次會議開幕會於今日（21日）下午3點在首都北京人民大會堂舉行。中共領導人習近平、總理李克強等7名政治局常委、國家副主席王岐山，以及多名全國政協副主席等人出席開幕。

除了幾位外，主席台和台下大部分參會人士戴上口罩。主持會議的全國政協副主席的張慶黎表示，實際到場為2057人。

開幕式前，全體參會人員奏唱國歌，並對新冠肺炎疫情中殉職的醫護人員及病逝患者，進行1分鐘默哀。隨後，全國政協主席汪洋發表政協常委會工作報告。

本次大會的主要議程是：聽取並審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告；列席十三屆全國人大三次會議，聽取並討論政府工作報告、民法典草案、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告等；審議通過政協十三屆三次會議政治決議等決議和報告。

圖片版權 LEO RAMIREZ/AFP via Getty Images Image caption 中國國家主席習近平抵達人民大會堂。

這次會議因肺炎疫情而推遲舉行兩個半月，較以往會期縮短了4天半，將於5月27日下午閉幕。大會期間將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，其中一次以視頻會議方式舉行；安排6次小組會議。

該國全國人民代表大會將於明天（5月22日）開幕。今天下午，各代表團將召開會議，推選團長、副團長；審議大會主席團和秘書長名單草案；審議大會議程草案。晚上9點將舉行預備會議，選舉大會主席團和秘書長，表決會議議程草案。

往年備受關注的代表團開放日將取消，記者會則通過視頻連線進行。允許前往報道會議的記者名額也大幅度削減。會議邀請部分在京的中外記者採訪，不邀請境外記者臨時來京採訪。

圖片版權 LEO RAMIREZ/AFP via Getty Images Image caption 政協會議開幕前，醫務人員對參會者採集樣本進行新冠病毒測試。

圖片版權 LEO RAMIREZ/AFP via Getty Images Image caption 兩會開幕前，北京加強安保。

圖片版權 LEO RAMIREZ/AFP via Getty Images Image caption 本次大會的新聞發佈會通過視頻連線舉行。

圖片版權 LEO RAMIREZ/AFP via Getty Images Image caption 會議期間，北京部分道路實施封閉管理。

圖片版權 LEO RAMIREZ/AFP via Getty Images Image caption 戴口罩的參會代表抵達。