圖片版權 Getty Images Image caption 這場記者會通過視頻連線的方式進行。

中國「兩會」正在北京進行，該國外交部長王毅在周日（5月24日）的記者會上指責美國一些政治勢力正將中美關係推向「新冷戰」。當被問及中國是否在進行更強硬的「戰狼外交」時，他指責一些人給中國「扣上霸權帽子」。

外長記者會是每年「兩會」的」固定節目「，在近90分鐘的時間內，王毅共回答了來自中國和國際媒體的23個問題，其中多個問題集中於中美關係。在香港問題上，王毅再度批評外部勢力」干預「香港事務。在記者會進行同時，香港正爆發新冠疫情開始以來最大規模的抗議活動，上千民眾走上街頭，抗議北京突然宣佈香港《國安法》立法計劃。

指責美國「政治病毒」

因新冠疫情通過網絡視頻舉行的記者會上，最受外界關注的無疑是中美關係。王毅在多個回答中，都對美國發起猛烈抨擊。

當被問及民調顯示美國民眾對中國的好感度創下新低，中美可能會加速脫鉤，中國將如何面對時，王毅表示，一種「政治病毒」正在美國擴散，它「利用一切機會對中國進行攻擊抹黑」。

「一些政客無視最基本的事實，針對中國編造了太多的謊言，策劃了太多的陰謀，」他說道。

貿易戰硝煙未散，新冠疫情讓美中兩國的關係加速惡化。截至今年四月，美國還出現了至少七宗因疫情而起訴中國的訴訟，其中甚至包括密蘇里州州政府。這些訴訟都指控中國涉嫌採取有意行為或玩忽職守，導致新冠疫情蔓延。

王毅在記者會中回應稱，這些訴訟「沒有事實基礎、沒有法律依據、沒有國際先例」，是徹頭徹尾的「三無產品」，並表示中國也是疫情的「受害者」。

在另一個問題中，他進一步指責美國一些政治勢力在疫情中「正在綁架中美關係」，試圖將中美關係推向「新冷戰」。他表示，這將葬送中美多年的合作成果。

「中國無意改變美國，更不想取代美國，而美國也不可能一廂情願地改變中國，」他說道。

觀察：特殊的「雲記者會」和中規中矩的回答

BBC中文記者 發自北京

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每年中國「兩會」，除了壓軸的總理記者會，受關注度最高的便是外長的記者會。今年，中國當局因疫情縮減會期，相當數量的會議日程遭到削減，只保留了四場記者會，外長記者會便是其中之一。

不過，記者會在形式上發生了很大變化。往年在北京梅地亞新聞中心進行的記者會今年通過網絡視訊的形式進行，宛如一場「雲記者會」。

記者們依然位於新聞中心的巨大禮堂內，但他們面對的是三個巨大的熒幕。熒幕的另一端是位於人民大會堂的外交部官員們。

但即使記者們只是前往新聞中心，也必須在早上做核酸檢測，只有等待幾個小時後結果出爐，才能前往會場。

儘管付出很多時間，得到的回應卻中規中矩。所有的提問被提前安排好，中國官員們需要讓它們恰到好處地涵蓋美國、俄羅斯、歐盟、非洲、日韓和東盟國家。

所有問題中，中美關係被高頻提及，王毅指責美國的一些政治勢力試圖進行「新冷戰」，並指責有「政治病毒」在美國擴散。

在記者會舉行同時，兩千多公里外，催淚彈正重現香港街頭。大量香港抗議者反對中國人大不久前突然宣佈的香港《國安法》立法計劃。

病毒溯源「持開放態度」

王毅在記者會上，還就國際社會關注的病毒溯源問題進行回應。他指責美國一些政客「把病毒標籤化、把溯源政治化」。

新冠疫情爆發近5個月來，有關病毒的起源論呈現空前激烈而混亂的狀態。美國共和黨的一些政客曾將病毒源頭歸咎為中國武漢的一所病毒研究所，但後來改口。中國則通過官方媒體反覆強調疫情的源頭追溯應交由科學家。

面對國際上不斷高漲的呼籲，要求就新型冠狀病毒來源展開獨立調查，中國當局多次表示，這些要求是有「政治動機」，會分散中國應對疫情的注意力。

在上周進行的世界衛生大會上，中國首度表示，在「全球疫情得到有效控制之後」，願意接受一個由「世界衛生組織領導」，科學與專業的、不偏不倚的國際評估。

王毅在此次記者會上補充表示，中國對病毒溯源科研合作持開放態度，但前提條件是「應堅持專業性、公正性和建設性」。

他稱，溯源需要以科學為依據，由世衛組織主導，讓科學家和醫學專家在全球範圍內進行考察研究，並且需要排除各種政治干擾，反對任何「有罪推定」。

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捍衛「戰狼外交」

在記者會上，美國有線電視新聞網（CNN）的記者就中國在推特（Twitter）上發動愈發有進攻性"戰狼外交"進行提問，表示這是否意味著中國拋棄了此前「韜光養晦」的外交政策。

