圖片版權 EPA Image caption 中國人大提議審議香港《國安法》，引發香港恆生指數大幅下跌

中國人大宣佈將審議香港《國安法》的消息震動世界，引發國際輿論就《國安法》出台意圖，可能對香港和中國，以及對中美關係影響發表評論和分析。

英國《衛報》的報道標題直接引述香港民主派人士的話稱：這將是香港的終結。

英國媒體

《衛報》報道，外部世界迅速對這一議案提出譴責，而且擔心此舉將破壞原本賦予香港高度自治的「一國兩制」；中國全國人大通過此法將能使中國當局繞過國安法在香港可能遭遇的反對。

《衛報》還說，法律界觀察人士以及人權活動人士擔心，此法將能被用來針對那些對中國中央政府持批評態度的人。「過去一年，香港和中國當局經常把示威者稱為恐怖分子」。

英國《金融時報》報道說，中國宣佈審議香港《國安法》草案後，香港股市大幅下跌，「此舉使交易員感到突然，引發對香港這個亞洲金融中心未來前景的擔心。」

「香港恆生指數周五下跌了5.6%，是五年來跌幅最為慘重的一天。投資者們擔心北京通過法律顯示力量可能會在香港再次激發大規模抗議，使美國和中國之間關係進一步惡化」。

《金融時報》報道談及現在面臨的一個問題是：美國給香港的特殊經濟和貿易地位，「如果華盛頓認為香港的一國兩制安排已經被破壞了，總統可以取消香港的特殊待遇。」

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美國有線新聞網CNN刊登評論文章說，香港以「抗議之城」著稱，民眾成千上萬走上街頭向政府問責，而這樣的名聲早在雨傘運動和去年政治動蕩之前的2003年就已經定下了。其後17年，香港政府一直不敢重啟所謂的的23條立法。「本周，北京的耐心用完了。」

文章認為，預計本月稍後中國人大將會通過此法，很快會在香港頒布。「此法將對整個香港社會有巨大的影響。」

CNN評論文章還認為，此法造成的「寒蟬效應」預計主要會體現在媒體和政界。「記者團體早就警告隨著來自北京壓力的增加，自我審查越來越多，報紙和電視台都被中國人買走控制。香港大量國際媒體的命運成為未知數。」

「對香港報道的新的控制有可能使很多媒體機構從香港撤出。」

美國《紐約時報》刊登報道評估：新國安法對香港來說意味著什麼？報道認為，中國當局「宣佈了迄今為止最徹底的舉措，擬議中的安全法可能會在實質上顛覆香港尚存的一些自由，將香港完全置於中國的控制之下。」

文章分析認為，中國現在做出這一決定的原因是「習近平主席對香港的動亂一直有一種不耐煩和惱怒的態度，認為這是直接挑戰共產黨的主導地位和合法性。在習近平的直接控制下，中國政府的宣傳愈來愈頻繁地表示，會對這樣的挑戰予以鎮壓。」

更多國際輿論

加拿大《環球郵報》報道稱，加拿大外交部長弗朗索瓦·菲利普·常佩的發言人表示，加拿大對有關報道非常關注，正在密切留意事態的發展。發言人所做的聲明稱：「考慮到有成千上萬的加拿大人生活在香港，香港的穩定和繁榮涉及到我們的利益。而穩定和繁榮的基礎正是香港的相對自治和基本自由。」

加拿大另一份報紙《多倫多星報》報道也認為，北京宣佈的提議，「重新引發了恐懼、憤怒和抗議」，也讓人擔心北京正在「試圖破壞香港獨特的政治和文化身份」。

半島電視台（Aljazeera）報道了香港《國安法》在國際間引起的不安：美國總統特朗普表態將做出強硬反應；美國國務院警告香港高度自治和對人權的尊重是保證香港在美國法律中獨特地位的關鍵因素，也是幫助香港維持全球金融中心的原因。

半島電視台注意到，在中國公布審議該草案計劃之前，香港的民主運動已經受到打壓，包括香港最著名的政治人士在內的15人本周受到組織和參與抗議行動的指控。

新加坡《海峽時報》報道了中國人大這一舉動引發的對香港自由受到侵蝕的擔心。

《海峽時報》引述中國問題觀察人士Bill Bishop的分析認為，雖然有人擔心北京最新舉動可能會引發香港新的抗議，國際社會可能會因為自身疲於應對新冠疫情所以做出的反應比以前小得多。