蔡英文新內閣女性比例創新低引發的爭議

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台灣總統蔡英文的第二任期開始，新的行政院內閣人事也同時公布。不過，台行政院42位內閣政務官中只有兩名女性，創下女性佔內閣比例的歷史新低紀錄，引起輿論及台灣婦女團體批評，稱蔡英文及行政院長蘇貞昌忽略女性政治專業人才。

有台灣婦女運動團體稱，蔡英文作為女性總統，在促進女性參政的成績單上「不及格」。

根據台媒報導，台灣行政院「性別平等委員會」委員正醞釀集體請辭，以示抗議。

台灣世新大學副教授伍維婷告訴BBC中文，在新內閣改組前夕，在行政院內以及外界，都有團體直接提醒過行政院內女性閣員比例過低的問題，但結果令人大為失望，她稱這個結果是台灣推動性別平等運動之反挫，並違反蔡英文的政治承諾。

婦女團體批評新內閣

台灣婦女運動團體「婦女新知基金會」發表聲明批評新內閣嚴重忽略女性專業，稱只有兩位女性內閣閣員是台灣近來政治史上最差的紀錄。該聲明指出，台灣政治民主化後，1989年台灣內閣20人僅1位女性，佔比5%。不過，2000年陳水扁執政，在女權團體壓力下，女性政務官佔比一度接近25%，但之後節節下滑，在今年的新內閣創下4%的歷史新低。

「蔡英文總統身為台灣第一位女性總統，在促進女性參政的成績單上再次出現不及格，而且還落後於台灣民主化30年來的每一任總統，「婦女新知基金會聲明說。

你的器材不支持播放多媒體材料 賴品妤、黃韻涵談台灣女性參政。

同時在台灣行政院擔任「性別平等委員會「民間委員的伍維婷說，今年五月開會時，婦女代表當面跟蘇貞昌提過這問題，當時蘇還說他一定會注意，但結果令女權團體十分憤怒。

根據該委員會統計，台灣立法院女性立法委員佔41.59％，地方女性直轄市及縣市長佔31.81%，各縣市議會女性議員佔33.66%。

不過，這不是蔡英文首次在婦女參政議題上遭致批評。

2016年，蔡英文首次勝選組成的內閣中，女性政務官比例只佔10%。當時眾多婦女團體前往民進黨黨部抗議，認為蔡英文違背民進黨多年來一直推動婦女參政的工作。

民進黨前婦女部主任彭婉如，生前在黨內推動女性代議士在議會的保障名額（亦即立法強制保障女性民意代表在議會需佔相當比例）。但彭婉如在黨內推動此項工作時，不幸遭性侵殺害，此案一直未破。此事也促成台灣立法院後來立法通過保障女性代議士在議會的名額。

蔡英文當時在臉書回應批評，表達自己會虛心檢討，並聲稱她的新政府會將性別落實在每項政策當中。

台北市議員苗博雅告訴BBC中文稱，提名誰當閣員是執政黨的權力。

伍維婷告訴BBC中文，蔡英文與蘇貞昌可能都覺得他們在性別政策的推動（譬如同婚專法）上已經及格，因此他們忽略有些象徵性的東西，譬如性別比例。

她說：「現在最令我們憤怒的是，因為這樣的內閣性別比例，有些民間聲音會開始說『只看能力不看性別』，但是，若真的只看能力的話，根據行政院統計，民間企業以及政府文官女性領導者的比例都遠超過5%。「

不過，伍維婷與苗博雅都觀察到，此次內閣變動不大原因之一，可能是因為蔡英文政府及蘇貞昌的行政團隊的防疫表現，在民意上獲得正面回饋。因此蔡英文的第二任任期開始，並不願在內閣上有太多異動。

此外，也有許多台灣網友在於社交媒體評論稱，政府防疫有成，不應在其他議題上責備新內閣。

圖片版權 Mio Poya Facebook Image caption 苗博雅（右）稱性別議題一直是她從政關注的重點議題之一。

女性參政

台灣清華大學社會學研究所教授周碧娥之前接受BBC中文採訪稱，女性參政對打造民主社會十分關鍵。

周碧娥認為，女性的生活經驗、她們所處的社會位置，「讓她們產生與男性不同的看法及價值觀，將這些不同的聲音容納進政治，讓更多人分享到政治及其帶來的權力，有益於社會的多元化，以及保障多元族群的權益。」

苗博雅則說，身為民意代表，她不會將性別當作唯一決定性的考量因素，但是性別卻是影響她提案以及監督政府施政的影響因素。

據統計，加拿大2015年組成的新內閣，有5成女性閣員。芬蘭2019年有超過6成的女性閣員。

不過，聯合國2019年資料也顯示，在亞洲，菲律賓的女性部長比例在2017年的14.7%，2019年下降到10.3%。2019年，日本則減少了兩名女性部長，19名內閣大臣中僅有一名女性。