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中國全國人民代表大會開始審議和香港《國安法》相關的一項草案。周五（5月22日）公布的草案稱，將授權人大常委會制定法律防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。

《決定》草案說了什麼

《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》稱，授權全國人民代表大會常務委員會就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動，並將有關法律列入基本法附件三，再在香港實施。

這份兩頁A4紙的草案稱，香港特首應就香港履行維護國家安全職責、開展國家安全推廣教育、依法禁止危害國家安全的行為等情況，定期向中央政府交報告。

草案還稱，香港應當盡早完成基本法規定的維護國家安全立法，建立健全維護國家安全的機構和執行機制，中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港設立機構，履行維護國家安全等職責。

草案指，國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港事務，採取必要措施予以反制，防範、制止和懲治外國和境外勢力利用香港進行的分裂、顛覆、滲透、破壞活動。

王晨說了什麼

中國全國人大常委會副委員長王晨作關於《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的說明時稱，將採取「決定+立法」方式，分兩步推進：第一步，全國人大根據憲法和基本法有關規定，作出關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，就有關問題作出若干基本規定，同時授權人大常委會制定相關法律；第二步，人大常委會根據憲法、基本法和全國人大有關決定的授權，結合香港具體情況，制定相關法律並決定將相關法律列入基本法附件三，在香港當地公布實施。

王晨作說明時表示，香港國家安全風險日益凸顯，特別是香港去年反修例風波以來，反中亂港勢力公然鼓吹港獨、自決、公投等主張，從事破壞國家統一、分裂國家的活動，公然侮辱污損國旗、國徽，煽動港人反中反共，暴力對抗警方執法，癱瘓政府管治和立法會運作。

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「近年一些外國和境外勢力公然干預香港事務，通過立法、行政、非政府組織等多種方式進行插手和搗亂，與香港反中亂港勢力勾連合流，沆瀣一氣，為香港反中亂港勢力撐腰打氣，提供保護傘，利用香港從事危害我國國家安全活動。」他稱。

王晨認為，2003年基本法23條立法受挫以來，有關立法在香港被一些別有用心的人嚴重污名化、妖魔化，香港政府完成立法工作實際上已很困難，立法有長期被擱置風險，維護國家安全的法律制度及執行機制明顯存在不健全、不適應及不符合的短板問題，致使香港特區危害國家安全的各種活動越演越烈。

各方有何回應

香港特首林鄭月娥周五對中國人大的《決定》草案表示支持，稱特區政府會全力配合人大常委會盡快完成有關立法。

林鄭月娥指，《決定》草案和有關全國性法律的制定將建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，不會影響香港居民依法享有的各項權利和自由，也不會影響香港司法機關行使獨立的司法權和終審權。去年反修例風波中暴力升級，行為嚴重觸碰觸碰"一國"原則的底線，破壞中央和特區的關係、危害國家主權安全及挑戰中央權力和《基本法》權威。

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國務院港澳辦發言人表示，全國人大作出有關決定，「十分及時，十分必要，十分重要」。

發言人強調，有關法律針對的只是那些分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動的行為以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動，不僅不會影響到香港居民依法所享有的各項權利和自由，包括遊行集會的自由、言論自由、新聞自由等，而且會使香港居民的合法權利和自由在安全環境下得到更好行使。

香港民間人權陣線表示，《國安法》下，香港法庭未必能保障到香港人，甚至執法機關不止香港部門。

其聲明稱，《國安法》一旦實施，全世界都會擔心如何在香港設立公司，對香港經濟的破壞是長遠，無法回頭，「《國安法》摧毀了人權、民主、自由、法治，屆時也不可能會有繁榮的經濟。」

香港支聯會主席李卓人表示，國安法是以言入罪的萬能鑰匙，支聯會的口號「釋放民運人士，平反八九民運，追究屠城責任，結束一黨專政，建設民主中國」可能涉及顛覆國家政權罪。

香港立法會主席梁君彥則對新議案表示尊重、理解和支持。

圖片版權 Getty Images Image caption 二十三條立法曾在香港引發抗議活動

梁君彥認為，全國人大根據最新形勢和實際情況，行使憲法職能，制定相關法律制度，符合國家以至香港社會的整體利益。

台灣陸委會周五也表示，中國人大審議有關香港」維護國家安全「的議案，反映中共缺乏自省能力，一味錯將香港情勢不穩定的根源，歸咎於外部勢力、「港獨」分離主義，於是急欲立法防範其所謂的國安漏洞。

「我們認為，假借國安之名，侵害香港民主人權自由，非但將徒增港人不滿及社會不穩，更會升高各國人士在港風險，危及香港國際金融中心地位。希望相關方面三思，勿因錯誤的決策，讓香港陷入更大的混亂。」陸委會聲明稱。