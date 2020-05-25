傅高義（Ezra F. Vogel），西方著名中國問題專家，哈佛大學亨利·福特二世社會科學榮休教授，曾任費正清東亞研究中心主任。
有多部關於日本、中國及亞洲研究的著作。其中《日本第一》及《鄧小平時代》在日本、中國及西方暢銷多年，影響廣泛。
2019年底及2020年初，傅高義兩次訪港，期間接受BBC中文訪問，就「中美對抗」，「中日關係」以及「香港示威」等問題發表了自己的看法。
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傅高義（Ezra F. Vogel），西方著名中國問題專家，哈佛大學亨利·福特二世社會科學榮休教授，曾任費正清東亞研究中心主任。
有多部關於日本、中國及亞洲研究的著作。其中《日本第一》及《鄧小平時代》在日本、中國及西方暢銷多年，影響廣泛。
2019年底及2020年初，傅高義兩次訪港，期間接受BBC中文訪問，就「中美對抗」，「中日關係」以及「香港示威」等問題發表了自己的看法。