中國兩會：人大開幕會現場，王晨高聲就香港「國安法」作說明

中國十三屆全國人大三次會議周五（5月22日）在北京開幕，近3000代表聚集一堂。

中國總理李克強在政府工作報告中宣佈了肺炎疫情下的經濟刺激計劃，並罕見不為中國今年的GDP增速設立目標。

全國人大常委會副委員長王晨則就香港「國安法」立法進行說明。他高聲指責「反中亂港」勢力和境外勢力「嚴重危害國家主權、安全」，稱必須採取有力措施予以懲治。

對於中國人大直接推行香港「國安法」立法，香港民主派指責該法案將導致「一國兩制」的終結。