今年3月，中國外交部發言人趙立堅曾在推特上轉發「美軍帶毒論」，讓特朗普政府大為惱火。隨後，一批中國外交官員一拋以往謹慎、古板的形象，在社交媒體同時開火，對批評中國的言論進行反擊，並指責一些西方國家抗疫不力。

王毅對這一提問稍顯不悅。他表示，「尊重你提問題的權利，但你提問題的角度值得商榷」。他稱，凡事都應有一個是非判斷。

Image caption 「戰狼式」的外交詞匯出現在2017年，但這種外交思維在新冠疫情期間得到了眾多中國外交官的背書。

他指，對於外界的蓄意中傷，中國「一定會作出有力回擊，堅決捍衛國家的榮譽和民族尊嚴」。

指台灣與世衛合作「暢通」

長期以來，台灣一直抗議世界衛生組織將其拒於門外，並表示這影響了台灣與各國防疫的合作以及台灣民眾的健康權。

王毅在記者會上再度表示，反對其它國家「以防疫合作為幌子與台灣當局開展官方往來」，他稱這是對台獨分子「借疫謀獨」的鼓勵。

「台灣地區與世衛組織及其成員分享抗疫信息、開展專家合作交流的渠道是完全暢通的，從來不存在什麼技術障礙或者是所謂的防疫缺口，」王毅說。

圖片版權 AFP Image caption 世衛總幹事譚德塞博士乃至整個世衛組織，均在新冠疫情的處理當中面臨批評。

在疫情爆發後，世衛組織被一些人士批評管理不力、過於「親中」，特朗普政府甚至多次稱其為「中國傀儡」，王毅在記者會上對此作出反駁。

他表示，重視和遵循世衛組織建議開展抗疫工作的國家，疫情「就會得到較為有效的管控」，而反之則「付出了沉重代價」。

他補充稱，世衛組織是194個主權國家組成的國際機構，「不可能只為某一個國家服務，更不應是哪個國家出的錢多，就屈從於哪個國家的意志」。

回應香港「國安法」

中國在此次"兩會"期間突然宣佈擬通過全國人大，在香港進行「國安法」立法引發軒然大波，並再度引發香港市民抗議。

在回答路透社記者提問時，王毅再度重申，香港事務「是中國內政，不容任何外來干涉」。

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他批評「港獨」組織和本土激進分離勢力「日益猖獗」，外部勢力深度非法干預香港事務，對中國的國家安全「造成了嚴重危害」。

他表示，維護國家安全「歷來是中央事權」，並表示相關立法「不影響香港居民的權利和自由」，「大家對香港的未來，應更加充滿信心」。

加快中日韓自貿談判

相比於對美國明確的抨擊態度，王毅在記者會上對兩個分別來自韓國和日本記者的提問顯得更加友善。

他讚賞了三國在疫情領域的合作，稱其有效遏制了病毒在三國的擴散。

「我們三國民眾守望相助，譜寫了『山川異域、風月同天』、『道不遠人、人無異國』的時代新篇，」他說道。「中日韓三國聯合抗疫，為全球抗疫樹立了樣板，也為國際社會增添了信心。」

他還表示，中國希望加快中日韓自貿談判，爭取在今年內簽署區域全面經濟伙伴關係協定。

減輕非洲債務負擔

今年4月，因被指對廣州的非洲裔移民在檢疫措施上「區別對待」，中國和其有著密切經濟聯繫的尼日利亞等非洲國家在四月陷入外交風波。

王毅在記者會上表示，中國「像對待家人一樣，照顧非洲在華僑民的安全」。他稱，非洲在湖北和武漢的3000多名留學生，除了1個人感染並被很快治癒外，其他所有人都安然無恙。

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他表示，中國將繼續幫助非洲抗擊疫情，把抗疫物資援助「向非洲等發展中國家傾斜」，並考慮向非洲派遣新一批醫療專家組。

隨著新冠疫情繼續在全球肆虐，中國不僅面臨來自國際社會的政治壓力，也包括經濟壓力。

路透社此前報道稱，20年來的積極放貸讓中國成了非洲的主要債權國之一，但如今，隨著非洲國家經濟今年預計將大幅萎縮，越來越多的呼聲要求中國減免非洲債務。

王毅表示，中國將推動落實二十國集團的「緩債倡議」，減輕非洲國家債務負擔，並考慮通過雙邊渠道為特別困難的非洲國家提供進一步支持。