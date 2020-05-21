中國人大將審議香港《國安法》 民主派指北京推「一國一制」

圖片版權 Getty Images Image caption 近日的香港示威中，反對23條仍然是示威者會表達的訴求。

5月22日開幕的中國全國人民代表大會（人大）將審議有關香港「維護國家安全」的議案。

據香港媒體報道，這次加入的《國安法》將包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動、以及外部勢力干預。這意味著備受爭議的《基本法》23條部分內容，不需要經過香港立法會審議，直接放在《基本法》附件三在香港實施，預計議案將在下周四（28日）表決，最快在今年8月在香港實施。

人大發言人：議案「完全必要」

根據中國官方發佈人大第三次會議議程，這項議案全名為《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》。

中國人大發言人張業遂周四（5月21日）在記者會表示，國家安全是安邦定國的重要基石，維護國家安全是包括香港同胞在內全國各族人民的根本利益所在。他指出，在第19屆「四中全會」中，已明確提出要建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制。

他強調，香港是中國不可分離的部分，人大作為最高國家權力機關，「根據新形勢和需要行使憲法賦予的職權」，從國家層面建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，堅持和完善「一國兩制」制度體系是「完全必要」。他表示，具體內容可關注22日上午的全會。

根據香港媒體引述的消息，這次加入的《國安法》將包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動、以及外部勢力干預，意味備受爭議的《基本法》23條部分內容，不需要經過立法會審議下，直接放在《基本法》附件三在香港實施。

圖片版權 EPA Image caption 中國人大發言人張業遂表示，維護國家安全是包括香港同胞在內全國人民的根本利益所在。

港區全國人大常委譚耀宗接受香港媒體採訪時表示，這次立法並非「突如其來」，香港過去一年發生很多「挑戰國家安全」的例子，可交由人大會議研究如何處理。他認為，這次是堵塞了香港在國家安全問題上的「漏洞」。他強調，即使最終通過全國人大的機制完成立法，香港仍要做《基本法》第23條的本地立法工作，至於兩者有什麼不同，以及具體執行方法，中方官員未來會有所交代。

根據香港《基本法》第18條，凡在附件三的法律，「由香港特別行政區在當地公布或立法實施」；人大常委會在徵詢其所屬的「香港基本法委員會」、香港特區政府的意見後，可對《基本法》附件三的法律作出增減，任何列入附件三的法律，限於有關國防、外交和其他按《基本法》規定不屬於香港特區自治範圍的法律。

香港《明報》引述消息人士指出，這條法例將「可以不用本地立法」方式直接在港生效，然而罰則、執法等細節有待進一步討論，有關法案是希望令香港政府有權取締在港被中央定義為涉及「顏色革命」、「滲透」的組織或機構，亦可以禁止為有關機構及組織工作的人入境香港，中央希望以此手段，斷絶協助本地反對組織的境外資金。

《國安法》包括23條內容

2003年，香港時任特首董建華政府推動23條立法時遭到社會強烈反對，觸發50萬人參與的大遊行，23條立法擱置至今，近日不斷有消息傳出，北京希望香港盡快就23條立法。

香港《基本法》23條列明：香港「應自行立法」禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

你的器材不支持播放多媒體材料 李柱銘眼中的「一國兩制」和「港獨」

這次人大將審議的《國安法》內容當中「顛覆國家政權」、「分裂國家」及「外部勢力干預」均是23條的部分，但「恐怖活動」則本身不在23條的要求當中。

香港親北京勢力和警方正不斷強調香港正走向「恐怖主義」。香港警方和保安局表示，接連搗破了十多宗爆炸品和槍械案，他們非常關注「本土恐怖主義滋生」。不過香港警方在4月底拘捕一名警員，這名警員涉嫌「自編自導」其中一起汽油彈案。

香港最大建制派政黨民建聯表示，將全力支持有關議案，稱近年「港獨」有愈演愈烈趨勢，「破壞社會安全及法治的暴力活動極為猖獗」，亦有政治人物「公然尋求外國勢力干預中國內政及香港事務，嚴重危害國家安全及發展利益」，人大就國家安全在港實施立法，是因應香港履行憲制責任的實際情況、以及國際政治及香港社會目前的嚴峻形勢，而採取的「負責做法」，民建聯同時呼籲港府盡快就23條立法。

香港民主派認為《國安法》削弱香港言論、集會自由，擔心會出現「以言入罪」的情況。

民主派立法會議員陳淑莊認為，北京用盡一切方式去為國家安全相關的條例立法，香港已經變成「一國一制」，香港「高度自治」蕩然無存。

另一名立法會議員朱凱廸在社交網站表示，如果兩會期間將《國安法》部分內容直接納入《基本法》附件三，並指令港府立即宣佈實行，將會是中共首次直接對香港人制定罪名、罰則和執法方式，「和所有中國人面對的極權一樣，無邊無際，怎麼搞都行」，擔心《國安法》會容許中國國安人員在香港公開執法，授權大陸將疑犯帶回大陸拘留和偵訊，變相架空了香港的司法權。

香港大學法律學者張達明認為，如果議案獲通過，反映中央已經沒有耐性今次的做法，是以全國性法律為名，為香港度身訂造法律，等於由中央代香港立法。如果這樣做，就是完全破壞《基本法》，亦等同宣佈「一國兩制」已經失效。

香港眾志秘書長黃之鋒經常接觸外國政客，他接受港媒採訪時表示，北京做法是衝著民主派的國際游說工作而來，他說沒有後悔推動相關工作，亦不會放棄未來的工作，即使所屬組織被取締的機會增加，甚至會有「莫須有」的罪名，仍然會與香港人抵抗打壓，將香港人聲音帶去國際社會。

圖片版權 AFP Image caption 去年香港示威演變成暴力警民衝突。

英美憂慮香港情況

香港自去年6月因為《逃犯條例》爭議引發大規模抗議，從上百萬人的和平遊行逐步演變成多場街頭暴力警民衝突，港府撤回條例草案，但民間訴求演變成更廣泛的民主訴求和追究警隊責任，數以千計人士因襲警、非法集結、暴動等罪名被捕。

部分政客積極到歐美等地進行游說工作，希望外國關注香港問題，美國總統特朗普在去年11月簽署《香港人權與民主法案》，將每年審視香港自治情況，決定是否讓香港繼續享有獨立關稅區地位。

美國國務卿蓬佩奧５月初表示，國務院會押後向國會提交香港報告，以觀察北京在兩會前會否進一步削弱香港自治。

他在周三（5月20日）再次表示，近期香港民主派人士的遭遇，令他更難評估香港是否仍有高度自治，華府會完切關注事態發展。

他所引述的事例，包括香港民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英等民主派人士早前被控組織及參與未經批准集結等罪名，以及立法會內民主派議員嘗試阻止通過《國歌法》，但遭建制派取去內務委員會主席一職，雙方一度爆發肢體衝突。

圖片版權 AFP Image caption 香港立法會近日發生多次衝突。

前港督彭定康在周二（19日）接受BBC《新聞之夜》訪問時表示，香港主權移交最初十年期間一切順利，但當習近平上台後，中共當局加強了控制，令人擔心形勢會失控。

他認為，英方對香港有責任，應重新審視與中國在經貿、安全的關係，可能有些東西將要放棄。

中國外交部駐港特派員公署發言人21日凌晨發出聲明，指「千古罪人彭定康一定會被釘在歷史的恥辱柱上」，批評他肆意歪曲「一國兩制」和《基本法》丶詆譭中央對港政策丶惡毒抹黑中國國際形象。